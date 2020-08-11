Салим Халитов во время акции в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла"

11 августа 2020, 04:01

Салим Халитов провел акцию в Махачкале в поддержку "Альянса врачей"

Активист Салим Халитов на одиночном пикете потребовал от руководства Дагестана отреагировать на препятствия активистам профсоюза "Альянс врачей" со стороны руководства республиканского ортопедо-травматологического центра.

Как информировал "Кавказский узел", бывший заведующий отделением лучевой диагностики Республиканского ортопедо-травматологического центра имени Цахаева Салим Халитов указал на нарушения в работе медучреждения и после этого уволился из него. Затем он неоднократно выходил на акции протеста, пытаясь добиться наказания для тех, кто виновен в этих нарушениях. 21 июля Халитов пожаловался на противодействие профсоюзу врачей в Дагестане.

Критикуя ортопедо-травматологический центр, Халитов, в частности, указывал Минздраву Дагестана на недоступность высокотехнологической диагностики для пациентов с полисом ОМС. Главной проблемой Салим Халитов назвал то, что мультиспиральный компьютерный томограф планируют установить в неподходящем для этого аппарата кабинете. Однако министерство приняло сторону главврача центра.

10 августа с 17.00 мск Салим Халитов провел одиночный пикет на центральной площади Махачкалы неподалеку от здания администрации главы и правительства республики. Акция длилась около получаса. Пикетчик держал в руках транспарант, где указывалось на покровительство руководству республиканского ортопедо-травматологического центра со стороны минздрава, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на акции.

Халитов пояснил "Кавказскому узлу", что был вынужден выйти с одиночным пикетом, так как руководители республиканского ортопедо-травматологического центра препятствуют осуществлению профсоюзных мероприятий на территории медучреждения.

Во время проведения пикета прохожие подходили и читала надпись на транспаранте. К концу пикета к Халитову подошли полицейские и попросили назвать причину и мотивы пикета, а вышедший к пикетчику чиновник предложил ему написать письмо на имя главы Дагестана с изложением ситуации. Салим Халитов написал обращение, которое, по словам чиновника, будет рассмотрено в течение 30 дней.

Салим Халитов является председателем дагестанского отделения профсоюза "Альянс врачей", уточняется на сайте организации.

Сообщений относительно требований Халитова на сайтах республиканского ортопедо-травматологического центра, Минздрава Дагестана и главы и правительства республики по данным на 03.55 мск 11 августа не было.

Примечание:

"Прокуратура отчиталась о выплатах надбавок медработникам Левашинской больницы", "Активисты Дагестана призвали Васильева отправить в отставку главу Минздрава", "Пользователи Instagram раскритиковали состояние медицины в Дагестане".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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