20 сентября 2020, 23:22

Отстаивала права человека – требовала от властей решения экологической проблемы Светлоярского района – реконструкции накопителя вредных веществ и мусорной свалки

Деятельность в 2019 году

В 2017 году правительство Волгоградской области разработало проект рекультивации пруда, который накапливал отходы в течении полувека. Пруд перестали использовать и закрыли в 2004 году. Технологическая идея ликвидации экологически опасного объекта заключалась в том, чтобы засыпать его отходами свалки из Кировского района Волгограда. Жители района опасались, что такой метод только ухудшит экологическую обстановку.

Анастасия Сергеева требовала признать незаконным и выполненным с нарушениями перенос волгоградской свалки на пруд-накопитель синтетических жирных кислот, расположенный рядом со Светлым Яром и требовала от прокуратуры проведения проверки.

Сергеева сообщала о бездействии областных органов власти и в Росприроднадзор. В ответ областной чиновник обвинил экологическую активистку в клевете, но позже ушел со своего поста и отказался от иска.

Природоохранная прокуратура подтвердила хищения при работах по ликвидации Кировской свалки, по данному факту возбуждено уголовное дело. По проекту реконструкции накопителя была утверждена общественная экспертиза.

Биография

Сергеева Анастасия родилась в 1980 году в Краснослободске Волгоградской области. Там же окончила школу .

Позднее закончила аспирантуру кафедры физической географии и геоэкологии Волгоградского государственного педагогического университета

Замужем. Воспитывает двух сыновей.

Общественная и профессиональная деятельность

Работала преподавателем спецдисциплин экологического цикла в Волгоградском медико-экологическом техникуме .

С 2010 по 2015 год – старший преподаватель кафедры технических и естественнонаучных дисциплин филиала МГУТУ в поселке Светлый Яр.

С 2015 года – учитель географии и биологии Райгородской средней школы Светлоярского района.

С июня 2020 года – специалист по развитию инновационного направления в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Член общественного экологического совета при администрации Светлоярского района. Член Волгоградского отделения Русского географического общества .

Примечания