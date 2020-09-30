30 сентября 2020, 23:43

Суд запретил возделывать земли колхоза в Кабардино-Балкарии

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии наложил запрет на обработку земель колхоза имени Петровых без разрешения временного управляющего. Компания-арендатор вновь выходила на поля вопреки решению суда, заявила юрист колхоза.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября Арбитражный суд Кабардино-Балкарии признал недействительным договор об аренде более 13 тысяч гектаров между колхозом имени Петровых и сторонней фирмой, удовлетворив иск члена правления колхоза Султана Мурачаева. Компания-арендатор вопреки решению Арбитражного суда Кабардино-Балкарии 24 сентября начала обработку земель колхоза имени Петровых. Этими действиями компания пытается отсрочить возвращение земель, заявила юрист колхоза.

На земли колхоза претендует частная компания "Новое время", обещавшая сельчанам привлечь инвесторов. Учредитель компании добился расследования дела о подделке протокола от 30 августа 2019 года о создании ООО "Агрокомплекс "Екатериноградский". В свою очередь, 3 сентября участники схода в станице Екатериноградской Прохладненского района потребовали начать расследование дела о мошенничестве с землей их колхоза. Они заявили, что выписка из протокола, в соответствии с которой 13 тысяч гектаров сельхозугодий колхоза были переданы "Новому времени", сфальсифицирована. Без колхоза местным жителям станет негде работать, указали сельчане.

25 сентября временный управляющий колхоза Василий Салмин обратился в Арбитражный суд Кабардино-Балкарии с заявлением наложить запрет на использование более 13 тысяч гектаров земли без его разрешения. Он указал, что в случае непринятия обеспечительных мер ООО "Новое время" «при возврате данного земельного участка будет вправе претендовать на возмещение понесенных расходов, связанных с обработкой данного земельного участка»,  следует из определения Арбитражного суда от 29 сентября, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла". "Это повлечет за собой дополнительные судебные разбирательства, сопряженные с назначением судебных экспертиз" и другие расходы, что усугубит экономическое положение хозяйства, которое находится на стадии внешнего наблюдения, считает временный управляющий.

Суд согласился, что принятие обеспечительных мер необходимо. «Запретить ООО НПК «Новое время», колхозу им. Петровых и иным лицам, использовать земельный участок […] общей площадью 134 710 000 кв.м. […] в том числе осуществлять обработку (дискование, боронование и т.п.) и посев сельскохозяйственных культур в целях уборки урожая 2021 года, без письменного согласия временного управляющего», - говорится в определении от 29 сентября.

Сегодня  техника компании вновь выходила на поля колхоза имени Петровых, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" юрист колхоза имени Петровых Ирина Таралова. Колхозники составили акт о проведении сельхозработ на землях, сказала она.

Примечание:

"Жители Нартана пригрозили протестами из-за застройки сельских пастбищ", "Активисты призвали власти к диалогу по земельному вопросу в Кабардино-Балкарии", "Станичники в Кабардино-Балкарии потребовали вернуть землю колхозу".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

30 сентября 2020, 23:55

30 сентября 2020, 23:07

  • Свадебное видео вызвало полемику о правах женщин в Дагестане

    Поведение жениха на резонансном видео со свадьбы в Дагестане не является нормой, однако в целом положение женщин в республике шаткое и ситуация ухудшается, указала президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие» Саида Сиражутдинова. Дагестанские женщины в правах не ущемлены и могут постоять за себя, считает учредитель дома дневного пребывания Айшат Гамзаева.

30 сентября 2020, 22:49

  • Аналитики обсуждают причины и перспективы войны за Нагорный Карабах

    Азербайджан и Армения не пойдут на развязывание полномасштабной войны, если в это не ввяжутся третьи страны, считают аналитики, высказывая мнения по поводу обострения в зоне карабахского конфликта. Причинами обострения они назвали отсутствие достижений в переговорном процессе и внутреннюю политику. Военные эксперты поспорили о соотношении вооруженных сил двух стран.

30 сентября 2020, 21:57

  • 1 Власти Азербайджана готовятся принять очередную группу граждан из Дагестана

    Отмена пропуска азербайджанцев из Куллара связана с нагрузкой на госорганы в связи с военными действиями, но очередная отправка граждан на родину ожидается в ближайшую неделю, сообщили в правительстве Азербайджана, не назвав точной даты. Директор Института прав и свобод Автандил Мамедли считает приостановку отправки граждан на родину недопустимой.

30 сентября 2020, 21:20

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи