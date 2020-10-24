24 октября 2020, 21:30
Три человека оказались за бортом после взрывов на танкере в Керченском проливе
На российском нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", находящемся в акватории Азовского моря, прогремели два взрыва, сообщил представитель экстренных служб региона. По его словам, всего на танкере находились 13 человек.
Судно следовало из порта "Кавказ" в Краснодарском крае в Ростов-на-Дону. По предварительной информации, танкер пустой, сообщило РИА "Новости".
С терпящего бедствие танкера в Азовском море спасены 10 человек, ведутся поиски троих, со ссылкой на МЧС передал "Интерфакс". Десять моряков спас проходящий поблизости теплоход "Сириус". Пожара на танкере нет, оно остается на плаву. Ожидается прибытие трех спасательных судов: "Меркурий", "Импульс" и "Александр Сизонцев", информировал РБК.
"Отказ объявить чрезвычайную ситуацию лишил Геленджик экстренной помощи", "Грузинские моряки вызволены из пиратского плена в Нигерии", "Жители Кубани пожаловались на загрязнение пляжей нефтепродуктами".
24 октября 2020, 22:55
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Меликов раскритиковал дагестанские города за хаос и вывески на латинице
Врио главы Дагестана Сергей Меликов призвал местных предпринимателей отказаться от иностранных названий кафе, а от чиновников потребовал привести в порядок архитектурный облик городов. Пользователи соцсетей поддержали желание нового руководителя навести порядок в регионе.
24 октября 2020, 22:04
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Введение масочного режима в Дагестане вызвало критику в Instagram
Эффективность масок как защиты от коронавируса сомнительна, указали пользователи дагестанских пабликов Instagram после введения в республике масочного режима. Критики этой меры призвали власти в плане борьбы с COVID-19 решить проблему переполненного общественного транспорта.
24 октября 2020, 21:00
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Число убитых солдат армии Нагорного Карабаха достигло 963
Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило сегодня о еще 36 военнослужащих, погибших в зоне конфликта. Всего, по данным ведомства, с начала боев погибло не менее 963 солдат Армии обороны.
24 октября 2020, 20:20
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Азербайджан заявил о прямом вмешательстве Армении в вооруженный конфликт
Территории, занятые азербайджанскими военными, подверглись обстрелам из Армении, заявило Минобороны Азербайджана. Армянское командование пытается отстоять стратегически важный Лачинский коридор и одновременно провоцирует ответный огонь с целью вовлечь в конфликт Россию, считает азербайджанский военный эксперт Тельман Абилов.
24 октября 2020, 20:10
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Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия опередили Дагестан по приросту больных COVID-19
За сутки на Северном Кавказе зафиксировано 553 случая заражения коронавирусом. Больше всего - 175 больных - выявлено на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии - 90 и 88 соответственно. В Дагестане тесты на COVID-19 подтвердились у 83 человек, регион сохранил лидерство по числу новых случаев смерти.
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24 октября 2020, 05:302
Жители Аджарии пожаловались на ухудшение медицинского обслуживания в COVID-стационарах
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24 октября 2020, 02:52
МИД Армении подсчитал число беженцев из-за войны в Нагорном Карабахе
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23 октября 2020, 15:501
Активистке волгоградского штаба Навального вменена организация несогласованного пикета
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23 октября 2020, 14:221
Число погибших солдат Нагорного Карабаха достигло 927
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23 октября 2020, 12:432
Сочинцы назвали искусственным ажиотаж вокруг памятного знака в Адлере
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23 октября 2020, 11:121
ФСБ отчиталась о ликвидации ячеек "Ат-Такфир валь-Хиджра"* в Карачаево-Черкесии и Дагестане
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24 октября 2020, 21:00
Число убитых солдат армии Нагорного Карабаха достигло 963
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24 октября 2020, 12:23
Пять человек стали жертвами ДТП с автобусом в Ростовской области
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24 октября 2020, 11:29
Генпрокуратура сообщила о смерти двоих жителей Азербайджана в результате обстрелов
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24 октября 2020, 01:12
Директор ростовского филиала "Россельхозбанка" оставлен под арестом
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23 октября 2020, 22:15
Продлен арест предполагаемому зачинщику перестрелки в Чернозубове
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23 октября 2020, 21:56
Спасатели за четыре дня не смогли найти туристку в горах Кабардино-Балкарии
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23 октября 2020, 21:29
Медсестра уволена из роддома в Махачкале из-за путаницы с новорожденными
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23 октября 2020, 21:15
Начались обстрелы Степанакерта и Мартуни
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24 октября 2020, 20:10
Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия опередили Дагестан по приросту больных COVID-19
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24 октября 2020, 19:153
Глава судейского комитета РФС потребовал наказать "Ахмат" за нападение на арбитра в Грозном
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10 сентября 2020, 20:0723
Кадыров Рамзан Ахматович
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24 октября 2020, 22:463
Карабах: эскалация конфликта или новая война?
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24 октября 2020, 12:1917
Депортация чеченцев и ингушей
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24 октября 2020, 22:37Арсен Каноков объявил о завершении благотворительного конкурса «StartUp 5642»
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22 октября 2020, 17:5031 октября стартует фестиваль адыгского кино
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22 октября 2020, 15:42Сочинский нацпарк оштрафован за использование башни на горе Б.Архун
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22 октября 2020, 13:43Люди недовольны намерением построить в парке детскую площадку
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22 октября 2020, 00:03В Майкопе объявили о создании проекта "Дом Шварца"
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13 октября 2020, 21:01
В августе 2020 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали десять человека
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30 сентября 2020, 12:00
Чечня, Дагестан и Северная Осетия - антилидеры диагностики и лечения онкологии в России