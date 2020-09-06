Потушен природный пожар вблизи хутора в Ростовской области

06 сентября 2020, 15:16

Спасатели потушили около хутора Дубы в Тарасовском районе лесной пожар, площадь которого составила почти 1,6 тысячи гектаров, отчитались в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", к утру 5 сентября пожарные локализовали природный пожар на площади в 1,2 тысячи гектаров в Тарасовском районе.

3 сентября стало известно о введенном режиме ЧС в четырех районах Ростовской области из-за природных пожаров. В тот же день были потушены пожары в Белокалитвинском, Каменском и Красносулинском районах. Всего в области от огня пострадали 64 строения, в том числе 15 жилых домов, сообщили 3 сентября спасатели.

По состоянию на 12.55 мск лесной пожар в Тарасовском районе полностью потушен вблизи хутора Дубы, сообщило сегодня управление МЧС по Ростовской области.

"Площадь, пройденная огнем, составила 1598 га", - отмечается в публикации. К тушению пожара была привлечена авиация, было выполнено 392 сброса воды общим объемом 1691 тонна, добавила пресс-служба управления.

В области, по предварительным данным, в результате природных пожаров один человек погиб, 46 пострадали. Пострадавших от огня жилых домов в регионе по-прежнему насчитывается 15, пишет сегодня ТАСС, не указывая источник информации.

Напомним, в деревне Замчалово при тушении пожара было обнаружено тело 85-летней женщины. Местные жители рассказали, что огонь распространялся так быстро, что они не успевали ничего сделать.