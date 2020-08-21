Волгоградцы призвали наказать Артемия Лебедева за критику "Родины-матери"

21 августа 2020, 02:05

Дизайнер Артемий Лебедев резко раскритиковал монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде, указав, что после реставрации он стал хуже. Высказывание Лебедева оскорбляет память героев сталинградской битвы, заявили пользователи соцсетей, призвав наказать дизайнера за его слова.

Как писал "Кавказский узел", в апреле была завершена реставрация скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде. Торжественное открытие обновленного монумента было отложено из-за пандемии коронавируса, сообщил 29 апреля директор музея-заповедника "Сталинградская битва".

Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" и скульптура "Родина-мать зовет!" находится на Мамаевом кургане - возвышенности на правом берегу реки Волги в Центральном районе Волгограда, говорится в справке "Кавказского узла" "Мамаев курган и скульптура "Родина-мать зовет!". На Мамаевом кургане захоронено около 48 тысяч человек, из которых 2047 павших воинов - на военно-мемориальном кладбище, открытом в 1995 году.

Видео, на котором Артемий Лебедев высказывается относительно скульптуры в Волгограде «Родина –мать зовет!» опубликовано 19 августа на Youtube-канале газеты "Волгоградская правда", насчитывающем 33 подписчика. По данным на 0.33 мск 21 августа, его посмотрели 1 245 раз, шесть пользователей поставили отметку "нравится".

"В Волгограде есть очень большая и очень некрасивая скульптура «Родина-мать зовет!». Ужаснейшее произведение советского монументального скульптурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь... Там была подсветка, которая хоть как-то какие-то анатомические достоинства [скульптуры] подчеркивала", сказал Лебедев. По его мнению, "плоский светодиодный свет", который установили после реставрации "ее сделал абсолютно бессмысленной". Лебедев заявил что поддерживает старую подсветку монумента.

"Глядя на дискуссию вокруг монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане, я как коренной житель города-героя вообще не понимаю, что можно обсуждать, публично порицать какого-то "человека", додумавшегося назвать [уродливым] даже не памятник, а память, память поколений о страшной войне", - прокомментировал на своей странице в Facebook высказывание Лебедева пользователь Сергей Мазанов. Он считает, что дизайнера надо наказать. "Понятно, что среди волгоградцев всегда найдутся недовольные - одним слишком темная подсветка, другим - слишком яркая. Здесь можно устроить спор и конструктивную дискуссию с результатом", - считает он.

«Несложно догадаться, зачем Лебедев поднял эту тему. Реноме модного дизайнера легко поддерживать критикой известных (в том числе) архитектурных, скульптурных и дизайнерских образцов. В данном случае, наезд на "Родину-мать" - не самое очевидное решение. С другой стороны, каждый имеет право на мнение. Если это не задевает других людей... Почти уверен, что заденет», написал на своей странице в Facebook Вячеслав Черпахин.

«Смотрю на заявление Артема Лебедева по монументу «Родина-мать зовет»... Считаю, что привлечь можно было бы за такое, нет? И дело тут вовсе не в подсветке», - задался вопросом пользователь Facebook Андрей Гусий., опубликовав на своей странице слова Лебедева.

«Это символ... И [нечего] какому-то блогеру оценивать», - поддержал его Gregory Fedorov.

«Насчёт подсветки он абсолютно прав… В остальной части - на вкус и цвет», - отреагировал на пост Юрий Сперанский.

«К ответственности его (Лебедева). Все крупные памятники и статуи современного искусства стоят без движений. Симметрично раскинутые руки, прижатые руки. А у нас она в динамике движения... А ведь это сложнейшие инженерно- строительное сооружение. Не факт, далеко не факт, что сейчас могли бы такое возвести. Специалистов такого уровня нет. С этим столкнулись при реставрации», - высказалась Елена Хрипунова.

Волгоградцы потребовали вернуть скульптуре прежнее освещение

В адрес Комитета охраны объектов культурного наследия Волгоградской области была составлена петиция с требованием вернуть подсветку скульптуре, ее разместили на сайте change.org. "Просим вернуть подсветку скульптуры «Родинать-мать зовёт!», которая функционировала в период с 1967 по 2019 годы. Ранее существовавшая подсветка хорошо передавала пластику скульптуры. Новая же установлена в других местах, имеет другой угол освещения и иную интенсивность, что делает скульптуру невыразительной, плоской", - написал автор сообщения Николай Рогожников. В петиции также указывается на плохое освещение всего мемориального комплекса «Мамаев курган». По данным на 0.40 мск 21 августа ее 1962 человека.

"Сравнивая новый вариант светового оформления статуи «Родина-Мать зовёт!» и прилегающей территории с тем, что было до реконструкции, может возникнуть только ощущение разочарования. Для нас, тех, кто много лет работает в этой отрасли, абсолютно очевидны ошибки, неточности и просто отсутствие какого-либо творческого и осмысленного подхода к проекту... изменилось настроение места, скульптура утратила присущий ей драматизм, торжественность", - прокомментировала петицию , - прокомментировала петицию Наталья Копцева. «Тени так же важны, как и свет! Верните драматизм скульптуре», - потребовала Наталья Моргачева.

"Я считаю, что никакого состава [преступления] здесь [в словах Лебедева] быть не может.. потому что человек просто высказал свою оценку эстетичности данного монумента. Этот монумент не обязан нравиться всем. Может быть, высказывание прозвучало в грубой форме", - сказал сказал корреспонденту «Кавказского узла» волгоградский юрист Роман Зайцев. При этом он не исключил, что следственные органы и прокуратура "могут что-то усмотреть в словах Артема Лебедева о монументе".

"кавказский узел" также писал, что в феврале рекламный коллаж со скульптурой "Родина-мать", изображенной рядом с жуком-навозником, жирафом и с лимоном в руке, возмутил пользователей Facebook. Они заявили о недопустимости осквернения символов Победы.

В марте 2019 года Волгоградский областной суд признал координатора штаба Алексея Навального в Волгограде Алексея Волкова виновным в осквернении символов воинской славы и оштрафовал его на 200 тысяч рублей. Причиной уголовного дела стала публикация в соцсети изображения, на котором лицо и рука скульптуры "Родина-мать" были покрашены при помощи графического редактора в зеленый цвет – в знак солидарности с Навальным, который при нападении весной 2017 года был облит зеленкой. Верховный суд России подтвердил виновность Волкова в осквернении памятника "Родина-мать зовет!", но освободил его от выплаты штрафа в связи с истечением срока давности.