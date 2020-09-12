Более 30 тысяч жителей Ростовской области воспользовались сервисом "Мобильный избиратель"

12 сентября 2020, 06:42

Высокий интерес к сервису "Мобильный избиратель" говорит о высоком интересе к выборам губернатора Ростовской области и довыборам по одному из округов в региональное Законодательное собрание со стороны избирателей, считает политолог Александр Джадов. Число избирателей, которые воспользовались возможностью проголосовать досрочно, пока невысоко, указал политолог Владимир Белоконев.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля территориальные избирательные комиссии Ростовской области начали прием заявлений от желающих воспользоваться сервисом "Мобильный избиратель". 11 сентября в регионе открылись избирательные участки. Активисты и наблюдатели заявили о нарушениях при досрочном голосовании.

На 13 сентября в Ростовской области назначены выборы губернатора, довыборы в заксобрание, в городские думы Ростова-на-Дону, Шахт, Волгодонска, Новочеркасска, довыборы в гордуму по одному одномандатному избирательному округу запланированы и в Таганроге, говорится в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на Юге России 13 сентября 2020 года".

"Более 30 тысяч избирателей Ростовской области планируют принять участие в выборах губернатора Ростовской области и дополнительных выборах депутатов донского парламента по месту нахождения. Также с помощью сервиса «Мобильный избиратель» жители региона смогут проголосовать на цифровых участках Москвы, всего их 30", - сообщил 11 сентября корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы избирательной комиссии Ростовской области.

Он рассказал, что заявления для голосования по месту нахождения можно было подать в территориальных и участковых избирательных комиссиях, а также в МФЦ и через портал Госуслуг. "Из более чем 30 тысяч заявлений свыше 20 тысяч были поданы в территориальные и участковые избирательные комиссии области", - пояснил сотрудник избиркома.

Предварительные итоги досрочного голосования говорят о небольшом интересе дончан к выборам, но ситуация может измениться, считает руководитель комитета «За честные выборы», политолог Владимир Белоконев.

"Досрочное голосование было всегда и не является какой-либо «новеллой» этих выборов. Для чего было сделано трехдневное голосование - не совсем понятно, но объясняется это [необходимостью соблюдать] эпидемиологические требования", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Число досрочно проголосовавших избирателей пока не высоко, отметил он.

"Исходя из первых данных экзит-поллов, которые проводятся в некоторых округах, «досрочка» не аномальна. Например, по одному из округов это порядка 30-40 человек. В принципе, для округа в 25 тысяч избирателей это далеко не предел... В прошлом году, когда были довыборы в городскую думу, общая «досрочка» в одном из округов составила 650 человек", - сказал Белоконев.

Он объяснил это тем, что люди планируют проголосовать в оставшиеся два дня. "Сегодня (11 сентября) большинство людей объективно на работе. Возможно, часть людей проголосует после 20.00 часов", - отметил политолог.

Белоконев также сказал, что с коллегами посетил три района Ростова-на-Дону. "Сказать, что кого-то загоняют на участки, нельзя" - указал он.

30 тысяч человек являются солидной цифрой для региональных выборов, уверен эксперт Единого центра общественного наблюдения, политолог Александр Джадов. «Я думаю, что интерес к этим выборам достаточно высокий. Во всяком случае, люди это обсуждают, это слышно. Они понимают, что выборы губернатора - это основополагающие для региона выборы на следующие пять лет. К муниципальным кампаниям, конечно, интерес меньше, хотя агитации много», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

«Из того, что я слышу - явка... не ниже и не выше той, что предполагалась. Завтра она может увеличиться, может уменьшится. Мы не знаем, как поведет себя избиратель. Например, завтра (12 сентября) последние теплые выходные, и избиратели могут массово уехать из городов», - полагает Джадов.

Он также указал, что ему известно только об одном заявлении о нарушении - в Неклиновском районе. "Но момент очень спорный. Пока не доказана вина кого-либо. То нарушение, о котором заявляется, оно грубое и практически беспрецедентное. Но возможно также, что это провокация со стороны определенных политических сил", - сказал Джадов.

Напомним, сообщение о вбросе бюллетеней на участке №1322 в селе Покровском появилось в Telegram-канале "Екушевский.live", насчитывающем 1950 подписчиков. "Факт вброса бюллетеней в ящик для голосования на УИК № 1322 не подтвержден. Урна опечатана, проводится контрольный пересчет избирательных документов", - сообщил избирком Ростовской области.

Новости о первых после эпидемии выборах, которые пройдут на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы в covid".