Суд освободил Волкова от штрафа за раскрашенное фото "Родины-матери"

05 июня 2019, 22:26

Верховный суд России подтвердил виновность бывшего руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Волгограде Алексея Волкова в осквернении монумента "Родина-мать зовет!", но освободил его от выплаты штрафа в связи с истечением срока давности.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 марта Волгоградский областной суд признал бывшего координатора штаба Навального Алексея Волкова виновным в осквернении символов воинской славы и назначил ему штраф в 200 тысяч рублей.

"Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений, он был изменен только в части наказания – наказание было отменено в связи с истечением срока давности. Я остался виновным в совершенном преступлении, но от наказания освобожден. Меня это не устраивает. Я буду дальше биться за реабилитацию, за оправдание. Дальше будет кассация на это решение, пойдем вплоть до Конституционного суда", - сказал Волков корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что живет сейчас в Санкт-Петербурге и в штабе Навального не работает с ноября 2018 года.

В суде подтвердили информацию о сегодняшнем решении. "Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ изменила приговор и отменила штраф в 200 тысяч рублей в связи с истечением срока давности", - процитировал представителя суда ТАСС.

Алексей Волков признан виновным по п.3 ст.354.1 УК РФ (публичное осквернение символов воинской славы России). Активист не признал своей вины. По его словам, фото раскрашенной зеленкой статуи "Родина-мать зовет!" было размещено в рамках флешмоба, удалено сразу после появления негативных комментариев.

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