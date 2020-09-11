Политологи оценили шансы альянса оппозиции победить на выборах в Краснодаре

11 сентября 2020, 04:01

КПРФ открыла свои списки для независимых кандидатов в гордуму Краснодара, чтобы привлечь в свои сторонники новых людей, считает журналист Андрей Решетов. Альянс оппозиционных кандидатов - это взаимовыгодное партнерство, уверен профессор Алексей Кольба. Коммунисты таким образом решают тактическую задачу - победить представителей «Единой России», отметил политолог Геннадий Подлесный.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября на Кубани пройдут выборы депутатов в гордуму Краснодара. В думу города по итогам сентябрьских выборов могут пройти 10-15 независимых кандидатов, считает районный депутат Александр Коровайный. Некоторые кандидаты от партии "Яблоко", которым отказано в регистрации, решили не обжаловать отказы, а пойти на участки в качестве наблюдателей.

На выборы в гордуму Краснодара зарегистрировано 227 кандидатов в депутаты по одномандатным округам и пять политических партий по партийным спискам – это "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди". Большинство действующих депутатов гордумы Краснодара, в том числе три представителя оппозиционных партий, планируют снова участвовать в выборах.

По итогам выборов в думу Краснодара будут избраны 52 депутата - 39 из них по одномандатным округам, еще 13 — по партийным спискам, сообщили в избирательной комиссии города.

Согласно информации, размещенной на сайте комиссии, в партийном списке «Справедливой России», который возглавляет депутат Законодательного собрания Краснодарского края Денис Хмелевской, 38 человек, в списке «Новых людей» - 36 человек, в списке ЛДПР, который возглавляет Владимир Жириновский – 113 человек, КПРФ представила список из 27 человек, а «Единая Россия» - 48 человек, список партии власти возглавил глава Краснодара Евгений Первышов.

Кубанским отделениям ЛДПР и «Справедливой России» стоило пойти на объединение с независимыми кандидатами

Все независимые кандидаты в гордуму Краснодара, которые пошли на выборы в порядке самовыдвижения понимают, что «Единая Россия» доминирует на политическом поле и у них не хватит человеческого и финансового ресурса для того, чтобы противостоять в открытой борьбе с кандидатами от «Единой России», у которой эти ресурсы есть, считает президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«Как правило, кандидаты от «Единой России» - это представители бизнеса, которые имеют доходы, превышающие средний уровень, это уже действующие депутаты, которые имеют связи, опыт общения с избирателями, который им позволяет реализовывать те или иные программы на своих избирательных округах, поэтому в такой открытой борьбе кандидаты, которые пошли самовыдвиженцами, скорее всего, проиграют кандидатам от «Единой России»», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Подлесный.

Ранее о том, что в список кандидатов по выборам в гордуму Краснодара войдут не только члены КПРФ и действующие депутаты, но и сторонники партии, а также представители общественности, заявил секретарь крайкома КПРФ Александр Сафронов. "Мы планируем включить в список гражданских активистов, которые хотели бы стать депутатами. Сейчас независимым кандидатам приходится собирать подписи в свою поддержку. Но мы как партия, представленная в парламенте, освобождены от этого фильтра, поэтому можем предложить этим гражданским активистам не собирать подписи, а сразу выдвигаться кандидатами", - пояснил депутат Госдумы от КПРФ Николай Осадчий, слова которого 24 декабря 2019 года привел РБК.

Он отметил, что у КПРФ нет достаточного количества выдвинутых и зарегистрированных кандидатов, которые могли бы противостоять на всех избирательных округах выдвиженцам от «Единой России».

«Получается, что жизнь заставляет объединяться [независимых и кандидатов от КПРФ]. Это объединение ситуативное, не основанное на каких-то идеологических принципах или идеологических подходах. Это временное партнерство для того, чтобы решить тактическую задачу - победить представителей «Единой России». Поэтому КПРФ и пошла на этот альянс», - отметил Подлесный.

По его словам, ничего общего с идеологической точки зрения у независимых кандидатов и членов КПРФ нет. «Плюс [независимых кандидатов, выдвинувшихся от КПРФ] в том, что они не зависят от решений высшего органа КПРФ, они не собираются в будущем выполнять какие-то директивы этой партии. Минус в том, что они поступились своими принципами, потому что некоторые из тех людей, которые идут под брендом КПРФ еще несколько месяцев назад эту партию клеймили, припоминая им все грехи за 70 лет», - считает Подлесный.

Он указал, что ЛДПР или «Справедливая Россия» не воспользовались возможностью привлечь для участия в выборах новые лица, что, по мнению Подлесного, этим партиям необходимо.

«ЛДПР, а еще в большей степени эсеры - они вообще не обладают никакими работоспособными структурами на территории края. Если мы говорим о ЛДПР – это может быть несколько сотен активистов, [разбросанных] по различным городам и районам, а если мы вернемся к эсерам, то это вообще несколько десятков человек, которые занимаются от имени партии какой-то работой на территории края. Эта работа мало видна и получается, что более или менее какая-то более организованная и сплоченная политическая сила у нас в крае, кроме «Единой России», это КПРФ», - заключил Подлесный.

О том, какие выборы пройдут в Краснодарском крае в единый день голосования говорится в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на Юге России 13 сентября 2020 года".

Политолог счел альянс с независимыми кандидатами удачным решением

Агитация независимых кандидатов в городскую думу была «действительно яркой», считает политолог и журналист Андрей Решетов. «Все они грамотно избрали свои ниши, свою аудиторию и реально вели агитацию. Использовали полный набор инструментов: кто-то ставил импровизированные кубы, все использовали печатные материалы, проводили встречи с избирателями. Конечно, кто-то это делал более оригинально, кто-то использовал проверенные временем технологии», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Решетов.

Он назвал независимых кандидатов условно независимыми, поскольку считает, что «сейчас полностью независимых в политике нет». «Беспартийные кандидаты от КПРФ тоже в зависимости от партии. Ясно, что коммунисты будут формировать свою фракцию в думе, через которую они будут продвигать свои интересы. А неповиновение депутата, которого выбрали от КПРФ, может обернуться для него же проблемами. Также они будут зависеть от фракций других политических партий. Если, например, «Единая Россия» снова составит большинство, то тогда избранным коммунистам придется искать компромиссы, способы достичь своих целей», - пояснил Решетов.

По его мнению, выгода коммунистов в альянсе с независимыми кандидатами очевидна - «закрытие» своими людьми как можно больше избирательных округов, и как результат - больше шансов получить своих депутатов в гордуме.

«Дополнительно новые лица должны привлечь в сторонники КПРФ людей, ранее не связанных с партией. И эти же лица уже имеют опыт общественной деятельности в разных областях. В общем, коммунисты на Кубани приняли очень удачное решение, которое положительно скажется на итогах голосования», - резюмировал Решетов.

Альянс позволяет обновить кадры партии на выборах

Объединение независимых кандидатов с так называемыми оппозиционными партиями практикуется и в других регионах России, причем там зачастую объединяются не только КПРФ, но и другие партии, заявил профессор кафедры государственной политики и государственного управления Кубанского государственного университета Алексей Кольба. «В Краснодаре в результате объединения сил КПРФ получает относительно известные и свежие персоны в избирательных бюллетенях, а независимые кандидаты [получают] возможность баллотироваться», - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Кольба.

Он также указал на то, что у всех партий, в том числе у КПРФ, ощущается острый кадровый кризис, поэтому «незатасканных активистов разбирают». Кольба считает, что все независимые кандидаты вели активные избирательные кампании.

Самая ожесточённая борьба независимых кандидатов с представителями «Единой России» ожидается на трех избирательных округах, где независимые кандидаты провели максимально насыщенную агитационную кампанию, уверен координатор «Команды Краснодара» (неформального объединения городских активистов), политтехнолог Мирослав Валькович. По его словам на избирательном округе №6 ожидается борьба между кандидатом-самовыдвиженцем Яной Антоновой и кандидатом от «Единой России», директором краснодарской гимназии №90 Владимир Белоусов, который является депутатом гордумы 24 года.

По избирательному округу №6 зарегистрированы восемь человек - Яна Антонова как самовыдвиженец, Тенгиз Арушанов от ЛДПР, Владимир Белоусов от "Единой России", Владимир Гирич от КПРФ, Вадим Кульков от партии "Новые люди", Владислав Шевчук от "Справедливой России", а Георгий Купальян и Олег Скляренко как самовыдвиженцы, сообщается на сайте муниципальной комиссии города.

«Еще один округ, где есть интрига – это №35, где свою кандидатуру выдвинул независимый кандидат Игорь Азаров, который идет от КПРФ. Там [кандидата] от единороссов вообще нет, тем самым будет интересно под кого этот округ зачистили. И третий – это 28-й округ, где борются два равносильных кандидата: самовыдвиженец Владислав Амерханов и единоросс Павел Носаленко», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Валькович.

В избирательном округе №35 по выборам в гордуму Краснодара зарегистрированы кандидат от КПРФ Игорь Азаров, от ЛДПР – Виталий Коняев и самовыдвиженец Олег Лазарев. Двум выдвигавшимся по этому округу кандидатам от партий "Единая Россия" и "Новые люди" было отказано в регистрации. В избирательном округе №28 как самовыдвиженцы зарегистрированы Владислав Амерханов, Антон Крутоголов и Григорий Петросян, а также Юрий Брохес от КПРФ, Павел Носаленко от «Единой России», Зарема Чич от ЛДПР, и Дмитрий Чунихин от «Справедливой России», сообщается на сайте муниципальной избирательной комиссии Краснодара.

По его мнению, на этих округах ожидается, что кандидаты от власти будут применять административный ресурс. «С точки зрения независимого наблюдения, это будут самые горячие точки», - сообщил Валькович, добавив, что никакой интриги нет по избирательному округу №11, где на выборы от «Единой России» идет действующий председатель гордумы Вера Галушко, у которой большая узнаваемость, и малоизвестный кандидат от КПРФ Анастасия Кожушкова.

В избирательном округе №11 по выборам в гордуму Краснодара зарегистрированы пять кандидатов: Вера Галушко от «Единой России», Денис Десятников от ЛДПР, Анастасия Кожухова от КПРФ, Александр Тихонов от «Справедливой России» и Алексей Филичкин как самовыдвиженец, сообщается на сайте муниципальной избирательной комиссии Краснодара.

Новости о первых после эпидемии выборах, которые пройдут на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы в covid".