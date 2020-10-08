Магомед Хизриев. Фото: пресс-служба МВД Дагестана

08 октября 2020, 19:28

Полковник Хизриев получил девять лет колонии

Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам колонии бывшего начальника собственной безопасности МВД по Дагестану Магомеда Хизриева, признав его виновным в попытке дать взятку.

Как писал "Кавказский узел", полковник Магомед Хизриев был задержан 5 июня 2018 года и содержался под арестом в Москве. По первоначальной версии следствия, Хизриев пытался купить себе повышение за два миллиона рублей. Затем предполагаемая сумма взятки была снижена следователями до миллиона. На заседании Тверского райсуда Москвы 1 октября гособвинение предложило лишить полковника звания и наград, заключив его в колонию строгого режима на девять лет.

Хизриев признан виновным в попытке дать взятку и лишен воинского звания, сообщили в Тверском суде. "Приговором суда Хизриев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ст. 291 УК России (покушение на дачу взятки), ему назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - цитирует представителя суда ТАСС.

Предполагаемым сообщникам Хизриева - полковнику Гору Чудопалову, Алексею Сыздыкову и юристу Луизе Мержоевой - инкриминируется посредничество во взяточничестве. Полковник Гор Чудопалов полностью признал вину и заключил сделку со следствием, и суд освободил его из-под стражи под домашний арест. Опрошенные "Кавказским узлом" журналисты заявили о связях Хизриева с бывшим главой Пенсионного фонда Дагестана Сагидом Муртазалиевым, который объявлен в розыск.

Проверки сведений о коррупции в Дагестане, которые московские следователи начали в январе, обернулись арестами местных чиновников и силовиков. Новости об этом отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Алибег Гаджиев лишился должности главы Дагсельхоза после уголовного дела", "Глава района в Дагестане обвинен в незаконном вывозе песка с пляжа", "14 дагестанских чиновников арестованы по делам о мошенничестве с землей".

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