Власти Геленджика договорились об использовании воды частного озера

27 августа 2020, 19:02

Владельцы Церковного озера подписали договор об использовании его воды для снабжения Геленджика, объявила мэрия. Пользователи Instagram потребовали вернуть озеро городу и раскритиковали чиновников за медлительность в решении проблемы с водой.

Как информировал "Кавказский узел", на всем черноморском побережье этим летом сложилась критическая ситуация с водоснабжением. Проблемы с водой во многих микрорайонах Геленджика начались еще в июне, но регулярный подвоз воды чиновники так и не организовали. Плохая работа организации, занимающейся водоснабжением в городе, стала основанием для административного дела. По мнению юриста, город мог получить помощь МЧС и деньги на использование альтернативных источников воды, если бы власти объявили режим ЧС. В конце августа скважины были пополнены водой из близлежащего Церковного озера, но в "Концессии водоснабжения - Геленджик" назвали использование озерной воды временной мерой.

Геленджик получает водоснабжение из Троицкого группового водопровода и Дивноморского водозаборного узла, при этом если потребители Троицкого водопровода получают водоснабжение фактически в полном объеме, то те, кто получает воду от Дивноморского водозабора - а это 10 тысяч человек, - испытывают ее острую нехватку. Местные чиновники заявили, что водоснабжение в Геленджике нормализуется только спустя четыре года, когда завершится строительство новой ветки от Троицкого водовода до Геленджика.

Владельцы озера позволили использовать его воду

Многомесячный диалог привел к подписанию договора между компанией "Концессии водоснабжения - Геленджик" и владельцами Церковного озера, сообщил сегодня глава Геленджика Алексей Богодистов. По его словам, сегодня Дивноморский водозабор подал абонентам 15 тысяч кубов, тогда как неделю назад подавали только около четырех тысяч кубов.

"Владельцы озера преследовали исключительно коммерческие цели, выстраивать отношения хотели только по своим правилам. Мы же работаем и все взаимодействия выстраиваем в рамках закона, даже в самые сложные дни безводья купить воду озера не имели никакого права. И даже тогда, когда тысячи людей не один день находились без ресурса, обладатели воды нас не слышали и не собирались идти путеем договоренностей, а не ультиматумов, и спускать озеро", - посетовал глава города.

Богодистов назвал Церковное озеро "жизненно важным ресурсом" и заявил, что оно должно принадлежать городу. "Практически два года назад инициировали суды с владельцами объекта, занимаем самую принципиальную позицию в данном вопросе. Когда озеро находилось в ведомстве агрофирмы, воду город получал беспрепятственно. Делаем все возможное, чтобы вернуть ресурс курорту", - написал он сегодня на своей странице в Instagram.

К 19.02 мск 27 августа эта публикация собрала 1079 "лайков" и 211 комментариев.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев признал, что проблема существует десятки лет, а сейчас обострилась из-за интенсивной застройки курортов, пояснил глава региона. В компании "Концессии водоснабжения - Геленджик" (КВГ) причинами критической ситуации назвали продолжающуюся второй сезон засуху и ветхость трубопровода.

Пользователи Instagram раскритиковали чиновников

Несмотря на то, что ситуация с водой стала лучше, пользователи соцсети выразили недовольство действиями властей. "Никогда не было проблем с водой, и вот опять! Вместо того, чтобы переговоры вести зимой и все решить до сезона, дождались конца лета", - раскритиковал мэрию mikhail5578. Пользователь lar_mai связала подписание договора с предстоящими осенью выборами. "Выборы скоро, люди озлоблены - вот и договорились", - написала она.

Благодарить власти за достигнутые договоренности не стоит, считает nalt1670. "Люди говорят спасибо за воду?! Вы в своем уме, люди? Благодарите за то, что вам обязаны по закону предоставлять", - указала она.

berdugin_av счел неуместной критику владельцев озера за то, что те "преследовали исключительно коммерческие цели". "Я не понял, собственники, преследуя коммерческий интерес, действовали вне закона? Или "Концессии" действовали вне закона, не заключая договор с собственниками водохранилища, которые его построили или купили уже построенным на свои деньги и сейчас эксплуатируют его?" - задал вопрос пользователь соцсети.

