Житель Дагестана осужден за убийство жены

19 октября 2020, 19:26

Суд приговорил жителя Дагестана к 15 годам колонии, признав его виновным в убийстве супруги и других преступлениях.

Как писал "Кавказский узел", житель Дагестана был обвинен в убийстве жены в апреле этого года. Следователи заявили, что женщина в Буйнакском районе стала жертвой домашнего насилия - муж убил ее и сжег тело. Мужчина также был обвинен в похищении паспорта и мошенничестве.

Проблема домашнего насилия актуальна для Дагестана, однако многие местные жители не желают обнародования фактов об этом, чтобы не "позорить республику". В Дагестане с 2017 года работает Центр защиты материнства и детства "Теплый дом на горе". Только в 2019 году в центр обратились более 50 женщин и детей, в основном с жалобами на домашнее насилие.

Следствием и судом установлено, что в начале декабря 2019 года житель Буйнакского района "на почве ранее сложившихся неприязненных отношений" убил свою жену, затем облил ее тело бензином, сжег и закопал в огороде. Кроме того, он похитил и сжег паспорт супруги, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и похищении паспорта (ч. 1 ст. 105 и ч. 2 ст. 325 УК России). Кроме того, он признан виновным в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК России) за то, что в январе этого года, "введя в заблуждение доставщика пенсии, похитил около 9 000 рублей, предназначенные по потере кормильца сыну потерпевшей", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

По данным Следкома, жителю Дагестана назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и со штрафом в размере 30 000 рублей.

Максимальное наказание по части 1 статьи 205 УК России - лишение свободы на 15 лет, по ч. 2 ст. 159 - на срок до пяти лет, по ч. 2 ст. 325 - арест на три месяца.

Напомним, в июне правозащитники заявляли, что традиции и обычаи большинства регионов Северного Кавказа предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье. Власти считают рукоприкладство со стороны мужа нормой, а жертвы насилия не готовы идти в полицию, отметили правозащитники.