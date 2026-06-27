Состояние сооружений на берегу Шепси возмутило эколога

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В Шепси загрязненный нефтепродуктами причал не убран спустя два месяца после нефтяных дождей.

Как писал "Кавказский узел", масштаб загрязнения пляжей в Туапсе существенный, а власти предпринимают недостаточно усилий, хотя и планируют провести полноценный курортный сезон. Волонтеры лишь на ряде пляжей получают поддержку властей, на части пляжей нет ни уборки, ни техники, указал в мае эколог Евгений Витишко. По данным на середину июня, большая часть побережья вне пляжей в Туапсинском округе по-прежнему загрязнена нефтепродуктами. Часть волонтеров рассказала, что они ждут разрешения на работы.Экологи отметили, что на отдельных участках побережья Туапсинского района Краснодарского края следы нефтепродуктов по-прежнему встречаются.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. 27 мая стало известно об очередном ударе по морпорту. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Эколог Евгений Витишко опубликовал в своем Telegram-канале фотографии причала в Шепси Туапсинского округа. Как следует из снимков, причал густо покрыт черными пятнами, в том числе видны черные круги.

"Убрали как смогли... И круги от бочек, наверное, сделали инопланетяне. А формально эти гидротехнические сооружения находятся на балансе РЖД. И что думаете, их отмоют?", - спросил Витишко.

Комментарии к этой публикации и другим в Telegram-канале Витишко отключены.

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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