Ростовская оппозиция не смогла выставить наблюдателей на три дня голосования

13 сентября 2020, 04:13

Чтобы контролировать ход голосования в течение трех дней, не хватает наблюдателей, отметил координатор "Единого центра независимого общественного наблюдения" Дмитрий Амбросимов. В Ростове-на-Дону наблюдатели "закрывают" порядка около 20 округов, отметил координатор движения в защиту прав избирателей "Голос" Иван Орлов, а координатор штаба Навального Ксения Середкина сообщила, что наблюдатели будут на нескольких округах только в Ростове-на-Дону.

Как сообщал "Кавказский узел", по данным на 12 сентября, явка на выборы в Ростовской области за полтора дня голосования не превысила 10%. Местный штаб Навального указал на нарушения, связанные с надомным голосованием и хранением бюллетеней в сейф-пакетах.

На 13 сентября в Ростовской области назначены выборы губернатора, довыборы в заксобрание, в городские думы Ростова-на-Дону, Шахт, Волгодонска, Новочеркасска, довыборы в гордуму по одному одномандатному избирательному округу запланированы и в Таганроге, говорится в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на Юге России 13 сентября 2020 года".

Штаб Алексея Навального в Ростове-на-Дону провел обучение наблюдателей, сообщила 12 сентября корреспонденту "Кавказского узла" координатор штаба Ксения Середкина.

«Наблюдатели (члены комиссий с правом совещательного голоса, ЧПСГ) будут только в Ростове-на-Дону на нескольких округах, в которых кандидаты предоставили направления. Наблюдение в нашем штабе проходит уже не первый раз: была большая кампания на президентских выборах и еще несколько лекций. Все ЧПСГ - просто обычные люди, прошедшие обучение в нашем штабе», — рассказала Середкина.

По ее словам, наблюдателей по возможности старались направлять в те участковые избирательные комиссии, где им удобно работать. Что им делать при нарушениях - они знают, так как каждого из них готовили, и они уже второй день работают на участках.

«В случае нарушений наблюдатели будут жалобы писать, снимать происходящее и нам присылать», - указала координатор штаба Навального.

Ксения Середкина указала, что зафиксированы нарушения, в частности, связанные с неприкосновенностью сейф-пакетов, в которые упаковываются бюллетени голосования за 11 и 12 сентября, но, по мнению координатора, они носят непреднамеренный характер.

«Бюллетени за 11 и 12 сентября упаковываются в сейф-пакеты, на них ставятся подписи таким образом, чтобы нельзя было снять пломбы, ничего не разорвав. За их состоянием и нужно следить. Пока нарушений много именно тут, кажется, комиссии просто не умеют пользоваться сейф-пакетами», - отметила она.

Координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» Иван Орлов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что подготовка наблюдателей сейчас осуществляется в цифровом формате в связи с эпидемиологической ситуацией.

«Мы выходим в основном в онлайн-эфиры в связи с пандемией коронавируса. Мы перевели большую часть лекций на онлайн-обучение через Zoom, хотя, если честно, я не верю в такие форматы обучения. В принципе, мы работаем с теми же людьми, которые уже давно обучены и которые давно с нами работают, которые все знают и учить их, по сути, не надо. По Ростову-на-Дону около 20 городских округов мы «закрываем» и в Анапе у нас 22 человека. Там также выбирают городскую думу, но там очень серьезная «война», - рассказал Орлов.

Координатор «Единого центра независимого общественного наблюдения», политолог Дмитрий Амбросимов заявил, что у кандидатов и партий не хватает наблюдателей, чтобы контролировать ход голосования в течение всех трех дней.

«Есть одна серьезная проблема. Очень мало наблюдателей выставляется партиями и кандидатами в пятницу и в субботу. Например, от КПРФ только во второй половине дня 12 сентября наблюдатели пошли на УИКи», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

«У нас (ЕЦОН - прим. "Кавказского узла") в Шахты наблюдатели уехали. Мы работаем и в Ростове-на-Дону - 26 человек, в Новочеркасске люди работают - 36 человек... Мы участвовали в обучении наблюдателей от Общественной палаты, насколько это будет эффективно - пока не знаем», - добавил он.