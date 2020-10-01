01 октября 2020, 21:17

Халитов отпущен из отделения полиции в Махачкале

Представитель "Альянса врачей" в Дагестане Салим Халитов, задержанный на пикете в Махачкале, отпущен из отделения МВД по Ленинскому району.

Как писал "Кавказский узел", дагестанский врач, руководитель регионального отделения профсоюза "Альянс врачей" Салим Халитов провел сегодня два пикета в Махачкале: первый - чтобы привлечь внимание прибывших в республику специалистов к проблемам в работе травматологической службы. На втором пикете Халитов выступил против недопуска его к проверке травматологического центра. Активист был задержан и доставлен в отдел полиции.

Бывший заведующий отделением лучевой диагностики Республиканского ортопедо-травматологического центра имени Цахаева Салим Халитов указал на нарушения в работе медучреждения и после этого уволился из него. Затем он неоднократно выходил на акции протеста, пытаясь добиться наказания для тех, кто виновен в этих нарушениях. 21 июля Халитов пожаловался на противодействие профсоюзу врачей в Дагестане. 10 августа на одиночном пикете Халитов потребовал от властей отреагировать на препятствия активистам "Альянса врачей" со стороны руководства республиканского ортопедо-травматологического центра.

Халитов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в отделе полиции у него потребовали объяснений по поводу проводимого пикета, однако он отказался дать их, сославшись на 51 статью Конституции России, которая гласит, что "никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников...". После этого полицейские отпустили задержанного.

Активист предположил, что сотрудников полиции вызвало руководство Республиканского центра травматологии и ортопедии, у здания которого он провел оба пикета.

Напомним, критикуя ортопедо-травматологический центр, Халитов, в частности, указывал Минздраву Дагестана на недоступность высокотехнологической диагностики для пациентов с полисом ОМС. Главной проблемой Салим Халитов назвал то, что мультиспиральный компьютерный томограф планируют установить в неподходящем для этого аппарата кабинете. Однако министерство приняло сторону главврача центра.

Примечание:

"Прокуратура отчиталась о выплатах надбавок медработникам Левашинской больницы", "Активисты Дагестана призвали Васильева отправить в отставку главу Минздрава", "Пользователи Instagram раскритиковали состояние медицины в Дагестане".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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