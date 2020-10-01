01 октября 2020, 21:22

Уроженец Ингушетии получил 2,5 года колонии за публикации в соцсети

Суд признал уроженца Ингушетии Рамазана Плиева виновным в оправдании терроризма и приговорил к 2 годам 6 месяцам колонии-поселения.

Следствием и судом установлено, что с апреля 2015 по март 2016 года Рамазан Плиев разместил на странице одной из социальных сетей два файла с текстами, оправдывающими терроризм, а также аудиозапись, содержащую призывы к экстремистской деятельности. Южный окружной военной суд признал уроженца Ингушетии виновным в оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК России) и призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК России), сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в суде.

Плиев признал свою вину. Он приговорен к 2 года 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде, сказал источник в Южном окружном военном суде.

Часть 1 статьи 205.2, а также ч. 2 ст. 280 УК России предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Примечание:

"Суд отказался смягчить приговор уроженцу Ингушетии за комментарий в соцсети", "Житель Ингушетии осужден за публикацию в поддержку ИГ*", "Житель Чечни осужден за финансирование терроризма", "Житель Дагестана обвинен в призывах к экстремизму".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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