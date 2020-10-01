Салим Халитов задержан после одиночных пикетов в Махачкале

01 октября 2020, 18:30

Дагестанский врач, руководитель регионального отделения профсоюза "Альянс врачей" Салим Халитов провел два пикета в Махачкале: первый - чтобы привлечь внимание прибывших в республику специалистов к проблемам в работе травматологической службы. На втором пикете Халитов выступил против недопуска его к проверке травматологического центра. Активист задержан и доставлен в отдел полиции.

Как писал "Кавказский узел", бывший заведующий отделением лучевой диагностики Республиканского ортопедо-травматологического центра имени Цахаева Салим Халитов указал на нарушения в работе медучреждения и после этого уволился из него. Затем он неоднократно выходил на акции протеста, пытаясь добиться наказания для тех, кто виновен в этих нарушениях. 21 июля Халитов пожаловался на противодействие профсоюзу врачей в Дагестане. 10 августа на одиночном пикете Халитов потребовал от властей отреагировать на препятствия активистам "Альянса врачей" со стороны руководства республиканского ортопедо-травматологического центра.

Критикуя ортопедо-травматологический центр, Халитов, в частности, указывал Минздраву Дагестана на недоступность высокотехнологической диагностики для пациентов с полисом ОМС. Главной проблемой Салим Халитов назвал то, что мультиспиральный компьютерный томограф планируют установить в неподходящем для этого аппарата кабинете. Однако министерство приняло сторону главврача центра.

Салим Халитов провел сегодня два пикета возле здания Республиканского центра травматологии и ортопедии (РЦТО) в Махачкале. Первый пикет проходил с 13.00 до 14.00 мск. Целью акции было привлечь внимание приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга специалистов к нарушению установки и эксплуатации высокоточного диагностического оборудования в РЦТО, рассказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Халитова, сегодня в республику прибыли директор российского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена Рашид Тихилов и заведующий отделением травматологии и ортопедии института хирургии им. А.В. Вишневского Багавдин Ахмедов. Активист на акции призвал этих специалистов также "обратить внимание на травматологическую службу в Дагестане в целом". Он стоял с плкатом "Дайте, пожалуйста, объективную оценку травматологической службе республики Дагестан. Дагестанцы уже устали ездить к вам - в Москву и в Питер".

Второй пикет Халитова был посвящен проверке общероссийским Народным фронтом санитарного состояния помещения, где установлен аппарат МСКТ (мультиспиральной компьютерной томографии). Пикетчик заявил, что сама проверка была инициирована им, однако он не был допущен к ней. "Общероссийский народный фронт пришел, их запустили в центр, а нас [представителей "Альянса врачей"] не запустили", - рассказал Халитов.

После второго пикета к активисту подъехал наряд полиции. Халитов был задержан и доставлен в ОМВД по Ленинскому району.