Степной пожар охватил жилые дома в Волгоградской области

01 октября 2020, 16:49

Природный пожар в Городищенском районе дошел до жилых домов в поселке Микоян, горят несколько построек, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, информация о том, что в районе поселка Микоян горит сухая трава, поступила спасателям сегодня днем. МЧС заявило об угрозе распространения огня на садоводческое товарищество "Родник" в Царицынском сельском поселении.

"К месту пожара прибыл пожарный поезд со станции Максима Горького. Погибших и пострадавших нет", - сообщило ГУ МЧС по Волгоградской области на своем сайте в 15.25 мск.

Степной пожар перешел на жилые дома в поселке Микоян. "Горит несколько жилых построек. Информация уточняется", - цитирует сообщение МЧС "Интерфакс" в 15.40 мск.

В ведомстве сообщили, что тушение пожара осложняют порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

"Кавказский узел" ранее писал о пожарах в городе Михайловка, Иловлинском и Ольховском районах Волгоградской области в июле этого года. Жители хутора Княженский-2, где загорелись один жилой дом и 14 построек, были эвакуированы. Власти развернули пункты временного размещения для погорельцев.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в административном центре Городищенского района - поселке Городище - скорость ветра составит 7 метров в секунду, температура воздуха +30 градусов, осадков не ожидается. 2 октября скорость ветра не изменится, также будет без осадков, температура повысится до +21 градуса. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который доступен и в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.