24 октября 2020, 21:30

Три человека оказались за бортом после взрывов на танкере в Керченском проливе

Спасатели ищут трех членов экипажа нефтяного танкера, следовавшего из порта "Кавказ" в Ростов-на-Дону. Остальные десять человек спасены.

На российском нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", находящемся в акватории Азовского моря, прогремели два взрыва, сообщил представитель экстренных служб региона. По его словам, всего на танкере находились 13 человек.

Судно следовало из порта "Кавказ" в Краснодарском крае в Ростов-на-Дону. По предварительной информации, танкер пустой, сообщило РИА "Новости".

С терпящего бедствие танкера в Азовском море спасены 10 человек, ведутся поиски троих, со ссылкой на МЧС передал "Интерфакс". Десять моряков спас проходящий поблизости теплоход "Сириус". Пожара на танкере нет, оно остается на плаву. Ожидается прибытие трех спасательных судов: "Меркурий", "Импульс" и "Александр Сизонцев", информировал РБК.

Примечание:

"Отказ объявить чрезвычайную ситуацию лишил Геленджик экстренной помощи", "Грузинские моряки вызволены из пиратского плена в Нигерии", "Жители Кубани пожаловались на загрязнение пляжей нефтепродуктами".

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