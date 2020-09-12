Наблюдатели заявили о нарушениях во время голосования на Кубани

12 сентября 2020, 10:14

В первый день голосования на Кубани зафиксированы случаи вбросов бюллетеленей, повторное голосование одними и теми же лицами, недопуск наблюдателей на участки избиркомов и махинации с голосованием на дому, сообщил координатор "Голоса" в Краснодарском крае Давид Канкия.

Как сообщал "Кавказский узел", кандидаты на пост губернатора Краснодарского края не вызывают доверия, отметили опрошенные "Кавказским узлом" в преддверии выборов жители Кубани. Выборы в гордуму Краснодара отличились значительным числом независимых кандидатов. Депутаты городской думы не решат проблемы Краснодара, судьба города зависит в первую очередь от выборов губернатора края, заявили 8 сентября горожане.

В Краснодарском крае проходят 79 избирательных кампаний различного уровня: от выборов губернатора и депутатов городской думы Краснодара до выборов депутатов представительных органов 38 муниципальных районов и городских округов, глав 34 городских и сельских поселений, а также дополнительные и повторные выборы. Со 2 сентября началось досрочное голосование на муниципальных выборах. За губернатора и краснодарских городских депутатов досрочно можно будет проголосовать только 11 и 12 сентября, говорится в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на Юге России 13 сентября 2020 года".

Наблюдатели заявили о махинациях с голосами избирателей

Наблюдатель от КПРФ на участке №2043 Татьяна Захарова рассказала, что до 14.00 мск 11 сентября на участке проголосовало 45 избирателей. В 14 часов участок закрылся и члены избиркома отправились на выездное и придомовое голосование. На выездное голосование было подано 40 заявок на надомное голосование, 100 бюллетеней взяли с собой на придомовое, отметила Захарова. "С 18.00 мск до 20.00 мск опять они будут на избирательном участке и голосование продолжится. Неудобство создалось из-за выездного и придомового голосования, избиратели пришли после 14.00 мск, а голосовать на участке нельзя, он закрыт", – сказала Захарова корреспонденту "Кавказского узла". 12 сентября избирательные участки будут работать по такому же графику: с 08.00 мск до 14.00 мск и с 18.00 до 20.00 часов.

"Только 13 сентября голосование будет с 08.00 мск до 20.00 мск на участке. График работы участка опубликован, объявления висят на подъездах, но видимо люди не поняли или не прочитали. И такой график очень неудобен", – заключила наблюдатель.

Наблюдатель от кандидата Яны Антоновой Артем Важенков рассказал, что он пришел на участок около 16.00 мск, поскольку 11 сентября рабочий день, ему не выдают ознакомиться с документами. "Оказалось, что проблема выяснить, сколько поступило заявлений от избирателей, которые хотят проголосовать на дому, сколько проголосовало досрочно. Мне говорят, что без разрешения председателя это невозможно", – рассказал наблюдатель корреспонденту "Кавказского узла".

Юлия Декань наблюдает за ходом выборов на избирательном участке №2056 от кандидата Антоновой, она сообщила, что нарушений не зафиксировала, до 12.00 мск в помещении участка проголосовало 44 избирателя, после 14 часов избирательная комиссия переместилась на придомовую территорию по улице Чекистов, 40. "Здесь уже проголосовало 33 человека. Никто людей не принуждают, сами подходят и голосуют, здесь больше пенсионеров голосует, им тяжело идти на участок, а здесь во дворе удобно", – рассказала Декань корреспонденту "Кавказского узла".

Координатор штаба Навального в Краснодаре Анастасия Панченко рассказала, что штаб подготовил 320 наблюдателей, сегодня на участках работают не все, поскольку рабочий день. "У нас были проблемы с тем, что наших избирателей не пускали на участки, сначала не пускали члена комиссии с правом совещательного голоса, говорили, что они должны быть в списках, два таких случая было. Из Анапы нам сообщили, что отгородили наблюдателей от комиссии и посадили далеко", – рассказала Панченко корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, наблюдатели сообщают о низкой явке на участках. На сайте штаба Навального опубликовано сообщение, что в 35-м округе организовали "карусели": подвозы на машине по 4-5 человек. Группу "карусельщиков" заметили на участке №2311. На одном из участков заявления подали 200 надомников, в 33 округе независимые члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса обзвонили людей, многие из них рассказали, что не подавали заявления на надомное голосование, рассказала Панченко.

Сотрудник штаба КПРФ указал на нарушение установки урн для бюллетеней в Краснодаре

В Краснодаре на проспекте Чекистов, 18 в на участках Избиркомов №2045, 2046, 2057 избиратели уже находились в помещениях для голосования, а наблюдателей задерживали на входе. Внутрь пропускали только по одному, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник штаба КПРФ. На улице Калинина, 233 в участковой избирательной комиссии №2038 списки избирателей не прошиты и не пронумерованы, то же самое на других участках района, при этом на жалобы не реагируют ни председатели данных УИК, ни председатель ТИК Темрюкская, отметил он.

Представители КПРФ на избирательных участках в Краснодаре фиксируют нарушения с организацией работы как стационарных урн, так и урн для выездного голосования. На УИК №2254 стационарная урна для голосования не опечатана. На УИК №6033, 6034 наблюдателям было отказано в осуществлении права на видеосъемку. На УИК-6068 в реестр избирателей для голосования на дому вписаны "мертвые души". Члены УИК №6053 в 09.30 мск вывезли тайно выездную урну, без объявления для наблюдателей. В итоге с урной не смог выехать представитель КПРФ – член УИК с правом совещательного голоса, рассказал наблюдатель.

