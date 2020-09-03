Семья погорельцев из Баксана пожаловалась на отсутствие помощи от властей

03 сентября 2020, 11:29

Семья Маремшаовых осталась без имущества и жилья после пожара, а чиновники ограничились обещанием предоставить стройматериалы для ремонта, пожаловалась правозащитникам жительница Баксана Асият Маремшаова. Администрация затратила на ремонт сгоревшей квартиры 400 тысяч рублей, а власти республики выделили погорельцам еще 250 тысяч, возразили в мэрии.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 июля Минздрав Кабардино-Балкарии сообщил о смерти пострадавшего при пожаре в Баксане мужчины. Он получил ожоги 70 процентов поверхности тела и травмы дыхательных путей. Двое других пострадавших находятся в тяжелом состоянии, они переведены в федеральный ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии, отметило ведомство.

Правозащитники призвали власти помочь пострадавшей от пожара семье

Квартира семьи Маремшаовых сгорела 18 июля, рассказала Асият Маремшаова в направленном Кабардино-Балкарскому правозащитному центру письме, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". В нем сказано, что в ее квартире произошло возгорание бытового газа, в результате чего пострадала вся ее семья. "В квартире на тот момент находились я с мужем, наша дочь и двое ее несовершеннолетних детей – 6 лет и 4 года. К сожалению, моего мужа не удалось спасти, и спустя три дня он скончался. Из-за полученных травм, я и моя дочь с большим трудом передвигаемся. Состояние моей внучки более менее стабильное", – написала Маремшаова в письме.

Больше всех пострадал шестилетний внук, который проходит лечение в ожоговом центре города Нижний Новгород. У него обгорела большая часть тела, и ему предстоит множество операций. 26 августа ребенку провели первую операцию, сказано в письме.

Далее автор сообщил, что в результате пожара сгорело все имущество, а также сама квартира. Семья осталась на улице. В настоящее время Маремшаова и ее дети живут на съемной квартире. Никаких средств у них не осталось. "В ходе личного приема глава администрации города Баксан Хачим Мамхегов сказал мне, что единственное, чем он может мне помочь – это предоставить стройматериалы для ремонта квартиры, пришедшей в негодность. А сам ремонт должна провести я сама, за свои средства, которых у меня нет", – написала Маремшаова.

Юрист Кабардино-Балкарского правозащитного центра Заур Шокуев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что получив письмо, работники центра посетили семью Маремшаовой, и лично убедились в постигшей ее беде. Письмо правозащитники разместили на своем сайте, а также в соцсетях, Кроме того, они направили ходатайство на имя главы Кабардино-Балкарии об оказании материальной помощи семье Маремшаовой.

Асият Маремшаова рассказала предысторию взрыва

По словам Асият Маремшаовой, 18 июля в 5.30 утра ее 61-летний супруг Хажмухамед, собирался на работу. Он пошел на кухню, поставил чайник на плиту, зажег газ и повернулся, чтобы выйти. В этот момент раздался взрыв. Взрывной волной мужчину выбросило в окно. "Я до сих пор не знаю, что произошло. По словам соседей, пока мы лежали в больнице приходили какие-то люди, осматривали квартиру, но нам никто ничего не сказал", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Асият Маремшаова.

Дом, в котором она проживала, 1960-х годов постройки. В нем девять квартир. В советские времена это было общежитие колхоза "Заря". Квартира Маремшаовых была двухкомнатной, примерно около 50 квадратных метра, рассказала Маремшаова.

Долгое время свою квартиру Маремшаовы отапливали печкой-форсункой, а четыре года назад сделали в квартире ремонт, установили котел, батареи. Все газовое оборудование в квартире было новое. "Я предполагаю, что утечка газа произошла в счетчике. Почему я так думаю – потому что счетчик нам установили этой зимой. И я слышала, как один из тех, кто нам устанавливал счетчик, сказал своему напарнику, что идет утечка газа. Я несколько раз переспросила, так ли это, но меня успокоили, что все в порядке. Запаха мы не чувствовали. На всякий случай окно в кухне всегда оставалось открытым", – рассказала женщина.

Мэрия отчиталась об оказании помощи на 400 тысяч рублей

В управляющей компании "Газпром Газораспределение Нальчик" заявили, что причины взрыва газа пока что неизвестны. "По предварительным данным пожар произошел в результате хлопка газовоздушной смеси. По данному происшествию следственными органами следственного комитета КБР возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия, в результате которых будет получено официальное заключение органов государственной власти", – сказано в ответе компании на запрос корреспондента "Кавказского узла".

Руководитель пресс-службы администрации Баксана Аслан Карданов сообщил, что помощь Маремшаовой была выделена. "Администрация района выделила 80 тысяч рублей на приобретение окон и дверей для Маремшаовой, и еще 70 тысяч рублей – на их установку. На 250 тысяч рублей администрация заказала отделочные материалы для ремонта квартиры" – сказал Карданов.

По его словам, было установлено девять дверей. "Таким образом администрация уже затратила на ремонт указанной квартиры 400 тысяч рублей", – отметил Карданов. Он добавил, что власти Кабардино-Балкарии выделили Маремшаовой материальную помощь в размере 250 тысяч рублей. Столько же выделили собственникам квартиры этажом выше, которая также пострадала от пожара.

По словам же Маремшаовой, в ее квартире всего три двери и четыре окна и к настоящему времени поставили только входную дверь. Ни окон, ни стройматериалов, пока нет. Выделенных властями денег, женщина, по ее словам, также пока не получила.

С ее слов, помощь ей оказали соседи, знакомые и незнакомые люди, узнавшие о случившемся. К оказанию помощи семье Маремшаовой подключился общественный фонд "Кавказ Нур", который объявил сбор средств на ремонт сгоревшей квартиры. К настоящему времени фондом собрано 300 тысяч рублей.

Юрист разъяснил условия получения компенсации от властей

Если пожар произошел по вине работников компании, которая обслуживает газопровод, то пострадавшим должна быть выплачена компенсация, рассказал юрист Мухадин Карданов. "В этих случаях помощь погорельцам будет заключаться в виде предоставления жилья во внеочередном порядке, либо будет выплачена денежная компенсация за уничтоженное имущество и сгоревшую недвижимость. Право предоставления указанной помощи остается за местными властями", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист отметил, что на муниципальном уровне предусматриваются дополнительные льготы погорельцам. В частности, предоставление на льготных условиях или на безвозмездной основе строительных материалов, выплата разовых компенсаций на неотложные нужны для каждого члена семьи, пострадавшей при пожаре; иные льготы индивидуального характера. Для таких выплат используется резервный фонд главы местного самоуправления, который ежегодно утверждается в размере 1% от местного бюджета.

Комментариями следственных органов о причинах пожара "Кавказский узел" пока не располагает.