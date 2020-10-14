Бывший директор дербентского музея задержан в Москве

14 октября 2020, 13:09

Силовики задержали бывшего директора дербентского музея-заповедника Али Ибрагимова по подозрению в превышении полномочий, сообщили в правоохранительных органах и мэрии.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня стало известно, что в доме Али Ибрагимова прошел обыск в рамках расследования уголовного дела. В чем именно подозревают бывшего директора Дербентского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, источники не сообщили.

Али Ибрагимов задержан в Москве по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах. По его словам, дома у бывшего директора музея-заповедника проводят обыск, дело расследуется по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ибрагимов при обыске не присутствовал, дома его не было, добавил силовик, слова которого приводит ТАСС.

Сам Ибрагимов сообщил, что об обысках или о вопросах к нему со стороны правоохранительных органов ему ничего не известно, информирует агентство.

Ибрагимова планируют перевезти в Махачкалу, сообщил сотрудник администрации Дербента. "Нам подтвердили факт его задержания в Москве, будут перевозить в Махачкалу в ближайшее время", – приводит его слова РИА "Новости".

Напомним, Али Ибрагимов был уволен 26 февраля по собственному желанию после конфликта с мэром Дербента Хизри Абакаровым из-за работ в парке Низами Гянджеви: директор музея попытался остановить реконструкцию парка. Новый директор музея инициировал проверку работы учреждения и обвинил предшественника в недостаточном внимании к научной и хозяйственной деятельности.