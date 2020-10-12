Салим Халитов устроил пикет на крыше многоэтажного дома в Махачкале

12 октября 2020, 20:27

Представитель "Альянса врачей" в Дагестане Салим Халитов устроил на крыше многоэтажки в Махачкале акцию, требуя проверки, насколько соответствует стандартам помещение с новым аппаратом компьютерной томографии в травматологическом центре. Он намерен оставаться на крыше, пока не начнется разбирательство его доводов.

Как писал "Кавказский узел", дагестанский врач, руководитель регионального отделения профсоюза "Альянс врачей" Салим Халитов неоднократно выходил на акции протеста. 1 октября он провел два пикета, в том числе против недопуска его к проверке травматологического центра.

Бывший заведующий отделением лучевой диагностики Республиканского ортопедо-травматологического центра имени Цахаева Салим Халитов указал на нарушения в работе медучреждения и после этого уволился из него. Критикуя ортопедо-травматологический центр, Халитов, в частности, указывал Минздраву Дагестана на недоступность высокотехнологической диагностики для пациентов с полисом ОМС. Главной проблемой Салим Халитов назвал то, что мультиспиральный компьютерный томограф (МСКТ) планируют установить в неподходящем для этого аппарата кабинете. Однако министерство приняло сторону главврача центра.

Сегодня вечером Салим Халитов забрался на крышу многоэтажного дома напротив медучреждения и установил там транспарант с надписью «Лжецам не место в медицине». По словам Халитова, он намерен оставаться на крыше до тех пор, пока не будет выполнено его требование об объективном разбирательстве его доводов.

«Я хочу, чтобы разобрались в том, о чем я говорю. Если я прав, то пусть накажут и уволят главу Минздрава и главврача. Если же я не прав, то я больше не собираюсь поднимать вопрос с МСКТ», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Салим Халитов.

Он намерен оставаться на крыше до тех пор, пока не будут даны ответы на его вопросы. «Я обозначаю прямые вопросы и хочу получить на них прямые ответы. Без лжи и фальши», - подчеркнул Халитов.

В 19.30 мск он сообщил, что находится на крыше уже второй час. По его словам, внизу есть сотрудники МЧС. «Я здесь сейчас со страховкой. Но, если начнутся попытки насильно меня отсюда забрать, я развяжу страховку, и уже не знаю, какие будут последствия», - заявил Халитов.

Он рассказал, что провести профсоюзную проверку в травматологическом центре ему не дают охранники и родственники главного врача. «Мы неоднократно пытались разобраться с вопросом установкой МСКТ, но нас не пропускают охранники и родственники главврача. Они угрожают, запугивают, вызывают полицию», - отметил он.

По словам Халитова, обращения в прокуратуру результата не дали. «Писал в прокуратуру, но мое письмо, похоже, потеряли. Прошло почти два месяца, но ответа до сих пор нет. На письмо бывшему главе Дагестана Владимиру Васильеву через месяц пришел ответ от правительства, что мое обращение принято к сведению, но ни о каком решении не сообщено», - рассказал он. По мнению Халитова, несоблюдение стандартов и нормативов при установке МСКТ ответственные ведомства пытаются укрыть.