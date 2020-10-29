Житель Дагестана получил реальный срок за домашнее насилие

29 октября 2020, 21:53

Суд приговорил бывшего мужа Гулли Казанбиевой к 1 году 1 месяцу колонии, признав его виновным в умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийством и незаконном проникновении в жилье. Казанбиева рада приговору, а ее адвокат не видит смысла обжаловать его с учетом практики по Дагестану, сообщил правозащитный центр "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", бывший муж жительницы Махачкалы Гулли Казанбиевой жестоко избивал ее даже после развода, но следствие квалифицировало домашнее насилие по слишком мягкой статье. Дагестанка опасается за свою жизнь, однако жалобы в Следком игнорируются, сообщили адвокаты в июле этого года.

Проблема домашнего насилия является актуальной для Дагестана, но многие местные жители не желают обнародования фактов об этом, чтобы не "позорить республику". В республике около половины жертв насилия возвращаются к мужьям, указали сотрудницы кризисных центров "Кавказскому узлу". В Дагестане с 2017 года работает Центр защиты материнства и детства "Теплый дом на горе". Только в 2019 году в центр обратились более 50 женщин и детей, в основном с жалобами на домашнее насилие.

Приговор бывшему супругу Казанбиевой был вынесен 27 октября. Он признан виновным по статьям о незаконном проникновении в жилище с применением насилия, умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийством (ч. 2 ст. 139, ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 119 УК России). Суд назначил ему наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы в колонии-поселении. С учетом времени, проведенного под стражей и под домашним арестом, мужчина будет отбывать наказание в колонии около шести месяцев, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте правозащитного центра "Мемориал".

Гулли Казанбиева отметила, что рада приговору. Она утверждает, что правоохранительные органы неоднократно отказывались принимать заявления о насилии со стороны ее мужа, а следствие по этому уголовному делу и судебный процесс длились больше года. "Я очень рада, для меня даже эти семь месяцев, которые ему нужно будет еще отсидеть, - очень большая радость. Я не верила, честно!", - рассказала она.

Адвокат Казанбиевой Надежда Бородкина считает, что смысла обжаловать это решение нет. "Посмотрев практику по Дагестану, я понимаю, что больше по таким статьям не дадут. В деле были смягчающие обстоятельства - наличие малолетних детей и положительная характеристика. Я указывала на то, что преступления были совершены с особой жестокостью, но это не было учтено судом. Сейчас я планирую продолжить работу по другим эпизодам насилия: то, за что [обвиняемый] получил срок - это события, которые произошли 13 сентября 2019 года, тогда как регулярным избиениям Гуля подвергалась с 2014 года", - заявила адвокат, слова которой приводятся в релизе "Мемориала".

По словам Бородкиной, она намерена также привлечь осужденного к ответственности по статьям об истязании, угрозе убийством, незаконном лишении свободы (117, 119, 127 УК России). Адвокат утверждает, что он присылал Казанбиевой смс с угрозами, похищал ее и запирал в доме своей второй жены.

Ранее адвокат указывала на то, что отец обвиняемого имеет дружеские отношения с сотрудниками правоохранительных органов. В июле она подала заявление начальнику управления собственной безопасности МВД с информацией, что "связи отца обвиняемого с дагестанскими силовиками позволяют ему уходить от ответственности". Адвокат считает, что суд мог назначить большее наказание. Сама она запрашивала для обвиняемого 3,5 года лишения свободы, а прокурор - 2,5 года.

По данным правозащитников, в последний месяц юристы работали над подготовкой запроса о срочных обеспечительных мерах в ЕСПЧ. Они планировали просить суд обязать власти России предоставить Гулли Казанбиевой личную охрану, либо же запретить ее бывшему супругу приближаться к ней. Однако необходимость в этой просьбе отпала в связи с тем, что обвиняемый получил реальный срок.

При этом в августе юристы ходатайствовали о применении мер государственной защиты в отношении Гулли Казанбиевой. Мировой судья поручил полиции установить, есть ли необходимость применения мер защиты. Юристы долгое время не могли получить решение по ходатайству. Только на предпоследнем заседании по делу 19 октября они получили отказ полиции в применении мер государственной защиты, сказано в релизе "Мемориала".

Напомним, в конце июня правозащитники назвали критической ситуацию с правами женщин на Северном Кавказе. Традиции и обычаи большинства регионов Северного Кавказа предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье, а власти считают рукоприкладство со стороны мужа нормой, а жертвы насилия не готовы идти в полицию, констатировали они.