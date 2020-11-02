Родители пожаловались на расследование смерти ребенка в больнице Анапы

02 ноября 2020, 10:02

Срок давности по делу о смерти мальчика в анапской больнице истекает, его родители опасаются, что врач может уйти от ответственности. Глава Следкома потребовал от подчиненных отчитаться о расследовании.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2019 года 13-летний мальчик был госпитализирован в Анапе после начала лечения двустороннего гнойного гайморита и скончался в реанимации. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

Отец мальчика указал на своей странице в Instagram, что 6 декабря исполнится год со дня смерти сына. "Ощутимых подвижек в деле до сих пор нет. <Врач> по-прежнему ведёт приём пациентов в кабинете. <...> Вчера к нам снова приезжали репортёры, не самое простое время для нас, но мы не теряем веру в справедливость и продолжаем бороться", — написал sherstnev_egor 1 ноября.

В эфире телеканала "Россия 24" 31 октября показали сюжет о враче-отоларингологе, на приеме у которого умер мальчик. Согласно первому заключению экспертов, ребенок мог умереть от анафилактического шока, говорится в репортаже. По данным второй экспертизы, в действиях врача выявили нарушения при проведении реанимации. Кроме того, отсутствовал противошоковый набор. Экспертиза установила, что ни в кабинете лора, ни в реанимации не было необходимых препаратов для проведения сердечно-легочной реанимации. Юрист семьи заявил в эфире, что в кабинете отсутствовал адреналин, который мог спасти ребенка. Семья погибшего ребенка боится, что виновные уйдут от ответственности, так как сроки давности по данной статье составляют только год.

На этот репортаж отреагировал Следственный комитет России. Ведомство сообщило, что назначена еще одна экспертиза. "Перед экспертами-следователями поставлены вопросы, в том числе и с учетом позиции потерпевшей стороны. Александр Бастрыкин дал указание руководству регионального следственного управления детально проверить все озвученные в СМИ обстоятельства и незамедлительно доложить обо всех проведенных к настоящему времени следственных действиях. Ранее ход расследования уголовного дела был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", — говорится в сообщении на сайте Следкома от 1 ноября.

Ранее в больнице, где умер подросток, провели внутреннюю проверку, во время которой нарушений в оказании медпомощи не выявили. Там указали, что реанимационные мероприятия проведены в полном объеме и по стандартам оказания медицинской помощи. В больнице также отчитались, что передали все необходимые для следствия материалы в правоохранительные органы, а из-за этого Минздрав Кубани не может провести свою проверку, передал ТАСС 16 декабря 2019 года.

Отец мальчика в тот же день заявил о несогласии с результатами проверки. "Министерство здравоохранения Краснодарского края нарушений не выявило. То, что мать по просьбе врача делает массаж сердца сыну без дыхания на полу в кабинете и многие другие факты, называется: "реанимационные мероприятия были оказаны в полном объеме в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи", — написал Егор Шерстнев на своей странице в Instagram.

Пользователи Instagram поддержали родителей мальчика

Вина конкретного врача не очевидна, следствие должно ответить на вопрос об оперативности помощи в реанимации, указал пользователь Instagram 777.123rus в паблике ikubanko. "Врач лечащий, я думаю, тут ни при чем, тем более с таким богатым опытом работы, а вот по какой причине не прибыл оперативно реаниматолог, возникает вопрос!" — прокомментировал он публикацию от 1 ноября.

Marinagalenkocom заявила, что лично знает врача, который лечил мальчика. "Обращалась с дочерью, проблема — гайморит! Благодарна ему. <...> Я работала в Анапе много лет в аптеке и сталкиваюсь с многими врачами, и данный доктор хороший специалист! О нем многие хорошо отзываются, и я его советовала многим. Что здесь произошло, не могу судить. Но на Анапский и Темрюкский район это лучший доктор!" — заявила она.

Пользовательница vikysia2014 поддержала родителей, которые требуют результатов от следствия. "Если все бросить, то душа еще больше будет болеть. Особенно, когда они (врачи. — Прим. "Кавказского узла") даже не извинились", — написала она в том же паблике. К 10.02 мск 2 ноября эта публикация собрала 5155 просмотров и 13 комментариев, у паблика 10,9 тысячи подписчиков.