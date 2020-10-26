26 октября 2020, 22:50

Два случая сибирской язвы подтверждены в Дагестане

С подозрением на сибирскую язву госпитализированы пять жителей села Какамахи Карабудахкентского района Дагестана, у двоих из них диагноз подтвержден. Заражение произошло при забое животных, сообщило сегодня управление Роспотребнадзора по Дагестану.

В Карабудахкентском районе Дагестана у пяти жителей села Какамахи выявлены симптомы сибирской язвы. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный госпиталь Гурбукинской участковой больницы. Пациенты находятся в состоянии средней тяжести, сообщил сегодня Минздрав Дагестана.

У двоих пациентов по результатам исследований выявлено ДНК возбудителя заболевания. Жители села заразились сибирской язвой при убое и разделке бычков, которые не состояли на ветеринарном учете. Участие в покупке и разделке мяса принимали 26 человек, в том числе семь детей, все они находятся под медицинским наблюдением, сообщило сегодня управление Роспотребнадзора по Дагестану. 

В селе проводятся подворовые обходы, дезинфекция, внеплановая вакцинация животных против сибирской язвы, населению района сотрудники Роспотребнадзора объясняют методы профилактики заболевания. В связи с выявлением сибирской язвы направлена информация в правоохранительные органы,  говорится в сообщении в Instagram-аккаунте ведомства.

"Кавказский узел" писал, что в октябре 2019 года диагноз "сибирская язва" был подтвержден у четверых жителей села Новокули Новолакского района.

Примечание:

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