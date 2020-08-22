Краснодарские активисты провели серию пикетов в поддержку Навального

22 августа 2020, 02:44

Сотрудники краснодарского штаба Навального и активисты несколько часов стояли в одиночных пикетах в поддержку Навального возле администрации Кубани. Прохожие подходили к ним, чтобы выразить свою поддержку.

Как сообщал "Кавказский узел", оппозиционер Алексей Навальный находится в коме после отравления, он госпитализирован в Омске. Сторонники Навального выдвинули версию о покушении. Представители штабов Навального в регионах юга России заявили, что продолжат работу, как и прежде.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального". В материале "Навальный: кавказское измерение" представлены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, непосредственно связанных с Кавказом.

Активисты и сотрудники регионального штаба Алексея Навального вышли к администрации Краснодарского края около 18.00 21 августа. Они сменяли друг друга каждые полчаса, всего в пикетировании приняли участие около 20 человек. На плакатах активистов было написано: "Один за всех и все за одного", "Вы убиваете Навального", "Путин, на всех яда не хватит", "Живи Навальный". Активисты потребовали эвакуировать Навального в зарубежное лечебное учреждение.

"Основная часть прохожих подходила со словами поддержки. Прохожих было много, так как пикет проходил в центре города", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" замкоординатора регионального штаба София Пилюкова.

Активист Александр Савельев сообщил корреспонденту, что массовое пикетирование прошло спокойно. Никто не препятствовал ни пикетчикам, ни журналистам. "Я не заметил ни одной негативной реакции по поводу акции со стороны прохожих. Иногда к пикетчикам подходили люди и выражали свою поддержку",- сказал Савельев.

По его словам, к активисту Сергею Батанову, который стоял с плакатом, подошёл сотрудник полиции, чтобы выяснить для чего он стоит и какие его требования. "После того, как активист объяснил причину, по которой он вышел в пикет, сотрудник полиции куда-то позвонил и вскоре ушёл. Никаких требований он не выдвигал", - отметил Савельев.

Евгений Тарабрин, который держал в руках плакат с надписью "Живи Навальный", пояснил, что пришёл к администрации края выразить свою гражданскую позицию по поводу отравления Алексея Навального. "Я не могу оставаться сегодня дома. Любой гражданин России сегодня должен быть на улице и заявить о том, что нельзя травить политических оппонентов, нельзя травить людей", - заявил активист.

Жители Краснодара, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", рассказали, что они поддерживают требования активистов.

"Я не очень следил за деятельностью Навального, далёк от политики. Но всю ночь сегодня смотрел расследования его штаба и поверил, что его действительно отравили. Прочитал, что будет пикет и пришёл, чтобы поддержать ребят", - сказал Олег Миронов.

Ольга Дроздова считает, что отравление сделало Навального ещё популярнее. "Главное, чтобы он поправился, конечно. Молодой, смелый, самодостаточный. Ему сделали пиар этим отравлением. Теперь даже кто не интересовался его деятельностью, интересуются", - сказала она.

Виктор Ермаков полагает, что российские власти не причастны к отравлению Навального. "Хотели бы убрать, давно бы убрали. В тюрьме бы оставили. Может человек заболел или выпил много накануне. Я не думаю, что он может стать конкурентом Путину", - заявил мужчина.

Светлана Мельничук связала отравление Навального с его деятельностью. "Он расследует их коррупционные схемы и озвучивает их, естественно, власти это не нравится. Я думаю, его отравление, кроме всего, задумано как способ отвлечения нашего внимания от протестов в Белоруссии и Хабаровске", - считает она.

Опрос не является репрезентативным и представленные мнения отражают лишь личную позицию респондентов.

Напомним также, что серия пикетов сторонников Навального прошла в Волгограде. Участники акции потребовали разрешить лечение Навального в зарубежной клинике.

Сегодня ночью стало известно, что врачи разрешили перевезти Алексея Навального за границу для оказания врачебной помощи. В Омск прибыла бригада медработников из Германии. Они заявили, что считают пациента транспортабельным, и заверили, что довезут его до Берлина, со ссылкой на заместителя главного врача Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолия Калиниченко сообщило РИА "Новости".