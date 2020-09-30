Суд запретил возделывать земли колхоза в Кабардино-Балкарии

30 сентября 2020, 23:43

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии наложил запрет на обработку земель колхоза имени Петровых без разрешения временного управляющего. Компания-арендатор вновь выходила на поля вопреки решению суда, заявила юрист колхоза.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября Арбитражный суд Кабардино-Балкарии признал недействительным договор об аренде более 13 тысяч гектаров между колхозом имени Петровых и сторонней фирмой, удовлетворив иск члена правления колхоза Султана Мурачаева. Компания-арендатор вопреки решению Арбитражного суда Кабардино-Балкарии 24 сентября начала обработку земель колхоза имени Петровых. Этими действиями компания пытается отсрочить возвращение земель, заявила юрист колхоза.

На земли колхоза претендует частная компания "Новое время", обещавшая сельчанам привлечь инвесторов. Учредитель компании добился расследования дела о подделке протокола от 30 августа 2019 года о создании ООО "Агрокомплекс "Екатериноградский". В свою очередь, 3 сентября участники схода в станице Екатериноградской Прохладненского района потребовали начать расследование дела о мошенничестве с землей их колхоза. Они заявили, что выписка из протокола, в соответствии с которой 13 тысяч гектаров сельхозугодий колхоза были переданы "Новому времени", сфальсифицирована. Без колхоза местным жителям станет негде работать, указали сельчане.

25 сентября временный управляющий колхоза Василий Салмин обратился в Арбитражный суд Кабардино-Балкарии с заявлением наложить запрет на использование более 13 тысяч гектаров земли без его разрешения. Он указал, что в случае непринятия обеспечительных мер ООО "Новое время" «при возврате данного земельного участка будет вправе претендовать на возмещение понесенных расходов, связанных с обработкой данного земельного участка», следует из определения Арбитражного суда от 29 сентября, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла". "Это повлечет за собой дополнительные судебные разбирательства, сопряженные с назначением судебных экспертиз" и другие расходы, что усугубит экономическое положение хозяйства, которое находится на стадии внешнего наблюдения, считает временный управляющий.

Суд согласился, что принятие обеспечительных мер необходимо. «Запретить ООО НПК «Новое время», колхозу им. Петровых и иным лицам, использовать земельный участок […] общей площадью 134 710 000 кв.м. […] в том числе осуществлять обработку (дискование, боронование и т.п.) и посев сельскохозяйственных культур в целях уборки урожая 2021 года, без письменного согласия временного управляющего», - говорится в определении от 29 сентября.

Сегодня техника компании вновь выходила на поля колхоза имени Петровых, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" юрист колхоза имени Петровых Ирина Таралова. Колхозники составили акт о проведении сельхозработ на землях, сказала она.