В Краснодаре на участке избиркома №2152 избиратель Расулов пришел голосовать и зафиксировал вброс бюллетеней. "Это действие совершила зампредседателя участковой избирательной комиссии Ирина Войченко. Также вброс пачки бюллетеней в стационарную урну были зафиксирован в УИК № 2152", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" наблюдатель от КПРФ.

Сотрудник в краснодарском штабе "Единой России" корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что голосование проходит в штатном режиме, наблюдатели от партии находятся почти на всех участках в Краснодаре, грубых нарушений они не заметили, об этом заявили также представители штабов ЛДПР и "Справедливой России".

В Краснодарском крае наблюдатели зафиксировали нарушения при выездном голосовании

Координатор "Голоса" в Краснодарском крае Давид Канкия рассказал, что на 16.00 мск на "Карту нарушений" поступило 34 сообщения. Наблюдатели, которых готовил "Голос", работают на придомовых территориях, сообщил Канкия. "Комиссии проинструктированы, стараются, по крайней мере визуально, соблюдать порядок. То есть взять с собой ширмы, кабинки, переносные урны, опечатанные. Вроде бы это соблюдается", – рассказал Канкия корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что с утра 11 сентября на "Карту нарушений" поступали жалобы на недопуск наблюдателей, членов комиссии. "Пытались запрещать съемку на участках, в некоторых случаях члены комиссий просто не знают права, их пытаются ограничивать. Про "карусели" были сообщения из нескольких округов, от нескольких кандидатов, что выявляли людей, которые себя подозрительно вели", – рассказал Канкия. Наблюдатель уточнил, что большинство сообщений о нарушениях поступает от КПРФ.

В Новороссийске в студентов под угрозой отчисления обязали написать заявления о том, что они хотят проголосовать не по месту жительства. Проголосовать нужно было в кабинке, сложить бюллетень в конверт, не закрывая его, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник штаба КПРФ.

В Новороссийске зафиксировано, что стационарные урны участковой избирательной комиссия №3511 не опечатаны, однако в них находятся бюллетени, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" кандидат в депутаты от КПРФ Алексей Тренин.

В Тимашевске запред участковой избирательной комиссии является дочкой кандидата в депутаты в райсовет от "Единой России", но, вопреки требованиям закона, свои полномочия не сложила, рассказал наблюдатель корреспонденту "Кавказского узла".

В поселке Двубратский Усть-Лабинского района на участке избиркома №5622 одновременно проходит голосование на участке и организовано голосование "на придомовой территории", что является нарушением, сообщил наблюдатель корреспонденту "Кавказского узла".

В Геленджике в первый день голосования также зафиксированы нарушения. На всех участках не допускают наблюдателей и членов избиркомов с правом совещательного голоса от А. Сафронова – кандидата на должность главы администрации Краснодарского края от КПРФ, рассказал наблюдатель корреспонденту "Кавказского узла".

В Гулькевичском и Тимашевском районах отмечены серьезные нарушения при массовом "выездном голосовании". В поселке Гирей на участке избиркома №1121, в реестре для голосования на дому записано 23 человека, однако члены комиссии взяли с собой 90 бюллетеней. При этом наблюдателям было отказано в том, чтобы они могли выполнить свои функции на выезде: члены комиссии уехали с участка без них, рассказал наблюдатель корреспонденту "Кавказского узла".

В Тимашевске от Избиркома №5015 на голосование вне помещения выехали члены комиссии с тремя урнами, под которые составлены списки численностью около 450 человек. Такая же картина наблюдается на большом количестве участков Тимашевского района, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" наблюдатель. На избиркомах №5022 и 5023 наблюдателям отказано участвовать в контроле за голосованием вне помещения комиссии. Автомашины (соответственно со списками на 96 и 59 человек) уехали без представителей кандидатов в депутаты от КПРФ. Комиссия на протесты не реагирует. Написаны жалобы, отметил он.

В Усть-Лабинском районе на избирательных участках по решению территориальной избирательной комиссии установлен следующий график голосования: в помещениях – с 08.00 мск до 10.00 мск, на придомовой территории – с 10.00 мск до 16.00 мск. И с 16.00 мск до 20.00 мск опять на участке. В нарушение этого графика, с 10.00 мск до 16.00 мск идет голосование в самих помещениях Избиркома, сообщил наблюдатель корреспонденту "Кавказского узла".

В Краснодаре замечены неоднократные нарушения в работе участковых избирательных комиссий при организации выездного "голосования на дому". В Карасунском внутригородском округе на избиркоме №2161 не заполняется должным образом реестр для "надомного голосования". В Прикубанском внутригородском округе на избиркоме №6043 в реестр по "надомному голосованию" внесено 148 человек. При этом список в участковую комиссию, как видно из заявления, сдала "бригадир агитаторов" Л.А. Серова. Еще на одном избиркоме №6069 Прикубанского внутригородского округа выездная урна для голосования на дому вывезена с нарушением: не заполнен реестр для выездного голосования, рассказал наблюдатель корреспонденту "Кавказского узла".

В Западном внутригородском округе на участке избиркома №2044 выездную урну повезли якобы по заявкам избирателей. Однако поскольку в выезде участвовал наблюдатель, удалось выяснить, что все 76 человек, указанные в списке как "желающие проголосовать на дому", отсутствовали дома. Еще одно нарушение зафиксировано на участке избиркоме №2027, где члены избирательной комиссии заполняли заявления вместо тех, кто "собирается" голосовать дома. Также на участке избиркома №2038 списки избирателей не прошиты и не пронумерованы. Жалоба оформлена, рассказал наблюдатель корреспонденту "Кавказского узла".