Суд в Абхазии оправдал Артура Анкваба

23 июня 2020, 17:40

Сухумский городской суд отказался признать бывшего кандидата в президенты Абхазии Артура Анкваба виновным в похищении человека, Анкваб освобожден из-под стражи.

Как сообщал "Кавказский узел", в декабре 2019 года Артур Анкваб был заключен под стражу по делу о похищении 43-летнего Армена Григоряна, которое произошло в ноябре 2019 года. Григорян был найден правоохранителями в одном из сел Гудаутского района и освобожден. Артур Анкваб не был значимым политиком, его арест не носит политического характера, сочли опрошенные "Кавказским узлом" абхазские журналисты.

Бывший начальник школы милиции Артур Анкваб был одним из кандидатов на пост президента Абхазии во время выборов, голосование по которым прошло 25 августа, говорится в материале "Главное о выборах президента Абхазии-2019", опубликованном на "Кавказском узле". Когда Артур Анкваб подал документы в ЦИК, стало известно о его судимости по статье 107 УК Абхазии (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта), которая была снята в связи с освобождением по амнистии. Погашенная судимость позволила ему баллотироваться в президенты.

Сухумский городской суд оправдал сегодня Артура Анкваба, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Артур Айба. "Суд посчитал, что гособвинение не представило доказательства о причастности Анкваба к похищению Армена Григоряна с целью получения выкупа за его освобождение, имевшего место 24 ноября 2019 года в Сухуме. Судья посчитала, что в уголовном деле вина подзащитного основана на предположениях следствия", - сказал Айба.

Он отметил, что судья при оглашении приговора сослалась на часть 3 статьи 14 УПК Абхазии, которая говорит о том, что все неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого, а сторона обвинения не смогла доказать виновность подсудимого Анкваба, тогда как все возможности для собирания дополнительных доказательств исчерпаны. "Артур Анкваб освобожден из-под стражи в зале суда, уголовное дело возвращено в Генпрокуратуру Абхазии для возобновления следствия и поиска реальных похитителей", - отметил адвокат.

В пресс-службе Генпрокуратуры Абхазии корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что приговор не вступил в законную силу, у сторон есть 15 рабочих дней на его обжалование в Верховном суде Абхазии. Возможно, обвинение воспользуется этим правом, поскольку считает, что в деле достаточно доказательств вины Артура Анкваба, указали в ведомстве.