16 декабря 2019, 23:37

Следком заинтересовался гибелью ребенка в кубанской больнице

13-летний мальчик скончался во время лечения в одной из больниц Анапы, следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, 6 декабря подросток обратился в больницу, где у него был диагностирован двусторонний гнойный гайморит. Врачи начали лечение, но состояние пациента резко ухудшилось, и он был помещен в реанимационное отделение. "Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через непродолжительное время ребенок скончался", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК России). "Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд необходимых экспертиз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле замглавврача в Волгограде была осуждена по делу о гибели пациента. Суд признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года с лишением права в течение 1,5 года заниматься медицинской деятельностью.

Примечание:

"Митинг в поддержку осужденного врача в Астрахани собрал около 200 человек", "Сотрудники краснодарской больницы РЖД заподозрены в гибели пациентки", "Сотрудник астраханской больницы обвинен в гибели ребенка".

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