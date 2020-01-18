Власти уступили экологам в споре об общественной экспертизе накопителя в Светлоярском районе

18 января 2020, 04:55

Администрация Светлоярского района после иска экологов согласилась на общественную экологическую экспертизу проекта реконструкции пруда-накопителя АО "Каустик" . В этой связи информационный центр "Волгоград-Экопресс" отказался от иска, и суд прекратил производство по делу.

Как информировал "Кавказский узел", жители Светлого Яра заявили, что общественные обсуждения проекта реконструкции пруда-накопителя АО "Каустик" в 2019 году прошли формально, а результаты голосования вызывают сомнения. На "Каустике" пояснили, что реконструкция предусматривает сокращение воздействия предприятия на окружающую среду. Информационный центр "Волгоград-экопресс" 5 ноября 2019 года сдал в администрацию района заявление на общественную экспертизу проекта, но власти по истечении законных сроков для ответа отказали в ее регистрации. Организация оспорила эти действия властей через суд. Ее директор Елена Васильева поясняла, что государственная регистрация общественной экспертизы необходима, чтобы она стала частью государственной экспертизы.

В январе 2013 года экологи обвинили предприятие "Каустик" в загрязнении водоемов ртутью, обнаружив существенные превышения ее содержания по отношению к предельной дозе в южном районе Волгограда и Светлоярском районе. На протяжении многих лет "Каустик" фактически не принимает меры по исключению проблем, связанных с размещением ртутьсодержащих отходов на грязной секции №2 пруда-накопителя, заявляли экологи. Руководство акционерного общества назвало эти высказывания дезинформацией и заявило, что предприятие сокращает свое техногенное влияния на окружающую среду и проводит различные природоохранные мероприятия.

Общественная экспертиза проекта зарегистрирована

17 января Светлоярский районный суд рассмотрел иск информационного центра «Волгоград-Экопресс» к администрации Светлоярского района по делу о регистрации общественной экологической экспертизы. Активистов на заседании не было. Поскольку администрация в период судебного процесса добровольно исполнила требования истца, "Волгоград-Экопресс" отказался от иска, и суд прекратил производство по делу, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель истца Оксана Юрченко.

"Суд определил производство по административному делу по административному иску Волгоградской областной общественной организации информационный центр "Волгоград-Экопресс" к администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области об обжаловании действий, признании незаконными действий и понуждении провести государственную регистрацию заявления о проведении общественной экологической экспертизы - прекратить в связи с отказом административного истца от административного иска", - говорится в определении Светлоярского районного суда от 17 января. Копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла".

По словам Юрченко, "Волгоград-Экопресс" изъявил желание провести общественную экологическую экспертизу проекта реконструкции, подал заявление об этом в администрацию района 5 ноября 2019 года, но в установленный законом 7-дневный срок - до 12 ноября включительно - власти не ответили, а 18 ноября написали отказ по формальным основаниям.

В ходе слушаний истец уточнил требования и попросил поданное заявление считать зарегистрированным 12 ноября, отметила она.

"После уточнения исковых требований мы написали письмо в администрацию, чтобы они повторно рассмотрели вопрос регистрации заявления. Видимо, администрация захотела все решить миром и прислала нам письмо... По сути администрация признала свои действия незаконными и признала, что надо зарегистрировать заявление по закону", - сказала представитель истца.

Районная администрация в своем обращении от 16 января за подписью главы района Татьяны Распутиной (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла") сообщила директору ИЦ "Волгоград-Экопресс" Елене Васильевой, что общественная организация в своем заявлении о проведении общественной экологической экспертизы не указала свой юридический адрес и местонахождение организации, в связи с чем 18 ноября было отказано в регистрации. Однако, как указано в письме, в процессе рассмотрения иска выяснилось, что заявление поступило в администрацию 5 ноября, в связи с чем оно считается зарегистрированным 12 ноября.

Сообщений относительно решения суда на сайте администрации Светлоярского района по данным на 04.50 мск 18 января не было.

Ученые выясняют, отвечает ли закону проект реконструкции пруда-накопителя

"Мы сомневаемся в правильности экспертизы, которую проводит "Каустик", потому что считаем, что там будет заинтересованность, - отметила Оксана Юрченко. - А здесь должна быть независимая экспертиза, которая будет учитывать мнение и интересы общественников. Мы ей больше доверяем".

