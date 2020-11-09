Два человека пострадали в Тбилиси при разгоне акции протеста водометами

09 ноября 2020, 04:11

Участников акции протеста с требованием отменить итоги парламентских выборов при подходе к зданию ЦИК в Тбилиси сотрудники полиции встретили струями из водометов. В результате пострадали не менее двух человек. Организаторы митинга призвали сторонников собраться снова сегодня, 9 ноября.

Как писал "Кавказский узел", акция с требованием отменить итоги парламентских выборов в Грузии 8 ноября собрала около 10 тысяч человек, по данным организаторов. Участники акции протеста выразили недоверие правящей партии. При этом "Грузинская мечта" отказалась выполнять ультиматум оппозиции, которая дала ей время до 20.00 по местному времени 8 ноября.

Оппозиция не признала итоги парламентских выборов, состоявшихся 31 октября, согласно которым партия "Грузинская мечта — Демократическое движение" получила возможность самостоятельно сформировать правительство. Акции протеста проходят в стране ежедневно с 1 ноября. Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент, подписали совместный меморандум, в котором отказались от мандатов.

После того, как истек срок ультиматума, предъявленного оппозицией властям, участники акции протеста направились от здания парламента к зданию Центральной избирательной комиссии, сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на акции.

Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что протестующие будут стоять у здания ЦИК, пока их требования не будет приняты. "Это наше бескомпромиссное решение", - заявил он.

По данным телеканала "Мтавари архи", всего в акциях протеста 8 ноября приняли участие около 45 тысяч человек - 25 тысяч собрались у здания парламента, 13 тысяч - у дворца пионеров, еще семь тысяч - у отеля "Тбилиси Мариот". Организаторы митинга, в частности, Георгий Вашадзе, утверждает, что с проспекта Руставели к зданию ЦИК пошли примерно 12 тысяч человек.

Два человека пострадали при применении водометов

Примерно в 21.40 по местному времени (20.40 мск) участники акции подошли к зданию ЦИК, где их уже ждали сотрудники правоохранительных органов за проволочным ограждением. Они встретили митингующих струями из водометов, в ответ митингующие стали бросать камни. При этом в Тбилиси было довольно холодно - не более семи градусов тепла.

Водометы были применены против протестующих дважды, пишет "Грузия-онлайн".

Также стало известно о применении слезоточивого газа. "Газ распылили так, что глаза слезятся и у нас, и у полицейских. Бидзина Иванишвили уже не жалеет ни своих, ни чужих, лишь бы остаться у власти", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник митинга Како.

Однако в МВД не подтвердили применение слезоточивого газа, сообщают "Новости-Грузия". Информацию об использовании газа также прокомментировал лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. В эфире "Общественного вещателя" он заявил, что слухи об этом распространяются намеренно.

По данным издания, при использовании водометов пострадали два человека. Один из них был госпитализирован в клинику Гудушаури с повреждениями шеи. Кроме того, еще один пострадавших попал на кадры телеканала "Рустави 2". На них видно, что струя из водомета попала участнику акции в лицо, у мужчины повреждены глаз и переносица. Кроме того, по данным "Рустави 2", брошенные митингующими камни повредили камеры полицейских, а оператор, работавший с ней, ушиб ногу.

Министерство внутренних дел Грузии прокомментировало действия сотрудников правоохранительных органов во время акции протеста. «В конце дня по время акции перед зданием Центральной избирательной комиссии, участники акции попытались ворваться в здание Центральной избирательной комиссии, что полиция не позволила им это сделать», - говорится в заявлении МВД.

По данным ведомства, протестующие прибегли к насилию и отказывались подчиняться требованиям полиции, которая в ответ применила пропорциональную силу.

Протест может принять более острую форму

Участники и организаторы акции протеста рассказали корреспонденту "Кавказского узла" про свое недовольство властями.

"Если у Иванишвили остался здравый смысл, то он должен понять, что грузинский народ не шутит. У нас отняли самое важное что есть - наше право на свободные выборы", - заявил Лаша Чхартишвили.

По его словам, протест может принять более острую форму. "Все останется в рамках закона, но все будет намного острее", - сказал Чхартишвили.

По мнению представители ЕНД Бесо Шенгелии, правительство оказалось в конституционном вакууме.

"Если правительство не примет наших требований и проведет все же второй тур выборов, в котором отказывается участвовать оппозиция, то "Грузинская мечта" окажется вне закона - у нее не будет достаточно мест в парламенте, чтобы сформировать правительство, принимать изменения в законодательстве. Оно останется один на один с законом, и не будет иметь рычагов менять законодательство", - заявил он.

Шенгелия также отметил, что нелегитимный парламент может назначить министров, в том числе министра внутренних дел, но все его приказы или приказы руководства страны тоже будут нелегитимными.

Кроме того как пояснил Шенгелия, с определенного момента действия силовых ведомств в отношении митингующих будут нелегитимными. "Полиция не будет обладать правом их исполнять, например, разогнать митинг они не будут иметь права, а вот преследовать преступника за кражу или убийство - да, это останется в их власти", - сказал он.

"Бидзина Иванишили должен уйти. Он проиграл выборы, и должен смириться с этим", - заявила участница митинга, педагог Майя.

"Мы должны избавиться от Иванишвили, который уже достал все население. Грузия нищает, превращается в правовое болото", - считает инженер Ната.

"Мы требуем, чтобы этот ЦИК, который себя скомпрометировал, ушел, и чтобы новые выборы проводились бы справедливо", - заявил житель Тбилиси, студент Отар.

"Новые выборы - это выход и компромисс для власти. Наше требование - чтобы правительство ушло. Они хотят, чтобы они остались в большинстве. Так что компромисс в том, чтобы провести новые выборы, но уже без председателя Жвания", - заявил житель Тбилиси, юрист Серги Капанадзе.

ЦИК заявил о препятствиях при подсчете голосов

Центральная избирательная комиссия выпустила заявление в связи с протестными акциями. В нем говорится, что процесс подсчета итоговых протоколов продолжается, тогда как некоторые стороны из числа участников выборов намеренно препятствуют работе избирательных комиссий.

«Создается впечатление, что некоторые из вовлеченных сторон не желают проводить процесс пересчета и сознательно препятствуют окружным избирательным комиссиям в осуществлении ими своих полномочий», - говорится в заявлении.

С заявлением о необходимости урегулировать политический кризис путем переговоров выступила народный защитник Грузии Нино Ломджария. Она призвала правящую партию и оппозицию начать переговоры.

"По оценке Народного защитника Грузии, осуществляющего надзор за защитой избирательных прав в стране, на выборах, наряду с использованием административных ресурсов, а также контролем воли избирателей в день выборов, параллельно с нападениями на представителей СМИ и наблюдателей, особенно проблемным был процесс подсчета голосов и подведения итогов. К сожалению, избирательные комиссии в процессе рассмотрения жалоб не дали надлежащего ответа на существенные нарушения в итоговых протоколах, что ещё более усилило недоверие и общественное недовольство избирательным процессом", - при этом говорится в заявлении омбудсмена, опубликованном в соцсети Facebook.

В ночь с 8 на 9 ноября оппозиция заявила, что акция протеста временно прекращается, чтобы не пострадали люди. Однако Ника Мелия объявил сбор сторонников сегодня, 9 ноября в 18.00 по местному времени (17.00 мск) на проспекте Руставели. "Вся нация, а не оппозиция, будет бороться против узурпатора", - цитирует его "Спутник-Грузия".

"Кавказский узел" публикует новости о выборах в Грузии на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".