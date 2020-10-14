Али Ибрагимов. Кадр видео Feriha Uner https://www.youtube.com/watch?v=0QT1tBAFkK4&feature=emb_logo

14 октября 2020, 13:09

Бывший директор дербентского музея задержан в Москве

Силовики задержали бывшего директора дербентского музея-заповедника Али Ибрагимова по подозрению в превышении полномочий, сообщили в правоохранительных органах и мэрии.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня стало известно, что в доме Али Ибрагимова прошел обыск в рамках расследования уголовного дела. В чем именно подозревают бывшего директора Дербентского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, источники не сообщили.

Али Ибрагимов задержан в Москве по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах. По его словам, дома у бывшего директора музея-заповедника проводят обыск, дело расследуется по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ибрагимов при обыске не присутствовал, дома его не было, добавил силовик, слова которого приводит ТАСС.

Сам Ибрагимов сообщил, что об обысках или о вопросах к нему со стороны правоохранительных органов ему ничего не известно, информирует агентство.

Ибрагимова планируют перевезти в Махачкалу, сообщил сотрудник администрации Дербента. "Нам подтвердили факт его задержания в Москве, будут перевозить в Махачкалу в ближайшее время", – приводит его слова РИА "Новости".

Напомним, Али Ибрагимов был уволен 26 февраля по собственному желанию после конфликта с мэром Дербента Хизри Абакаровым из-за работ в парке Низами Гянджеви: директор музея попытался остановить реконструкцию парка. Новый директор музея инициировал проверку работы учреждения и обвинил предшественника в недостаточном внимании к научной и хозяйственной деятельности.

Примечание:

"Замглавы Росимущества по Дагестану арестован на два месяца", "Протест против увольнений в дербентском музее вылился в беспорядки", "Замглавы Южно-Сухокумска заподозрен в мошенничестве".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

14 октября 2020, 17:31

14 октября 2020, 17:08

14 октября 2020, 16:56

14 октября 2020, 16:23

14 октября 2020, 15:54

  • Россия и Турция предложили способы достичь перемирия в Нагорном Карабахе

    Контролировать соблюдение соглашения о перемирии в зоне карабахского конфликта могут российские военные наблюдатели, предложил глава МИД России. Минская группа ОБСЕ должна завершить переговоры по Нагорному Карабаху и вернуть территории Азербайджану, призвал президент Турции Тайип Эрдоган. Азербайджан потребовал передать ему семь районов вокруг Нагорного Карабаха, рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи