Станичники в Кабардино-Балкарии пожаловались на захват земли

03 сентября 2020, 18:28

Участники схода в станице Екатериноградской Прохладненского района потребовали начать расследование о мошенничестве с землей их колхоза. На эти 13 тысяч гектаров претендует частная компания, обещавшая сельчанам привлечь инвесторов.

Просьбу о начале расследования подписали более 140 сельчан

Жители станицы Екатериноградской в Прохладненском районе 1 сентября провели сход. Бухгалтер колхоза Наталья Яценко сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что накануне схода его участникам стало известно об уголовном деле о фальсификации протокола общего собрания колхозников от 30 августа 2019 года, в соответствии с которым члены колхоза создали ООО "Агрокомплекс «Екатериноградский»".

Участники схода приняли коллективное заявление в адрес правоохранителей. В нем говорится, что 30 августа 2019 года на общем собрании членов колхоза было принято "одно-единственное решение - одобрить создание ООО "Агрокомплекс «Екатериноградский»" со стопроцентной долей собственности у колхоза и передачей во вновь образованное общество семи тысяч га земли сроком на пять лет для реализации инвестиционных проектов. Иного решения работники колхоза не принимали", - говорится в заявлении. Под документом поставили подписи все собравшиеся – более ста сорока человек.

В документах о передаче земли есть противоречия

По словам председателя колхоза имени Петровых Александра Дегтяренко, в 2019 году жительница республики Жанна Махова сообщила колхозникам, что зарубежный инвестиционный фонд готов вложить крупные деньги в сельхозпроизводство. После этого и был создан агрокомплекс "Екатериноградский".

В протоколе собрания от 30 августа 2019 года, в частности, приводится выступление Маховой. "Спасибо, что пришли на собрание. Значит, вам небезразлична судьба хозяйства. Мы провели анализ вашего хозяйства. Пора вступать в XXI век", - сказала Махова. Она рассказала, что имеет опыт привлечения инвестиций в Орловской области. "Есть много фондов, которые вкладывают деньги в развитие новых программ. Сейчас новые технологии, нужно закупать новую технику. Мы хотим предложить вам новую программу, чтобы жить достойно, чтобы молодежь не уезжала", - приводятся слова Маховой в протоколе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

"Работники колхоза поверили многообещающим речам Маховой и единогласно проголосовали за создание "Агрокомплекса «Екатериноградский»", тем более, что они ничем не рисковали – земля оставалась в собственности колхоза, при этом им обещали рабочие места и хорошую зарплату. Впоследствии при содействии Маховой была налажено сотрудничество с проектной фирмой из Ставропольского края. Специалистами фирмы был разработан проект создания агрокомплекса по выращиванию крупного рогатого скота молочного направления, а также создания кормовой базы для него", - рассказал председатель корреспонденту "Кавказского узла".

Однако дела у агрокомплекса не пошли. "Позже Махова заявила, что поскольку хозяйство на грани банкротства, никакой иностранный инвестор не будет с нами связываться, и потребовала, чтобы семь тысяч га мы передали в распоряжение ее фирмы ООО «Новое время». Впоследствии оказалось, что мы не семь тысяч гектаров передали ООО «Новое время», а все 13 тысяч, и не на пять лет, как было решено на собрании, а до 2061 года – на 41 год, а учредителем и генеральным директором со 100% долей стали иные лица", - утверждает Александр Дегтяренко.

Он настаивает, что соответствующего решения собрания не было. "В природе нет такого протокола. Я признаю, что меня ввели в заблуждение и я подписал ее (бумагу о передаче земли. - Прим. "Кавказского узла") под давлением. Все 220 членов колхоза могут подтвердить, что такого решения на общеколхозном собрании принято не было. В настоящее время мы обратились в арбитражный суд и правоохранительные органы с просьбой о признании недействительной сделки о передаче Маховой 13 тысяч га земли", - подчеркнул Дегтяренко.

Однако, как выяснили колхозники, учредитель "Нового времени" обратился в правоохранительные органы еще раньше, заявив о подделке протокола собрания членов колхоза. Дело о подделке протокола было возбуждено, а о мошенничестве с землей - еще нет.

Привлечь инвестора уже нельзя

Разработчик инвестиционного проекта, Дмитрий Баженов, заявил корреспонденту "Кавказского узла", что сотрудничество с инвестором сорвалось из-за неясности вопроса о собственнике земли.

"Когда документы были готовы, мы встречались с израильской инвестиционной компанией. Колхоз заключил соглашение с компанией. Люди приезжали, изучали проект, изучали колхоз. По результатам они приняли решение участвовать в этом проекте. Они готовы были вложить деньги в проект с участием Российского фонда прямых инвестиций. Когда вопрос встал о финансировании, выяснилось, что у колхоза земли нет. Земля оказалась у посторонней фирмы. В таких условиях никто никакой проект финансировать не будет", - пояснил Баженов.

По его словам, на 13 тысячах га, которые оказались у ООО "Новое время", строить нельзя, так как это земля сельхозназначения. Между тем по проекту планировалось построить фермы для крупного рогатого скота. "Получилось так, что там, где нельзя строить, земля оказалась в ООО «Новое время», а там, где нельзя выращивать корма – у колхоза. Инвесторы и сказали им: вы, мол, либо разберитесь, либо забудьте про нас", - рассказал Дмитрий Баженов.

Комментариями представителей компании "Новое время", а также следственных органов "Кавказский узел" не располагает. Направлен официальный запрос в республиканское управление Следкома.