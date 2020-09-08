Жертвы взрывов домов в Москве и на юге России лишены поддержки государства 21 год

08 сентября 2020, 20:20

Сегодня в Москве почтили память жертв теракта на улице Гурьянова, где 21 год назад был взорван жилой дом. Сентябрь 1999 года запомнился целой серией терактов, произошедших в Москве, Волгодонске и Буйнакске. Пострадавшие в терактах более 20 лет не могут добиться принятия закона, который бы обязал государство оказывать им помощь.

В сентябре 1999 года в России было совершено сразу четыре крупных теракта в жилых домах. Инициаторами и исполнителями этих терактов, по данным следствия, стали чеченские боевики. 4 сентября в дагестанском городе Буйнакск был взорван жилой дом, где проживали семьи офицеров 138-й мотострелковой бригады Минобороны России. В результате теракта 58 человек погибли, 146 получили травмы различной степени тяжести. В ночь с 8 на 9 сентября в результате мощного взрыва были полностью уничтожены два подъезда девятиэтажного жилого дома на улице Гурьянова. Его жертвами стали 380 человек, из них – 106 человек погибли. 13 сентября взрыв произошел в одном из домов на Каширском шоссе в Москве. В результате дом был полностью разрушен, погибли 124 жильца дома, девять получили ранения. 16 сентября произошел взрыв жилого дома в Волгодонске (Ростовская область), там погибли 18 человек, 63 человека были госпитализированы. Общее число пострадавших составило 310 человек. Кроме того, 22 сентября 1999 года в Рязани произошел инцидент, до сих пор вызывающий массу споров - предотвращенный теракт в жилом доме был объявлен учениями ФСБ, говорится в статьей "Кавказского узла" «Взрывная волна: Москва, Буйнакск, Волгодонск и репетиция в Рязани (1999)», в которой приведены хроника этих событий и версий случившегося.

Москвичи почтили память жертв теракт на улице Гурьянова

Несмотря на проливной дождь, сегодня на месте взорванного 21 год назад дома на улице Гурьянова в Москве собрались родственники погибших, свидетели тех событий и просто неравнодушные люди. Официальную часть траурной церемонии открыл глава муниципального округа Печатники. Впрочем, к тому моменту у мемориала уже лежало несколько букетов. Зачастую люди приносят их еще затемно - ведь именно в ночь на 8 сентября на Гурьянова раздался страшный взрыв, передает «Эхо Москвы». Теракт на улице Гурьянова был частью серии терактов, произошедших в Москве, Волгодонске и Буйнакске с 4 по 16 сентября 1999 года, отмечает радиостанция.

На месте трагедии в 2000 году был установлен памятный знак, в 2003 году здесь же открылась часовня в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», передает РИАМО. «Мы ежегодно встречаемся здесь 8 сентября, чтобы вспомнить трагические события, которые не обошли стороной наш муниципальный округ Печатники. Мы помним многих из тех, кто погиб. Тяжело говорить. Вечная память тем, кто погиб от рук террористов, кто погиб незаслуженно, несправедливо. Вечная память», - привело агентство слова главы муниципального округа Печатники Игоря Давидовича, сказанные сегодня у памятного знака.

Москва после сентябрьских терактов 1999 года практически перешла на военное положение - со времен Великой Отечественной войны москвичи не чувствовали себя в такой опасности, как в тот сентябрь, люди боялись возвращаться домой и засыпали со страхом проснуться под завалами, написала в день 20-й годовщины взрыва на Гурьянова «Лента.ру» в большом материале с воспоминаниями выживших, их близких, соседей и тех, кто пытался им помочь.

Елена Колодий, которая жила в третьем подъезде взорванного дома, рассказала, в частности, что проснулась от сильного хлопка за несколько минут до полуночи. Девушка (ей тогда было 16 лет) на всю жизнь запомнила, как, еще находясь в квартире, высунулась из окна и увидела темную пыльную пустоту на месте, где находился соседний, четвертый подъезд. «Мы вышли и встали на полянке. Без документов, денег и вещей. Одела юбку, тонкую вязанную кофту. Взяла, я помню, еще полотенце, оторвала от него кусок и подвязала себе волосы. Потом уже спустя несколько дней мы вернулись за вещами и документами», — рассказала она.

Москвич Максим Макаров жил в другой уцелевшей части взорванного дома. «Помню, что проснулся от встряски и от шума разбившегося стекла. Когда вышли на улицу, уже много машин стояло — скорых и пожарных. Все в пыли было, как будто в тумане», — поделился воспоминаниями мужчина. Михаил Акимов, который жил неподалеку от взорванного дома на улице Гурьянова, рассказал, что в момент взрыва сидел за компьютером, спиной к окну, в наушниках. «Почувствовал воздушный удар, вскочил и сразу же побежал на улицу. В цементной пыли почти ничего не было видно […] Разглядел пару пожилых людей, которые накрывали обнаженное тело погибшей девушки. Потом выяснилось, что эта девушка жила в соседнем от взорванного доме. Когда рвануло, она вышла из ванной и ее ударной волной выбросило на улицу», — рассказал Михаил.

Многие уцелевшие после взрывов 1999 года до сих пор не могут до конца оправиться. У одних появилась эпилепсия, у других — бессонница, кто-то попал в психбольницу, кто-то уже через несколько лет скончался из-за расшатанных нервов и здоровья. Многие годы страдали и бились за правду те, кто так и не нашел останков своих погибших родственников, говорится в статье.

