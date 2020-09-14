14 сентября 2020, 12:22

ЛДПР опередила "Единую Россию" на выборах в горсобрание Южно-Сухокумска

В Южно-Сухокумске за кандидатов в депутаты от ЛДПР проголосовали 48,28% избирателей, а за "Единую Россию" - 19,27%. На выборах в Буйнакске, Дагогнях и Каспийске партия власти получила большинство голосов.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана участвовали в 615 муниципальных избирательных кампаниях в Буйнакске, Дагогнях, Каспийске, Кизляре и Южно-Сухокумске, а также в трех районах Махачкалы и 38 районах республики. Некоторые махачкалинцы заявили, что не видят смысла голосовать, и решили проигнорировать выборы.

В этом году нововведением стало широко распространяемое, в том числе в Дагестане, досрочное голосование на выборах. О том, где проходили выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на Юге России 13 сентября 2020 года".

На выборах депутатов горсобрания Южно-Сухокумска Либерально-демократическая партия России набрала 48,28% (1278 голосов). Второе место, по данным избиркома, занимает "Единая Россия", набравшая 19,27% (510 голосов). "Партия роста" набрала 16,47% (436 голосов), КПРФ – 8,46% (224 голоса), "Справедливая Россия" – 1,55% (41 голос), информирует сайт избиркома Дагестана.

В других городских округах, за исключением Кизляра, и двух районах Махачкалы большинство голосов на выборах получила "Единая Россия". Информация о распределении голосов в Кизляре и Советском районе Махачкалы, по состоянию на 12.20 мск, не опубликована.

В Буйнакске "Единая Россия" набрала 76,63% голосов, на втором месте – "Справедливая Россия" (12,35%). В Дагестанских Огнях у "Единой России" 71,57% голосов, у КПРФ, занявшей второе место, - 10,58%. В Каспийске "Единая Россия набрала 65,86% голосов, а КПРФ – 11,68%.

В Кировском районе Махачкалы за "Единую Россию" отдали голоса 79,14% избирателей, на втором месте – "Справедливая Россия" (8,03% голосов). В Ленинском районе Махачкалы "Единая Россия" набрала 76,22% голосов, опередив ЛДПР, набравшую ровно 17% голосов, следует из данных избиркома.

Новости о первых после эпидемии выборах, которые проходят на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы в COVID".

Примечание:

"Махачкалинцы и каспийчане пришли на выборы в надежде на комфортную городскую среду", "Наблюдатели заявили о нарушениях во время голосования на Кубани", "Более 30 тысяч жителей Ростовской области воспользовались сервисом "Мобильный избиратель"".

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