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03 сентября 2020, 19:52

Суд в Абхазии признал законным оправдание Артура Анкваба

Бывший кандидат в президенты Абхазии Артур Анкваб оправдан по делу о похищении человека и вымогательстве, сообщила сегодня пресс-служба Верховного суда.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2019 года Артур Анкваб был заключен под стражу по делу о похищении 43-летнего Армена Григоряна, которое произошло в ноябре 2019 года - Григорян был найден правоохранителями в одном из сел Гудаутского района и освобожден. Сухумский городской суд отказался признать бывшего кандидата в президенты Абхазии Артура Анкваба виновным в похищении человека, Анкваб был освобожден из-под стражи.

Бывший начальник школы милиции Артур Анкваб был одним из кандидатов на пост президента Абхазии во время выборов, голосование по которым прошло 25 августа, говорится в материале "Главное о выборах президента Абхазии-2019", опубликованном на "Кавказском узле". Когда Артур Анкваб подал документы в ЦИК, стало известно о его судимости по статье 107 УК Абхазии (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта), которая была снята в связи с освобождением по амнистии. Погашенная судимость позволила ему баллотироваться в президенты.

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии сегодня признала законным постановление Сухумского городского суда от 23 июня 2020 года о признании невиновным бывшего кандидата в президенты страны Артура Анкваба, который ранее обвинялся в похищении человека и вымогательстве. Решение Сухумского городского суда было обжаловано в высшей инстанции Генпрокуратурой Абхазии, информирует "Sputnik Абхазия".

Кассационная коллегия из трех судей  признала Артура Анкваба непричастным к похищению человека с применением насилия (пункты "а", "б", "ж" части 2 статьи 119 УК Абхазии) и вымогательству под угрозой причинения тяжкого вреда здоровью (пункт "б" части 3 статьи 160 УК Абхазии), сообщила сегодня пресс-служба суда. Решение было вынесено, несмотря на "особое мнение" одной из судей. "Оправдательный приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении на сайте суда.

Примечание:

"Обвиняемые в похищении секретаря "Единой Абхазии" приговорены к длительным срокам", "Абхазские силовики освободили похищенного местного жителя", "Абхазские журналисты исключили политические мотивы в деле Артура Анкваба".

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