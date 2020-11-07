Грузинская оппозиция проигнорировала угрозу прекращения госфинансирования

07 ноября 2020, 18:59

Планы "Грузинской мечты" добиться прекращения государственного финансирования партий, которые бойкотируют заседания парламента, не испугали оппозицию и не снизили протестную активность. Для реализации этих угроз "Грузинской мечте" придется изменить закон, указали представители неправительственных организаций.

Как писал "Кавказский узел", оппозиция не признала итоги парламентских выборов, прошедших 31 октября. Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент, подписали совместный меморандум, в котором отказались от мандатов. К ним присоединились и партии, которые не смогли набрать достаточное количество голосов. Но генсек "Грузинской мечты" отклонил требование оппозиции о повторном голосовании.

Большинство голосов по пропорциональной системе получила правящая партия "Грузинская мечта — Демократическое движение" — 48,15%. Это позволяет "Грузинской мечте" самостоятельно сформировать правительство. Об особенностях предвыборной кампании в Грузии можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020".

Оппозиция должна быть последовательной и вслед за отказом от мандатов в парламенте должна отказаться и от госфинансирования, заявил депутат парламента, исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. "Естественно, было бы хорошо внести соответствующие изменения в законодательство. Например, если партия пренебрегает волей своего избирателя и отказывается от мест в парламенте, в этом случае она должна, конечно же, отказаться и от государственного финансирования. Это будет, естественно, очень логично и, наверное, парламент это обсудит", — процитировал 4 ноября слова Кобахидзе JAM-news.

Председатель парламента Арчил Талаквадзе, в свою очередь, сказал, что власти отреагируют на бойкот парламента с учетом общественного мнения.

Закон не оговаривает прекращения финансирования в случае отказа от работы в парламенте, для претворения в жизнь своей угрозы "Грузинской мечте" придется внести изменения в закон, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" представитель неправительственной организации "Новое поколение для демократической Грузии" Наталья Хохиашвили. "Закон предусматривает финансирование партий из государственного бюджета, и много лет партии финансируют таким образом", - сказала она.

Финансирование исчисляется из количества полученных голосов на выборах – если партия набрала меньше 50 тысяч голосов, то она получает 15 лари за голос, если больше – 10 лари за голос, указал руководитель Центра демократического развития и гражданского общества Владимир Божадзе. По его подсчетам, основанным на предварительных результатах голосования, в целом оппозиционным партиям полагается минимум полмиллиона лари в год (около 445 тысяч долларов). Божадзе отметил, что большую часть денег партии зачастую получают за счет пожертвований. Он согласен с тем, что бойкот работы парламента ставит вопрос о прекращения финансирования.

Руководитель Центра исследований безопасности и международных отношений Ника Читадзе считает угрозу прекращения государственного финансирования партий формой давления. "Оппозиция не реагирует на этот шантаж и продолжает протесты", - констатировал Читадзе.

По его словам, прекращение государственного финансирования затруднит работу оппозиционных партий. В свою очередь, если в парламенте останется лишь "Грузинская мечта", это повредит престижу страны, сказал Читадзе. Он не исключил, что во избежание этого "Грузинская мечта" может искусственно создать оппозицию в парламенте. "При однопартийном парламенте все законы будут приниматься исходя из узкопартийных интересов", - добавил Читадзе.

В Тбилиси с 1 ноября не прекращаются акции протеста. Нескольким протестующим грозят как минимум штрафы за неподчинение полиции. Кроме того, Служба государственной безопасности Грузии начала расследование дела о подготовке свержения государственной власти. Грузинские власти также обвинили участников протестов в ухудшении ситуации с COVID-19. О протестах 1 ноября — в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Инны Кукуджановой.

Оппозиция будет удовлетворена, если "Грузинская мечта" без проведения повторного голосования признает, что получила менее 40% голосов, заявила корреспонденту "Кавказского узла" депутат парламента от партии "Европейская Грузия" Ирма Надирашвили. "Если «Грузинская мечта» признает, что получила меньше 40% голосов, если у оппозиции будет большинство в парламенте и тогда коалиция создаст правительство, то можно будет подумать о работе в парламенте", - пояснила она.

Председатель парламентской фракции Единого национального движения Роман Гоциридзе уверен, что "Грузинская мечта" не пойдет на это, и нужно требовать проведения повторных выборов. "Оппозиционные партии, прошедшие в парламент, могут создать коалиционное правительство без привлечения в него «Грузинской мечты»", - сказал Гоциридзе корреспонденту "Кавказского узла".

8 ноября более 20 оппозиционных партий планируют провести многолюдные митинги в Тбилиси и Батуми, а сегодня в столице Грузии прошли сразу несколько акций протеста. При этом в Батуми на оппозиционеров было совершено нападение, пострадали несколько человек. Возбуждено уголовное дело, информировал сегодня "Sputnik Грузия".

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