Использование воды Церковного озера не решит проблему на 100%, указала galam88. "Нужно решение всех вариантов и в кратчайшие сроки. Чтобы вода у геленджичан даже на самых верхних этажах была 24 часа в сутки. И вдоволь было воды для полива зеленых насаждений, которыми так славится город. И для фонтанов", - написала она.

Жители курорта жаловались, что представители властей не реагируют на просьбы решить проблемы с подачей воды в Геленджике, указано в видеоролике, подготовленном “Кавказским узлом”.

Озеро должно принадлежать городу, заявили в соцсетях

Многие комментаторы выразили возмущение тем, что озеро находится в частных руках. "Как вообще можно озеро продать? Оно принадлежит народу. Вы еще море продайте", - написал kormax_npr, собрав 10 "лайков". "Хорошее озеро, вертайте его назад, озеро для народа!" - заявила annadeeva2000. "Конечно, городу должно принадлежать озеро", - высказался ataman_terek. "Все недоумевала, почему, имея в трех километрах озеро, Геленджик был без воды из года в год... Оно должно быть национальным достоянием", - считает nadejdagrigorovich.

Galinat2178 призвала наказать ответственных за продажу озера. "Водные ресурсы принадлежат народу, у них не может быть хозяина. Это даже страшно слышать: "владельцы озера". И считаю что надо не только забрать озеро обратно, <...> но и посадить тех, кто вообще мог провести эту сделку", - написала она. "Такой небольшой, но очень наглядный пример, который показывает проблему целой страны. Стратегические ресурсы не должны находиться в частных руках", - прокомментировал публикацию главы Геленджика victor_iskra_17.

При этом nataliakomissarova3611 отметила, что владельцы озера сохранили его чистоту. "Да, плохо, что стратегически важный объект оказался в частных руках, но хозяин содержит озеро а чистоте и порядке, вода чистейшая! А представьте, что было бы, если бы к озеру повалили толпы отдыхающих? Набросали бы горы мусора, как везде! Осталось бы озеро таким чистым и ухоженным?" - написала она.

Вода появилась не у всех геленджичан

Вода в Геленджике появилась, подтвердила пользователь Instagram innes5232. "Я вчера даже постирала белье в [стиральной] машинке - в первый раз за сезон у нас набралось 300 литров воды в бак. <...> Отдыхающие в шоке, многие не приедут сюда больше - людям искупаться негде после моря, ротовируска у каждого второго ребенка. Кто был за границей, ни в жизнь сюда не приедут", - заключила она.

Воду для точек общепита приходится завозить, туалеты в заведениях закрыты, что приводит к нарушению СанПиН и повышению затрат, сообщали ранее владельцы столовых и кафе.

Другие пользователи соцсети указали, что проблема водоснабжения решена не целиком. "Сегодня утром [в домах] на Тонком [мысу] вода была, но напор был слабый. Но это все равно лучше, чем ничего", - написала maletinagalina. "На Леселидзе, 6 тоже была и вчера, и сегодня утром, только вот горячей нет почему то!" - посетовала katerinka81215. "Можно на Тельмана, 7 воду горячую? Очень хочется искупаться по-человечески. Скоро 1 сентября, дайте воду", - попросила 777afonina777z.

Часть авторов комментариев к сегодняшней публикации мэра заявили, что воды в их квартирах нет. "Вы нас опять обманываете. Вода идет по графику, никаких изменений нет, Дивноморск без воды. Краны пустые", - написала isen_siawo. "Леселидзе, 10. Вода так и не пошла, несмотря на бравые заверения", - заявил seralexshab.

"Надеемся, что воду хорошим напором будут давать, а то до второго этажа доходит вода, а до девятого не доходит", - написала aristarxovanatali. "Помогите! Толстого, 3 <...> второй месяц без воды.... Даже не капает, когда всем по времени дают воду. Мы в отчаянии", - пожаловалась sbuharina1.