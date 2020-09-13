Часть махачкалинцев решили проигнорировать выборы

13 сентября 2020, 15:20

Голосование на выборах в Махачкале в воскресенье идет активнее, чем в два предыдущих дня, сообщили работники избирательных комиссий. Некоторые горожане признались, что не видят смысла голосовать и решили проигнорировать выборы.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября, в первый день досрочного голосования на муниципальных выборах в Махачкале наблюдатели зафиксировали низкую явку избирателей. Во второй день голосования в Махачкале, как и в соседнем Каспийске, избиратели также были не очень активны.

Жители Дагестана участвуют в 615 муниципальных избирательных кампаниях на территориях пяти городских округов, трех внутригородских районов и 38 муниципальных районов. В этом году новацией стало широко распространяемое, в том числе в Дагестане, досрочное голосование на выборах. О том, где проходят выборы и какие уже отмечены нарушения, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на Юге России 13 сентября 2020 года".

Сегодня корреспондент "Кавказского узла" посетил три избирательных участка в Махачкале. На всех трех были обеспечены меры безопасности в связи с коронавирусом: на входе измеряли температуру, а всем, у кого нет масок, выдавали маски при входе. На отдельных столиках стояли санитайзеры, передал корреспондент "Кавказского узла".

Жалоб и нарушений, по словам председателей УИК и присутствовавших наблюдателей, на данных участках не было. Председатель УИК № 1060 Асрет Аразов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что с каждым днем голосовать приходит все больше людей. Так, в рабочий день 11 сентября проголосовало около 100 человек, в субботу, 12 сентября, уже около 600, а по состоянию на 11.30 мск 13 сентября проголосовали около 50 человек.

В течение 20 минут, с 11.30 до 11.50 мск, по наблюдениям корреспондента «Кавказского узла», на этом участке проголосовали два человека.

В выходные дни избиратели приходят более активно, чем в пятницу, подтвердила корреспонденту «Кавказского узла» председатель УИК №1097 Ума Качалова. На ее участке 11 сентября проголосовали 143 человека, 12 сентября – 187. По состоянию на 13.30 мск 13 сентября проголосовали уже около 60 человек, а в присутствии корреспондента «Кавказского узла» проголосовали три человека.

На избирательном участке №1096, расположенном в здании гимназии №1, председателя УИК к 12.30 мск на месте не оказалось. Секретарь комиссии без присутствия председателя отказалась предоставить информацию о количестве проголосовавших 11, 12 сентября и сегодня.

За 30 минут, что провел корреспондент «Кавказского узла» на участке, председатель не пришел. Не появилось за это время и желающих проголосовать.

Некоторые жители Махачкалы признались корреспонденту «Кавказского узла», что без энтузиазма пришли сегодня на участки. "Я всегда хожу голосовать. Особых иллюзий относительно обещаний кандидатов не питаю, просто исполняю свой гражданский долг", - рассказал, в частности, сотрудник энергетической компании Нариман.

"Начальство сказало нам пойти проголосовать. Участок рядом с домом. Вышла, прогулялась, а так мне все равно, кто победит", - рассказала работница бюджетной сферы Написат.

Предприниматель Заурбек сообщил, что в депутаты баллотируется его знакомый. "Он попросил поддержать. Пойду, проголосую, мне не трудно", - сказал махачкалинец.

Администратор одного из кафе Эльмира решила не участвовать в голосовании. "Меня не интересуют выборы и пустые обещания кандидатов и чиновников. Сейчас иду на работу, надо деньги зарабатывать, кормить семью", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Не увидели смысла в посещении участков и супруги из Махачкалы, отказавшиеся представиться. "Пока погода хорошая, сводим детей в парк, погуляем лучше", - сказали они корреспонденту "Кавказского узла".

Избирком не нашел нарушений в голосовании военных в Кизляре

Избирком провел проверку сведений о нарушениях при голосовании военнослужащих в Кизляре, и данные не подтвердились, сообщил избирком Дагестана.

11 сентября наблюдатели от ЛДПР сообщили в избирком о нарушении на выборах в Кизляре. "Пришли голосовать военные, которые не имели местной прописки. Они не имеют права принимать участие в местных выборах. Присутствовавшие там наблюдатели составили акт и подали жалобу в территориальную избирательную комиссию", - рассказала замкоординатора реготделения партии Мадина Ибрагимова.

"Установлено, что в голосовании принимали участие военнослужащие-контрактники, которые проживают в городе Кизляре и зарегистрированы на территории воинской части.В соответствии с действующим законодательством не имеют права голосовать на соответствующих выборах военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в воинских частях, которые расположены на территории соответствующего муниципального образования, если место жительства этих военнослужащих до призыва на военную службу не было расположено на территории муниципального образования. Таким образом, нарушения действующего законодательства не допущено", - говорится в сообщении, размещенном 12 сентября на сайте избиркома.

Новости о первых после эпидемии выборах, которые проходят на юге России, "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы в COVID".