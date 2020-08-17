Жители Сочи потребовали сохранить памятник культурного наследия

17 августа 2020, 04:01

Три года сочинские активисты просят чиновников спасти здание насосной станции на Мацесте 1934 года постройки. Станция передана в долгосрочную аренду частной компании и находится в плачевном состоянии.

Сообщение о состоянии, в котором находится памятника культурного наследия федерального значения - здание насосной станции архитектора И.В.Жолтовского в Сочи поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 6 августа. "На данный момент заколочены входы к зданию железными листами, рядом установлен забор. Здание находится в состоянии заброшенности и разрушения - внутри же просто навален мусор из рекламных конструкций из пластика. Мной было подано обращение в Минкульт России, как образом ведется охрана данного памятника. Поступил ответ от управления охраны памятников края, с указанием наименования ООО, которому передано строение, и сроков его реконструкции", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Автор сообщения жительница Сочи Татьяна Лукашова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что вместе с другими неравнодушными гражданами борется за сохранение здания, но чиновники ограничиваются лишь отписками.

Корреспондент побывала у здания насосной станции. Оно одноэтажное, располагается под предпоследней опорой Мацестинского виадука на левом берегу реки Мацесты в ста метрах от впадения ее в море. Здание полуразрушено, в нем выбиты окна и двери, внутри лежат груды мусора.

Сочинский краевед Владимир Костиников сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что насосная станция построена в начале 30-х годов XX века во время генеральной реконструкции курорта по проекту архитектора И.В.Жолтовского.

Он процитировал небольшую справку о станции в отчете правительственной комиссии 1933-1935 годов. "Насосная станция на Мацесте по проекту должна быть оборудована тремя насосами производительностью по 30 литров в секунду каждый (два рабочих, третий запасной). При насосной станции - резервуар емкостью 18 кубических метров из расчета пять минут работы насосов. Общая установленная мощность станции составляет 21,2х3 = 63,6 кубических метра. Предусмотрена установка дробилки с мотором и механических грабель, а также хлораторной установки для дезодорации. Строительная часть насосной станции в процессе постройки изменена против проекта из соображений архитектурного оформления. Станция постройкой закончена, кроме отделки фасада (находится в работе) и постановки наружных окон. На станции имеется временная хлораторная для хлорирования известью. Следует поставить еще установки для хлорирования жидким хлором с заменой железных труб при подаче хлорной воды эбонитовыми. Следует ускорить выполнение вентиляции насосной станции. Площадку у станции следует заасфальтировать, откосы озеленить. На станции бывают частые перерывы в подаче электрической энергии, что вызывает переполнение резервуара", - говорится в отчете 86-летней давности, который представил краевед.

Гидролог Николай Дронов вспоминает, что станция обслуживали курорт Мацеста. "Туда поступали сточные воды. Но после развала СССР она пришла в упадок и перестала использоваться по назначению. Оборудование вышло из строя, а здание стало бесхозяйным", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Движение "За Сочи" озаботилось судьбой памятника культурного наследия

По словам лидера движения "За Сочи" Елены Негоруца, они уже третий год борются за восстановление станции.

"О плачевном состоянии здания насосной станции канализации №2 на Мацесте - объекта культурного наследия федерального значения «Башня насосная, 1934 г., арх. Жолтовский И.В.» по улице Аллея Челтенхема, дом №2Б мы писали чиновникам разных структур неоднократно. По нашему обращению прокуратура Хостинского района в 2017 году обратилась в суд и, естественно, выиграла его. Ранее бесхозное здание насосной станции с этого периода теперь находится в собственности муниципального образования «город-курорт Сочи» и было передано в хозяйственное ведение МУП г.Сочи «Водосток». Почему именно туда? Это покрыто мраком. Там оно и было благополучно позабыто и позаброшено. Прокуратура Хостинского района, выиграв дело в суде, поставила галочку, отчиталась и тоже забыла. Хотя мы периодически, как назойливые мухи, напоминали о так и нерешённой проблеме", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Активистка представила копию ответа заместителя прокурора Хостинского района Н.Гузеева. "В связи с невыполнением работ, предусмотренных пунктом 1 плана работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Станция насосная, 1935г., арх. Жолтовский И.В.» главе города Сочи внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства об объектах культурного наследия. Однако меры, направленные на устранение выявленных нарушений, не приняты. С учетом изложенного в Хостинский районный суд города Сочи подготовлено исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации города Сочи, возложении обязанности по проведению инженерного обследования здания, разработке проекта реставрации и приспособления объекта культурного наследия к современному использованию. Оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования в настоящее время не установлено", - говорится в ответе прокуратуры трехлетней давности.

Елена Негоруца также показала ответ из Департамента имущественных отношений Сочи, в котором сказано, что "городской комиссией по рассмотрению вопросов использования объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Сочи, рассмотрено обращение МУП г.Сочи «Водосток» о возможности сдачи в аренду здания насосной станции канализации №2 на Мацесте".

"Комиссией принято решение заключить договор аренды здания насосной станции общей площадью 374,7 кв.м, сроком на 15 лет по результатам торгов в форме аукциона. Существенным условием договора аренды является переход арендатору всех обязательств по охранному обязательству №09-16 от 17 февраля 2016 года, в том числе выполнение плана работ по сохранению объекта культурного наследия и благоустройству прилегающей территории", - говорится в ответе.

Об ответах федеральных и краевых чиновников по поводу судьбы насосной станции рассказала и Татьяна Лукашова. В ответе из Минкультуры России сказано, что ответственность за охрану памятников федерального значения возложена на краевую исполнительную власть, куда и было перенаправлено в июле заявление активистки. Из администрации края и управления по охране памятников в августе ей сообщили, что "объект культурного наследия находится в пользовании МУП г.Сочи «Водосток» и передан на праве долгосрочной аренды ООО".

При этом отмечается, что "утверждено охранное обязательство от 17 февраля 2016 года с актом технического состояния". "В связи с изменением правообладателя объекта культурного наследия, а также необходимостью актуализации сроков работ по сохранению объекта культурного наследия, управлением установлены сроки выполнения полного комплекса работ по сохранению и приспособлению объекта культурного наследия к современному использованию до 12.03.2021", - говорится в сообщении ведомства.

Директор МУП "Водоканал" Владимир Нестеренко подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что здание насосной станции находится в хозяйственном ведении вверенной ему организации. При этом он затруднился ответить на заданные об объекте культурного наследия вопросы.

По мнению юриста Романа Шикарева, активистам надлежит обратиться в следственный комитет. Корреспонденту "Кавказского узла" он сказал, что это нужно сделать, так как есть реальный риск разрушения здания.