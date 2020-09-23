Мать осужденного из Кабардино-Балкарии потребовала госпитализации сына

23 сентября 2020, 23:31

Житель Кабардино-Балкарии Азамат Кубатиев, отбывающий наказание в мордовской колонии, нуждается в квалифицированной медпомощи, так как лечение в колонии не принесло результата, заявила его мать.

Кубатиев страдает хроническими заболеваниями, однако после лечения в колонии в июле его состояние не улучшилось, утверждает мать осужденного Асият Кубатиева.

Она указала, что ее сын осужден на 10 лет по статье о разбое в крупном размере с проникновением в помещение (ч.З ст.162 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), он отбывает наказание в колонии строгого режима №5 в Мордовии.

"Из телефонного разговора с сыном мне стало известно, что он проходил длительный курс лечения в больнице при колонии. Состояние здоровья моего сына резко ухудшилось", - написала она в заявлении, которое опубликовано сегодня на сайте Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра.

Кубатиева утверждает, что сын нуждается в немедленном переводе в больницу, так как ему необходима квалифицированная медпомощь. По ее словам, у сына ухудшилось зрение, возникли проблемы с координацией, речью, беспокоят помутнение сознания, и головокружения. Кубариева считает, что если сыну не окажут медицинскую помощь, то у него может случиться инсульт. "Чем дольше человеку не оказывается должная медицинская помощь, тем больше необратимых изменений происходит", - указала она.

Кубатиева попросила перевести сына в больницу "для установления диагноза заболевания, полноценного обследования с целью выявления причин заболевания", а также для назначения ему необходимых лекарств.

На сайте УфСИН Мордовии комментариев относительно заявления Асият Кубатиевой по состоянию на 23.30 мск нет.

"Кавказский узел" также писал, что в январе адвокат бывшего главы "Кабардино-Балкарской топливной компании" Валерия Карданова заявил о неоказании достаточной помощи подзащитному после случившегося у него 28 января гипертонического криза.