По словам директора ИЦ «Волгоград-Экопресс» Елены Васильевой, общественную экспертизу проводят ученые вузов Волгограда - химики, технологи, геологи, биологи, независимые официальные эксперты.

"Изначально мы планировали ее [провести] с 12 ноября по 31 января... Экспертиза уже идет, просто мы не могли ничего запрашивать и никуда выходить без государственной регистрации. Главный вопрос общественной экспертизы - это экспертиза документации на предмет соответствия законодательству и имеющейся объективной информации. Здесь не ставится конкретный узкий вопрос. Экспертиза ответит на вопрос, насколько данный проект соответствует требованиям российского законодательства с точки зрения недопущения влияния на окружающую среду, чтобы не было дополнительного воздействия на окружающую среду к тому, который уже есть", - рассказала Васильева "Кавказскому узлу".

Жители объяснили важность общественной экспертизы проекта

Институт общественной экспертизы позволяет людям, чьи права непосредственно затрагивает проект, контролировать ситуацию, пояснила "Кавказскому узлу" жительница Светлого Яра Ольга Завгороднева.

"Экспертизу инициируют люди, проживающие в зоне воздействия проекта. А кто сильнее всего заинтересован в экологически благополучной обстановке? Конечно, местные жители, которые могут доверить ее проведение тем, кому доверяют. А для светлоярцев доверие к заключению - это главное условие", - сказала она.

"Я был на встрече с представителями "Каустика", нас собирали на встречу на Кирпичном заводе задолго до Нового года. Я сам долго работал на «Каустике» и представляю, что это за завод. Они рассказывали о проекте. Они пытались нас убеждать, но вопрос в другом - как опрос проводили, как на это отреагировала администрация - все это покрыли паутиной тайны. Вроде бы «Каустик» инициировал общение, а наши [власти] все замылили. Вот это нас насторожило. Сказать однозначно, что «Каустик» что-то замутил, я не готов, там все-таки много специалистов. Но при этом в любом случае должна быть альтернатива и независимая оценка", - рассказал житель Светлого Яра Игорь Красовский "Кавказскому узлу".

Уведомление о начале общественных обсуждений было размещено на сайте администрации Светлоярского района. В нем отмечалось, что цель реконструкции -"рекультивация земель, нарушенных при размещении отходов, после ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде". Протокол проведения общественных обсуждений в форме опроса общественного мнения по техзаднию на проведение оценки воздействия на окружающую среду и материалам оценки воздействия на окружающую среду по объекту "Реконструкция Секции №2 пруда-накопителя АО "Каустик" от 13 ноября 2019 года также размещен на сайте администрации. Обсуждения прошли с 14 октября по 12 ноября, сведения об обсуждениях опубликовали три СМИ, сказано в нем. По официальным данным, обсуждения признаны состоявшимися, в опросе приняли участие 3290 человек, положительных откликов - 1865, отрицательных - 1364.

По словам Красовского, в этом году "Каустик" встреч с жителями не проводил.

Житель поселка Александр Афонин назвал общественную экспертизу проекта важной. "Она даст возможность более подробно оценить то, что предлагает "Каустик". Сказать что происходит сейчас на секции №2 сложно, туда не так просто попасть", - сказал он "Кавказскому узлу".

Прокуроры установили нарушения при проведении общественных обсуждений проекта

Зампред федерального Комитета по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом в Волгограде и Волгоградской области Анатолий Полунин сообщил "Кавказскому узлу", что получил ответ из Волгоградской межрайонной прокуратуры на свой запрос о законности проведения общественных обсуждений по вопросу реконструкции секции пруда-накопителя.

В ответе от 20 декабря 2019 года (копия документа имеется в распоряжении «Кавказского узла») отмечается, что прокуратура установила нарушения, в частности, информирование общественности было с нарушением установленного срока, не указаны замечания и предложения общественности по предмету обсуждений. Прокуратура внесла представление в адрес главы Светлоярского района с требованием устранить нарушения.

В свою очередь прокуратура Светлоярского района в своем ответе от 15 января (копия документа имеется в распоряжении «Кавказского узла») сообщила Полунину, что "факты принуждения муниципальных служащих, а также иных лиц к голосованию в ходе общественных обсуждений… не нашли своего подтверждения". При этом прокуратура нашла нарушения при оформлении протокола общественных обсуждений и внесла представление с требованием их устранения в адрес районной администрации.