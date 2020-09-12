Политологи усомнились в успехе «Умного голосования» в Ростовской области

12 сентября 2020, 04:37

Проект "Умное голосование" поддержал ряд кандидатов в депутаты городской думы Ростова-на-Дону, сообщил представитель штаба Навального. Серьезной роли в предпочтениях избирателей города это не имеет, считают опрошенные «Кавказским узлом» политологи.

Как информировал «Кавказский узел», 13 сентября в Ростовской области пройдут выборы губернатора. В единый день голосования также состоятся довыборы в заксобрание, выборы в городские думы Ростова-на-Дону, Шахт, Волгодонска, Новочеркасска, довыборы в гордуму по одному одномандатному избирательному округу запланированы и в Таганроге. Большинство из 289 кандидатов, зарегистрированных на выборы в гордуму Ростова-на-Дону, представляют партии "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Коммунисты России", также зарегистрированы три кандидата от партии "Новые люди". 134 кандидата к выборам не допущены — большую часть из них составляют члены "Яблока", "Новых людей" и "Партии роста".

«Умное голосование выбрало по каждому округу самого сильного кандидата, который сможет победить единороса. Это происходило на основании социологии, математики и результатов прошлых выборов, а так же электроральной известности кандидата. В 30 округах Ростова умным голосованием отобраны 22 представителя КПРФ, 4 справедливороса, три представителя партии "Новые люди", один представитель партии "Яблоко". Никакого согласия самого кандидата не требуется", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель штаба Навального Леонид Санкин.

Опрошенные "Кавказским узлом" кандидаты считают, что главное условие победы - мобилизация избирателей.

“Я считаю, что это один из способов оппозиции совместно добиться того, чтобы нам не давали как подачку один мандат, а чтобы люди выбирали тех кандидатов, каких они считают достойными. «Умное голосование» выбрало меня, за что им спасибо", - сказала одна из кандидатов в депутаты корреспонденту «Кавказского узла».

Еще одна кандидат затруднилась ответить, поможет ли ей поддержка кандидатуры «умным голосованием». «Сложно сказать. Нам поможет проиграть только пассивность избирателей и фальсификации на участках. Будем смотреть на итоги выборов», - сказала она.

В Ростове-на-Дону «умное голосование» неизвестно широким массам избирателей, убежден политтехнолог, директор «Фонда развития демократических институтов»: Роман Базиков:

«В отличие от Москвы, сама тема «умного голосования» менее раскручена среди населения. Во-вторых, нет очевидных фаворитов. Чтобы «умное голосование» имело эффект, оно должно быть как минимум широко популяризовано. Что такое «умное голосование», в Ростове понимает только «тусовка», широкие слои населения вообще не понимают, что это. Поэтому широкого электорального успеха оно носить не будет», - высказался политолог.

Какую-либо роль в предпочтениях избирателей в Ростове-на-Дону «умное голосование» не сыграет, уверен политолог, доцент Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета Дмитрий Абросимов.

"Умное голосование" - идея очень прогрессивная для поддержки оппозиции, но на ростовском уровне выглядит смешно: Навальный предложил голосовать за коммунистов. Почему смешно: потому что у них реально разные политические взгляды. Какую-либо роль в предпочтениях избирателей оно не сыграет. За коммунистов голосуют те, кто их ранее поддерживал», - считает Дмитрий Абросимов.

Однако председатель ростовской общественной организации «Союз общественных инициатив» Татьяна Крашенникова считает, что «умное голосование» может повлиять на итог выборов. «Пусть это не будет большой процент (от итога), но процента три, полагаю, это точно добавит», - сказала она.