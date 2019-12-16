Следком заинтересовался гибелью ребенка в кубанской больнице

16 декабря 2019, 23:37

13-летний мальчик скончался во время лечения в одной из больниц Анапы, следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, 6 декабря подросток обратился в больницу, где у него был диагностирован двусторонний гнойный гайморит. Врачи начали лечение, но состояние пациента резко ухудшилось, и он был помещен в реанимационное отделение. "Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через непродолжительное время ребенок скончался", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК России). "Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд необходимых экспертиз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле замглавврача в Волгограде была осуждена по делу о гибели пациента. Суд признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года с лишением права в течение 1,5 года заниматься медицинской деятельностью.