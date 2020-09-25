Свидетель назвал ложными свои показания о подготовке взрыва на концерте Киркорова

25 сентября 2020, 15:39

Показания против обвиняемых в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова были выбиты под "нечеловеческими пытками", заявил 24 сентября в суде свидетель обвинения Ислам Муслимов. По его словам, он был похищен, а патроны и тротиловую шашку ему подбросили.

Как писал "Кавказский узел", дело четырех уроженцев Дагестана о подготовке теракта на концерте Киркорова суд слушает с ноября 2019 года. Защита подсудимых считает дело сфабрикованным. Сестра одного из подсудимых рассказала, что он пытался совершить суицид в СИЗО из-за пыток. На заседании суда 20 августа подсудимый Самир Ибрагимов и подсудимый Хидирнаби Казуев заявили, что признательные показания о подготовке теракта в Махачкале были подписаны после избиений и угроз. А 9 сентября обвиняемый Хидирнаби Казуев заявил в суде, что оперативное видео задержания двух человек по делу было инсценировано по требованию силовиков.

Хидирнаби Казуев, Самир Ибрагимов, Габибула Халдузов и их сообщник, по версии следствия, планировали совершить теракт на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года, но из-за охраны не смогли попасть в зал. Им предъявлены обвинения в обучении террористической деятельности, организации террористического сообщества и участии в нем, подготовке теракта и содействии терроризму. Все обвиняемые не признают свою вину и утверждают, что признательные показания дали под пытками.

На заседании в Южном окружном военном суде 24 сентября продолжилось рассмотрение дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова. В зале суда присутствовал только корреспондент "Кавказского узла", родственников и знакомых подсудимых, а также других журналистов на процессе не было. Также отсутствовал и единственный адвокат по соглашению - Исрафил Гададов.

По просьбе стороны обвинения посредством видеоконференцсвязи из исправительной колонии №26 Самарской области был допрошен Ислам Муслимов, проходящий по делу как сообщник подсудимых Казуева, Ибрагимова и Халдузова. Его дело было выделено в отдельное производство, и он был приговорен военным судом к 12 годам строгого режима. Муслимов был одет в черную робу и давал показания в небольшой клетке, сидя за столом.

13 марта 2020 года Южный военный суд приговорил Ислама Муслимова к 12 годам строгого режима по делу об участии в террористическом сообществе и террористической организации, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Защита обжаловала приговор, сочтя его неоправданно суровым, однако апелляционный военный суд согласился с приговором. Ислам Муслимов заявил, что сделал признательные показания под пытками. По версии следствия, Муслимов был соратником четырех дагестанцев, готовивших теракт на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале.

Муслимов заявил, что находился в дружеских отношениях только с Хидирнаби Казуевым, частично общался с Шамилем Магомедовым и Габибулой Халдузовым, а Самира Ибрагимова не знает.

"С Казуевым я познакомился в 2015 или 2016 году в мечети [...] ни про какие террористические организации мы не говорили, просто читали и учили вместе Коран [...] Что касается Шамиля Магомедова, то я не могу сказать, что мы друзья[...] Халдузова видел один раз, когда мы вместе с Казуевым зашли в магазин, я у него покупал исламские духи, а Казуев спрашивал, где можно купить мясо. Ибрагимова я вообще ни разу не видел", - заявил Муслимов.

Мусимов заявил, что не готовил теракт, подсудимых оговорил под пытками

Он подверг сомнению предположение прокурора о том, что он и Казуев говорили об установлении шариата в Дагестане. "Нет, это не реально! Как два человека могли установить шариат в целой республике?" - заявил Муслимов. Он также отрицательно ответил на вопрос, готовил ли он вместе с подсудимыми теракт на концерте Филиппа Киркорова.

После допроса прокурор заявил ходатайство об оглашении допроса подсудимого от 21 октября 2017 года. Муслимов заявил, что эти показания были даны под "нечеловеческими пытками" со стороны сотрудников нескольких силовых структур Магарамкентского района Дагестана.

Из протокола допроса стало известно, что 15 октября 2017 года в спальне у Муслимова силовики нашли два полиэтиленовых свертка, обмотанных липкой лентой, внутри которых находились 43 патрона и тротиловая шашка. Из зачитанного гособвинителем объяснения осужденного следовало, что он нашел эту шашку в лесу на окраине села в июне 2011 года и хранил у себя в сарае.

"10 октября 2017 года я вспомнил про спрятанные мною патроны и тротиловую шашку и забрал их домой, осмотрел их, сложил в два полиэтиленовых пакета и положил под диван и хранил их до их обнаружения (силовиками )", - зачитал прокурор ранее данные показания Муслимовым.

Из протокола допроса также следовало, что Муслимов познакомился с Казуевым в мечети в 2016 году, а затем сам Казуев познакомил Муслимова с Халдузовым в январе 2017 года. "Мы втроем начали встречаться у Хидирнаби (Казуевым) дома, где он проживал на съемной квартире вместе с женой. Там мы по инициативе Габибулы (Халдузова) начали размышлять о создании боеспособной группы, ориентированной на ведение диверсионно-террористической деятельности в отношении сотрудников правоохранительных органов", - огласил прокурор показания Муслимова.

Создав группу, Казуев, Халдузов и Муслимов начали готовиться к терактам, говорилось в протоколе. В частности, Халдузов приобретал в хозяйственных магазинах необходимые для взрывчатки материалы, которые после ее создания были несколько раз испытаны во дворе дома, огласил прокурор. Далее Казуев привел в группу Самира Ибрагимова, теракт в Махачкале Казуев и Халдузов отложили по неизвестным Муслимову причинам, а сам молодой человек планировал нападение на участкового с ножом, зачитал гособвинитель.

"Давали такие показания?" - спросил прокурор у Муслимова.

"Нет [...]14 октября 2017 года я был похищен, меня повезли в Махачкалу, где били и угрожали расправой [...] мне подкинули патроны и тротиловую шашку, сначала я обвинялся по легкой статье (о незаконном хранении боеприпасов - ст. 222 УК РФ, - прим. "Кавказского узла"). Я обвиняюсь в легкой статье и добровольно беру на себя тяжелые (статьи) - в этом нет логики", - заявил Муслимов в ответ на вопрос прокурора. Он отметил, что после пыток, в частности, теперь не слышит правым ухом.

Гособвинитель попросил суд приобщить к делу проверку в отношении Муслимова от 18 мая 2018 года, которая, по документам, не подтверждает факты пыток Муслимова и оказания на него психологического давления.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 18 июня продлил до 29 сентября сроки содержания под стражей всех подсудимых. Защита Казуева и Халдузова обжаловала постановление о продлении им ареста, однако Апелляционный военный суд в Московской области в июле оставил постановление нижестоящего суда без изменения.

Далее прокурор заявил ходатайство, в котором попросил суд продлить истекающий 29 сентября срок ареста подсудимых еще на три месяца, мотивируя столь суровую меру пресечения "возможностью подсудимых скрыться, надавить на свидетелей или помешать расследованию дела". Адвокаты обвиняемых возразили и попросили для подзащитных подписку о невыезде. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил арест до 29 декабря включительно.

Следующее заседание запланировано на 11.00 мск 30 сентября, когда ожидается допрос свидетеля Альберта Хасбулатова.

Напомним, что, по словам подсудимого Хидирнаби Казуева, имя жителя Дагестана Альберта Хасбулатова упоминалось в оглашенных прокурором признательных показаниях подсудимых как "не входивший в группу, но осведомленный обо всех планах, в том числе подготовки теракта на концерте Киркорова".