Участники уличных молитв в Дагестане попросили не снимать их на видео

15 октября 2020, 19:15

Мусульмане молятся на улице не напоказ, а когда не имеют возможности дойти до мечети, указал участник совершенного на улице в Дагестане намаза и попросил не снимать молящихся на видео. Пользователи Instagram призвали не распространять в соцсетях видео уличных молитв.

Как сообщал "Кавказский узел", в Дагестане вызвали резонанс опубликованные в соцсетях ролики совершения намаза в общественных местах. Намазы должны совершаться в мечетях, дома или в малолюдных местах, иначе молитва будет показной, указали пользователи Instagram.

Молящиеся на роликах явно не хотели прославиться в соцсетях, поскольку видео сняты со стороны, указал читатель паблика "Голос Дагестана" shamildobro. "Люди разделились на две позиции: те, кто осуждает ("это такая мода?") и те, кто благодарят ("хвала Аллагьу"). Но есть еще и те, кто говорит про Instagram (хотя это не их выбор и вина, так как снято было все со стороны). <...> мы никогда не знаем, для показухи ли человек это сделал, ведь сердце видит только Всевышний", - написал он, комментируя ролик о группе молящихся на улице Каспийска мужчин.

В сообществе "Голос Дагестана" мусульманин оставил комментарий о том, что вызвавшая резонанс съемка не была инициативой молящихся. "Зачем ты, брат, снимаешь нас и закидываешь сюда? Мы же не ради этого молимся, а просто там работаем. Если пойти в мечеть, то после молитвы просто не можем найти потом свои инструменты, потому что уносят, а точнее можно сказать, воруют - вот поэтому там же и на месте молимся", - пояснил omaroviarakhmed.

Пользователь соцсети mznv1 указал, что "проблема не в тех, кто совершает намаз на улице, а в тех, кто снимает и выкладывает". "В наше время как-то страшно уже делать намаз на улице из-за того, что тебя сразу могут снять и выложить куда-то, и в сердце появится лицемерие", - написал он.

Molli0852 раскритиковала администраторов "Голос Дагестана" за публикацию. "Зачем вы это выложили? Люди не умеют радоваться за других. Сейчас начнется: «Можно дома делать, можно в мечети делать, лицемерие, это показу-у-у-у-ха»", - пояснила пользовательница соцсети.

Читательница паблика "Вести Дагестан", где было размещено видео с мальчиком, молящимся в махачкалинском парке, также осудила сам факт распространения таких роликов. "Конечно, он молодец, но зачем его снимать и кидать в Instagram?" - удивилась gulyarustamova1969. "Везде с камерами, кошмар", - возмутилась sumay8331.

Другая пользовательница соцсети, l.anat.07, указала в том же паблике, что съемка могла вестись знакомым мальчика. "Не в сторонке сделал [намаз], а прямо на тротуаре, чтобы все оценили! А дружок снимал с балкона", - написала она.

Однако hajbulaevdzavathan заявил критикам молитвы напоказ, что именно так и нужно делать. "Мальчик молодец! Где застал намаз, там и помолился! Самое лучшее деяние - вовремя совершенный намаз. Многие лучше бы задумались, прежде чем критиковать молящегося! Сегодня надо молиться напоказ! Потому что кроме плохого, мало хорошего знают и видят люди", - пояснил он.

"Когда люди выставляют свои грехи, не стыдясь, и то меньше критики, находят оправдание, а если, наоборот, выставят что-то одобряемое, так сразу клеймят: показуха", - отметил читатель паблика "Голос Дагестана" lavka_30. "Скоро люди сами же будут упрекать и усмехаться над теми, кто будет намаз делать. Где вы тут показуху увидели? <...> вам хоть раз помешали люди, которые делают намаз на улице?", - высказался в том же паблике sultan_k_004.

Читательница паблика "Голос Дагестана" vagabova1535 поставила вопрос о пригодности общественных мест для намаза. "Собаки гуляют в этих парках, иди в мечеть", - написала она.