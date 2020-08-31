Истребитель Су-30СМ. Фото: пресс-служба Западного военного округа Минобороны России https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12206474@egNews

31 августа 2020, 05:15

Ереван сообщил о переговорах с Россией о покупке истребителей

Ереване ведет переговоры с Россией о закупке истребителей Су-30СМ, сообщил министр обороны Армении Давид Тоноян.

Контракт на покупку истребителей Су-30 СМ был подписан еще в 2012 году, однако из-за финансовых сложностей у заказчика в силу так и не вступил.

В январе 2019 года Ереван купил четыре Су-30 М. Теперь власти Армении ведут переговоры с Россией о закупке еще партии истребителей, пишет ТАСС со ссылкой на министра обороны Армении Давида Тонояна.

Тоноян также сообщил, что в Армении планируется создание частных армяно-российских компаний в сфере военно-промышленного комплекса.

Прокомментировал министр обороны и информацию о поставках Россией грузов военного назначения. "Переправка осуществляется в рамках деятельности 102-й российской военной базы. Россия для Армении сейчас не переправляет грузы военного назначения. Мы делаем это самостоятельно", - цитирует его "Интерфакс".

Напомним, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 августа в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным отметил, что имеются сведения об интенсивной перевозке грузов военного назначения в Армению. Министр обороны России Сергей Шойгу во время визита в Баку 25 августа заявил, что перевозки связаны со строительством социальных объектов на территории 102-й российской базы в Армении. "Наши действия и шаги никогда не были направлены против Азербайджана и не направлены сегодня", - заявил он.

Эскалация карабахского конфликта произошла 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку". 

Напомним, что 21 сентября 2016 года на военном параде в Ереване впервые были продемонстрированы российские ракетные комплексы "Искандер", состоящие на вооружении армянской армии. В октябре 2017 года министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил с официальным визитом Беларусь – страну-производителя системы залпового огня "Полонез". Возглавляемая им делегация побывала на научно-производственном предприятии военно-промышленного комплекса Беларуси. Тогда же сообщалось о договоренностях по закупке Азербайджаном комплексов "Полонез". 11 июня Азербайджан продемонстрировал поступившие на вооружение новые ракетные комплексы белорусского и израильского производства.

При этом на вооружении Азербайджана имеются и российские зенитно-ракетные системы, в частности, С-300ПМ2 "Фаворит", а также самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", говорится в материале "Новое оружие: чем собрался воевать Азербайджан".

Примечание:

"Военные эксперты указали на попытки Баку найти замену "Искандерам", "Политологи: Чехия не обязана соблюдать рекомендации ОБСЕ при поставках оружия Азербайджану", "Нагорный Карабах сообщил о передвижении военной техники Азербайджана на передовой".

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