Независимым расследованием обстоятельств взрывов жилых домов в Москве и Волгодонске и учений в Рязани в сентябре 1999 года несколько лет занималась специально созданная Общественная комиссия, в состав которой вошли правозащитники и активисты общества "Мемориал". Летом 2007 года комиссия, которая наряду с официальной рассматривала версию о том, что взрывы организовали российские спецслужбы, объявила, что не имеет достаточно оснований, чтобы точно назвать организаторов этих взрывов. "Если быть добросовестным, то собранная информация, с моей точки зрения, не дает стопроцентных, или с большой долей вероятности, оснований утверждать, что в причастности к взрывам в Москве и Волгодонске, про инцидент в Рязани я не говорю, можно обвинить конкретных работников конкретных спецслужб. Что совершенно не значит обратного", - заявил, подводя промежуточные итоги работы Общественной комиссии по расследованию взрывов 1999 года, гендиректор Института прав человека и член правления Международного общества "Мемориал" Валентин Гефтер 2 июня 2007 года.

Закон о помощи жертвам терактов, которого добиваются пострадавшие, так и не принят

Потерпевшие в терактах уже много лет добиваются принятия закона, который бы определил обязанность государства помогать жертвам теракта. 1 сентября 2019 года комитет "Матери Беслана" провел пресс-конференцию, в которой приняли участие потерпевшие в терактах в Москве, Санкт-Петербурге, Волгодонске, Дагестане, Кабардино-Балкарии. Они подписали соглашение о намерении объединиться в общероссийскую Ассоциацию жертв терактов и заявили о готовности вместе лоббировать закон о статусе жертв терактов.

Комитет "Матери Беслана" был создан после теракта в Северной Осетии в сентябре 2004 года. 1 сентября 2004 года террористы захватили 1 128 заложников в школе №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Еще 810 человек получили ранения, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" статье "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)". Также на "Кавказском узле" можно узнать о хронике теракта и последовавших за ним событий.

Пострадавшие от теракта в Беслане регулярно заявляют, что бывшие заложники бесланской школы №1 нуждаются в медицинской и социальной реабилитации, потерявшие здоровье люди не могут повторно получить материальную помощь, необходимую для продолжения дорогостоящего лечения. По их мнению, решить проблемы может помочь закон о пострадавших в терактах. О том, что жители Волгодонска, пострадавшие в результате теракта, получили ничтожные компенсации за погибших родственников и увечья, также заявляли и в общественной организации по содействию защите прав пострадавших от теракта "Волга-Дон".

О необходимости принятия закона о социальной защите пострадавших от терактов заявлял ранее московский адвокат Игорь Трунов, который выступает в судах на стороне потерпевших. "В Госдуме мало кто понимает этот узкий предмет. Там спортсмены и деятели шоу-бизнеса. Совершенно очевидно, что деньги не решают все проблемы, единую выплату проедают. Люди получают инвалидность, повреждается здоровье, длительное реабилитационное лечение необходимо на специализированных, недешевых курортах. Кроме того, остаются сироты, [забота о которых] ложится на плечи стареньких бабушек и дедушек. Все это не оплачивается, поэтому нужен закон, защищающий пострадавших", - заявил «Кавказскому узлу» Игорь Трунов 13 сентября 2019 года.

10 декабря 2019 года Владимир Путин на заседании Совета по правам человека, где был поднят вопрос о помощи пережившим теракт в Беслане, пообещал рассмотреть вопрос об их дополнительной поддержке, заявив, что "если люди нуждаются в дополнительной поддержке, это нужно будет сделать. Посмотрим обязательно". После обещания Владимира Путина помочь пострадавшим в результате теракта в Беслане депутат от Северной Осетии Зураб Макиев внес в Госдуму законопроект, дающий пострадавшим в результате захвата заложников в бесланской школе право на лечение за границей на средства федерального бюджета, пишет «Коммерсант». Издание указывает, что предложение наделить всех жертв террористических действий особым правовым статусом впервые прозвучало в 1999 году. Восемь лет спустя активистами из числа пострадавших в терактах был разработали законопроект «О социальной защите жертв терактов», который закрепляет статус жертвы теракта и определяет перечень предусмотренных для этой категории социальных льгот. Но в Госдуму этот законопроект внесен так и не был.

«Кавказский узел» опубликовал проект федерального закона "О социальной защите граждан, пострадавших от террористических актов", который был подготовлен совместными усилиями членов организации "Голос Беслана" и региональной общественной организации "Волга-Дон".

Сейчас этот законопроект просят парламент рассмотреть организации пострадавших от терактов и их родственников «Волга-Дон», «Норд-Ост», «Голос Беслана» и «Матери Беслана». В сентябре 2019 года член комитета Госдумы по социальной политике Сергей Вострецов сообщил «Коммерсанту», что готов рассмотреть инициативу этих общественных организаций и «внести законопроект о статусе пострадавших от терактов, если он сможет устранить несправедливость». Тогда же в Совете федерации предположили, что принятие данной нормы может усугубить психологическое состояние пострадавших. Инициаторы первоначального законопроекта ранее получали отрицательные отзывы властей, в которых сказано, что существующее законодательство уже регулирует вопросы получения выплат и льгот людьми, которые пострадали от терактов, поясняет издание.

Стоит заметить, что внесенный депутатом Макиевым в Госдуму законопроект, дающий пострадавшим в результате захвата заложников в бесланской школе право на лечение за границей на средства федерального бюджета, 15 июля текущего года был отозван инициатором, а 16 июля, согласно информации на сайте законодательного органа, был снят с рассмотрения.