Медицинский работник в ковидном госпитале. Фото Азиза Каримова для «Кавказского узла»

12 сентября 2020, 11:59

Дагестан вернул лидерство в СКФО по новым смертям от COVID-19

За сутки в Дагестане от COVID-19 скончались четыре пациента, еще две смерти в СКФО пришлись на Ставрополье. В крае также зафиксировано наибольшее число заражений, за сутки коронавирус подтвердился у 135 пациентов.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 сентября лидером по новым смертям от коронавируса в СКФО было Ставрополье, за сутки с 8 на 9 сентября в регионе от COVID-19 скончались трое пациентов.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с числом зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки с 11 на 12 сентября в СКФО зафиксированы шесть смертей от коронавируса, из них четыре пришлись на Дагестан и две – на Ставрополье, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число умерших от коронавируса в округе возросло до 1080. Из них наибольшее число приходится на Дагестан – 521, на втором месте Ставрополье – 265, на третьем Кабардино-Балкария – 81. Затем идет Ингушетия – 77, Северная Осетия – 68, Чечня – 40 и Карачаево-Черкесия – 28, следует из данных Роспотребнадзора.

За сутки с 11 на 12 сентября в СКФО подтверждены 392 теста на коронавирус. Наибольшее число приходится на Ставрополье, где выявлено 135 новых заражений. На втором месте Дагестан – 83, на третьем Карачаево-Черкесия – 63. После нее расположились Ингушетия – 41, Кабардино-Балкария – 37, Северная Осетия – 29 и Чечня – 4, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Помимо смертей от коронавируса, в Дагестане также зафиксирован всплеск смертей от внебольничной пневмонии. По данным Минздрава региона, в первой половине 2020 года от нее умерли 1194 человека, что более чем в 40 раз выше показателя за аналогичный период 2019 года, когда умерли лишь 29 человек. При этом к 30 июня в Дагестане было зафиксировано 374 смерти от коронавируса. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, указано в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Общее число заражений за все время эпидемии в округе возросло до 50 563. По этому показателю на первом месте Ставропольский край – 13 526, на втором месте Дагестан – 11 925, на третьем Кабардино-Балкария – 6901. Далее следуют Карачаево-Черкесия – 5840, Северная Осетия – 5220, Ингушетия – 4814 и Чечня – 2337, сообщается на сайте.

По числу выздоровевших в округе лидером является Дагестан. В регионе от коронавируса излечились 10 268 пациентов. На втором месте Ставрополье – 9424, на третьем Кабардино-Балкария – 6263. Далее расположились Карачаево-Черкесия – 4588, Северная Осетия – 4543, Ингушетия – 4214 и Чечня – 1753. Общее число выздоровлений в СКФО достигло 41 053, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

На 10.30 мск 12 сентября в СКФО зафиксированы 8430 активных больных COVID-19. Лидером по этому показателю является Ставропольский край – 3837, на втором месте Дагестан – 1136, на третьем Карачаево-Черкесия – 1224. Затем идут Северная Осетия – 609, Кабардино-Балкария – 557, Чечня – 544 и Ингушетия – 523, следует из данных Роспотребнадзора.

По данным на 1 января, крупнейший по численности населения регион СКФО – Дагестан, где числится 3,11 млн человек. На втором месте – Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни составляет 1,478 млн человек, в Кабардино-Балкарии живут 868 тысяч человек, в Северной Осетии – 697 тысяч, в Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии - 465 тысяч человек, информирует сайт Росстата.

Материалы о распространении коронавируса на юге России, принятых властями мерах и влиянии пандемии на условия жизни людей "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Отказ от масок на свадьбе племянника Кадырова возмутил пользователей соцсетей", "Поставка вакцин против гриппа выявила антипрививочные настроения в Дагестане", "Восемь пациентов махачкалинской больницы получили плазму с антителами к COVID-19".

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