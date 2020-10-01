Степной пожар в Волгоградской области. Фото: пресс-служба МЧС России https://34.mchs.gov.ru/

01 октября 2020, 16:49

Степной пожар охватил жилые дома в Волгоградской области

Природный пожар в Городищенском районе дошел до жилых домов в поселке Микоян, горят несколько построек, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, информация о том, что в районе поселка Микоян горит сухая трава, поступила спасателям сегодня днем. МЧС заявило об угрозе распространения огня на садоводческое товарищество "Родник" в Царицынском сельском поселении.

"К месту пожара прибыл пожарный поезд со станции Максима Горького. Погибших и пострадавших нет", - сообщило ГУ МЧС по Волгоградской области на своем сайте в 15.25 мск.

Степной пожар перешел на жилые дома в поселке Микоян. "Горит несколько жилых построек. Информация уточняется", - цитирует сообщение МЧС "Интерфакс" в 15.40 мск.

В ведомстве сообщили, что тушение пожара осложняют порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

"Кавказский узел" ранее писал о пожарах в городе Михайловка, Иловлинском и Ольховском районах Волгоградской области в июле этого года. Жители хутора Княженский-2, где загорелись один жилой дом и 14 построек, были эвакуированы. Власти развернули пункты временного размещения для погорельцев.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в административном центре Городищенского района - поселке Городище - скорость ветра составит 7 метров в секунду, температура воздуха +30 градусов, осадков не ожидается. 2 октября скорость ветра не изменится, также будет без осадков, температура повысится до +21 градуса. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который доступен и в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Примечание:

"Степной пожар в Аксайском районе потушен", "Власти Краснодара нашли деньги на выплаты пострадавшим от пожара", "Режим ЧС введен в Карачаевском районе в связи с пожаром".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

01 октября 2020, 16:14

01 октября 2020, 15:20

01 октября 2020, 14:29

  • Четыре журналиста ранены в Нагорном Карабахе

    Группа иностранных журналистов попала под обстрел в городе Мартуни на востоке Нагорного Карабаха. Ранения получили два сотрудника французского издания Le Monde и два армянских журналиста, сообщил информационный центр при правительстве Армении.

01 октября 2020, 14:04

  • Мирный житель убит при обстреле Тертера

    Один человек погиб при обстреле города Тертер с армянской стороны, и число убитых мирных жителей достигло 16, а раненных – 55, сообщила Генпрокуратура Азербайджана. Минобороны страны зафиксировало ракетный обстрел в зоне карабахского конфликта и опровергло информацию о сбитом вертолете.

01 октября 2020, 13:19

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи