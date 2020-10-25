Аварийная башня на горе Большой Ахун остается источником опасности для туристов

25 октября 2020, 03:55

Смотровая башня на горе Большой Ахун пришла в аварийное состояние без должного ремонта. Суд оштрафовал за это Сочинский национальный парк. Однако башня продолжается эксплуатироваться, ежедневно ее посещают тысячи туристов.

Как писал "Кавказский узел", башня на горе Большой Ахун была закрыта почти год для туристов после того, как в нее попала молния. Однако в этом году ее вновь открыли для туристов. Состояние смотровой башни вызывает опасение как у жителей города, так и у специалистов.

Сообщение о том, что Сочинский нацпарк был оштрафован за эксплуатацию смотровой башни на горе Большой Ахун поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 22 октября. "Башня аварийная, но она действует для платного посещения", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Директор Сочинского национального парка Павел Хоценко сообщил 24 октября корреспонденту "Кавказского узла", что в отношении парка действительно суд вынес решение о штрафе. Однако Хоценко, по его словам, считает вынесенное судом решение незаконным и подлежащим отмене. По его словам, 23 октября по почте была направлена апелляция на решение Хостинского райсуда.

Решение опубликовано на сайте суда. Из него следует, что по иску Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края о незаконном использовании аварийного объекта культурного наследия федерального значения башни Ахун суд признал "ФГБУ "Сочинский национальный парк" виновным и назначил административное наказание по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ в виде штрафа в размере двести тысяч рублей".

«Срок обжалования по принятому 15 октября решению составляет 10 суток и истекает 25 октября. 23 октября жалоба в суде зарегистрирована не была. Но это не значит, что она не подана. Возможно, что ответчик направил ее по почте, что является вполне законным действием, и тогда срок подачи апелляции не будет считаться пропущенным, даже если жалоба придет после 25 октября. Срок подачи жалобы исчисляется по дате на штемпеле об отправке письма в суд. После поступления апелляции в суд первой инстанции мы подготовим ее к отправке в крайсуд, где в пределах двух месяцев жалоба нацпарка будет рассмотрена и, вероятнее всего, что уже в следующем году по ней будет принято окончательное решение: либо об отмене штрафа, либо о необходимости его оплатить», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" специалист Хостинского райсуда.

В решении, опубликованном на сайте Хостинского районного суда, также сказано, что Управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края в отношении башни Ахун "составлен план работ по сохранению объекта".

"ФГБУ «Сочинский национальный парк» было необходимо: до августа 2019 г. разработать и представить на согласование в управление научно-проектную документацию на проведение работ, в том числе противоаварийных работ по защите объекта культурного наследия; до октября 2019 г. провести противоаварийные работы, в том числе комплекс работ по защите объекта культурного наследия, которому угрожает быстрое разрушение, с целью предотвращения ухудшения состояния или утраты объекта культурного наследия, но в ходе осмотра было установлено, что работы, предусмотренные актом технического состояния от 20.05.2019, не проведены», - говорится в решении суда.

В решении отмечается, что представитель нацпарка Гребенюк Р. А. Вину отрицал и просил прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения. «ФГБУ «Сочинский национальный парк» предпринимались все возможные меры для исполнения мероприятий, предусмотренных актом технического состояния от 20 мая 2019 года, и по независящим от учреждения обстоятельствам эти мероприятия не достигли поставленных целей, а именно, как только юридическим лицом будут получены средства, ФГБУ незамедлительно приступит к дальнейшему исполнению пунктов Акта технического состояния», - приводятся в решении суда доводы представителя нацпарка.

Автор сообщения, присланного на sms-сервис "Кавказского узла", кандидат экономических наук Елена Бокачева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что с августа поток туристов на башню не иссякает. При этом, по ее словам, людей даже не предупреждают об опасности восхождения на башню. «Ежедневно на этом объекте турпоказа нацпарка ежедневно от полутысячи до тысячи человек подвергаются смертельной опасности, поднимаясь на 30-метровую высоту», - рассказала она. При этом Бокачева считает, что штраф в 200 тысяч рублей является мизерным для нацпарка.

24 октября корреспондент "Кавказского узла" спросила у представителей различных туристических фирм, продаются ли билеты на смотровую башню на горе Большой Ахун. По словам кассиров, в выходные дни башню посещают тысячи туристов. Ее посещение стоит в дневное время 100 рублей, в вечернее - 200 рублей с человека.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" туристы признались, что не знали об аварийном состоянии башни.

«Мне продавец разрекламировала данный объект, как самый интересный в Сочи. Что если поехать на Ахун, то можно никуда больше и не ездить - сверху видно весь город, как на ладони. И это правда. Я сделала много снимков на память. Весь город видно. Но я не знала, что башня аварийная, если бы знала, то, конечно, не полезла бы на нее», - отметила туристка из Москвы Валентина Толмачева.

Житель Санкт-Петербурга Александр Большаков также сообщил, что его никто не предупреждал о состоянии башни, а ведь он поднимался на нее с двумя детьми. «Я даже подумать не мог, что в Сочи могут докатиться до такой низости, чтобы за сто рублей ставить жизни людей опасности», - сказал мужчина.

Юрист Роман Шикарев, независимый от данного дела, прокомментировал решение суда по просьбе корреспондента "Кавказского узла".

"Я не понимаю, о какой жалобе на решение суда говорит директор национального парка Павел Хоценко. Представитель нацпарка [...] заявил в суде, что должные мероприятия не проведены за год из-за отсутствия средств. Средства выдаются на содержание федеральных объектов из федеральных бюджетов, но это не значит, что нацпарк самовольно должен эксплуатировать аварийное сооружение для извлечения прибыли и ставить тем самым под угрозу жизни и здоровье туристов, посещающих башню", - сказал он.

По его мнению, прокуратура должна обратиться с иском в суд на нацпарк в защиту неопределенного круга лиц в порядке статьи 45 ГПК РФ и потребовать закрыть данный объект, как аварийный.