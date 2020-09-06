Голубев озвучил размер выплат погорельцам в Ростовской области

06 сентября 2020, 20:01

Люди, потерявшие имущество в результате природных пожаров, получат в качестве компенсации от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, пообещал сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он также потребовал от подчиненных найти погорельцам новое жилье.

Как писал "Кавказский узел", сегодня МЧС отчиталось о ликвидации в Тарасовском районе лесного пожара, площадь которого составила почти 1,6 тысячи гектаров. По предварительным данным, в результате природных пожаров, возникших в четырех районах Ростовской области, погибла пожилая женщина, еще 46 человек пострадали. Огонь повредил 64 строения, в том числе 15 жилых домов.

3 сентября стало известно о том, что режим ЧС введен в четырех районах Ростовской области из-за природных пожаров. В тот же день были потушены пожары в Белокалитвинском, Каменском и Красносулинском районах. Местные жители рассказали, что огонь распространялся так быстро, что они не успевали ничего сделать.

Губернатор Василий Голубев сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС поручил главам районных администраций подготовить все необходимые документы для выплат пострадавшим, пишет "Интерфакс-Юг".

"Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч на человека получат все пострадавшие от пожаров. За частично утраченное имущество гражданам выплатят по 50 тысяч рублей, за полную утрату имущества – 100 тысяч рублей. [...] На уровне правительства области необходимо принять меры, чтобы в понедельник (7 сентября) все расчеты были завершены, а во вторник-среду найти решение и в полном объеме произвести выплаты", - цитирует Голубева агентство.

Глава региона также сообщил о решении дополнительно поддержать семьи, которые потеряли жилье в результате пожара. "Все люди, которые потеряли жилье, должны его иметь. Деньги мы найдем. Найти жилье помогут главы муниципальных образований. Наша задача – сделать это, не затягивая", – приводит сегодня слова Василия Голубева Don24.ru.