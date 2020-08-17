Минздрав Абхазии заявил о нехватке медперсонала на фоне вспышки COVID-19

17 августа 2020, 05:59

В Гудаутском госпитале из-за роста числа инфицированных коронавирусом не хватает младшего медперсонала, сообщил Минздрав Абхазии, попросив жителей оказать волонтерскую помощь. Ухудшение ситуации с COVID-19 связано с открытием границы для туристов, предположили пользователи Facebook.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа были сняты ограничения на пересечение границы России и Абхазии, границу ежедневно пересекает около 30 тысяч человек. Минздрав Абхазии 7 августа сообщил о росте числа пациентов с коронавирусом, однако связал это с несоблюдением санитарных норм в сухумской больнице, а не с наплывом туристов. На следующий день был диагностирован первый в Абхазии случай заражения COVID-19 среди отдыхающих из России. Группа врачей из Москвы была направлена на неделю в Гудаутскую больницу для помощи абхазским коллегам в лечении пациентов, инфицированных коронавирусом. Повторного закрытия границ не будет, заявил президент Абхазии Аслан Бжания на фоне роста числа зараженных.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России. Информация о динамике распространения вируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Минздрав Абхазии обратился к жителям с просьбой оказать волонтерскую помощь в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. "С начала пандемии коронавирусной инфекции медики Абхазии работают в усиленном режиме, устают и заболевают. Сегодня персонала просто не хватает, так как резко выросло число болеющих сограждан [...] В Гудаутском ковидном госпитале на данный момент наблюдается дефицит младшего медицинского персонала, в частности, санитаров", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном 16 августа на его странице в соцсети Facebook.

При этом Минздрав подчеркнул, что помощь нужна физическая, так как "персонал выдыхается". Публикация набрала по данным на 05.59 мск сегодня, 17 августа, 38 комментариев, 32 отметки "Нравится", две отметки "Ха-ха" и две отметки "Мы вместе".

Ведомство также сообщило, что 16 августа в Абхазии тестирование на коронавирус прошли 77 человек, у семерых из них подтвердился диагноз COVID-19. Общее число выявленных случаев заражения достигло 189, 69 человек выздоровели, трое умерли.

Пользователи связали трудности, упомянутые Минздравом, с открытием границы для туристов.

"Нечего было границу открывать, кто устраивал митинг - идите в санитары, а медикам - терпения", - написала Юлия Базба.

"Отдыхающие у нас и не заболеют, так как они как носители приезжают на 7/10 дней... Мы, местные, с ними контактируем и заражаемся! Они уезжают домой и пополняют статистику своего города, а мы тут остаемся и пополняем статистику Абхазии!" - отметила Ellada Greece.

"Предлагаю правительству отправить самих себя, которым на народ наплевать. Сказали, не открывать границу, но открыли. Так пусть сами едут помогать", - предложила Madonna Dogya.

По словам исполняющей обязанности заведующего инфекционным отделением Гудаутской районной больницы Ангелины Отырба, в медучреждении в первую очередь не хватает дезинфекторов, помощников на кухне и санитаров, пишет "Спутник-Абхазия".

"Сейчас в больнице 21 пациент, один тяжелый, который получает кислородотерапию постоянно, трое средней тяжести. Мы справлялись своими силами, в транспортной доставке помогали международные организации, но этого не хватает, так как увеличилось количество пациентов", - сказала Отырба, добавив, что нужны также несколько машин для транспортировки в Сухум и обратно.

Она также отметила, что сейчас в больнице работают врач-реаниматолог, онколог, невролог-хирург, пять дежурных медсестер и три санитарки, а в основном блоке также педиатр, дежурный терапевт, гинеколог и хирург.

Советы специалистов о том, как избежать заражения COVID-19, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".