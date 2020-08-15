Волгоградские активисты выступили против низкого уровня жизни населения

15 августа 2020, 20:58

Четверо активистов в Волгограде провели сегодня пикеты в поддержку хабаровчан, а также Павла Грудинина. Пикетчики заявили о нехватке рабочих мест и низком уровня жизни населения.

Как сообщал "Кавказский узел", волгоградские активисты с июля проводят пикеты в поддержку хабаровчан, которые выходят на акции протеста с требованием объективного расследования дела бывшего главы региона Сергея Фургала. 8 августа пять активистов провели в центре Волгограда пикеты, выступив в поддержку протестного движения в Хабаровском крае и против административного преследования волгоградки Елены Шеиной за участие в аналогичной акции.

Массовый протест против ареста губернатора Сергея Фургала начались в Хабаровском крае 11 июля. Жители края требовали вернуть главу региона, обвиненного в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах, из Москвы в Хабаровск и провести открытый судебный процесс, сообщило местное издание DVhab.ru.

Три одиночных пикета в Краснооктябрьском районе Волгограда прошли сегодня с 10 до 11 часов по местному времени (с 9.00 до 10.00 мск). Их провели четверо членов Краснооктябрьского райкома КПРФ. Они отметили, что вышли на пикеты в рамках всероссийской акции в поддержку протестов в Хабаровске. Также они выступили в поддержку директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Активистка Татьяна Макарова стояла на остановке "Рынок "Северный" с плакатом "Совхоз имени Ленина - наша Брестская крепость"", пикетчица также раздавала листовки с информацией о совхозе.

Выдвиженец от Коммунистической партии Российской Федерации Павел Грудинин, участвовавший в 2018 году в выборах президента, подвергся политическому преследованию, заявляло КПРФ в 2019 году. Тогда же партия на своем сайте сообщала о попытке рейдерского захвата возглавляемого Грудининым предприятия "Совхоз имени Ленина". 10 июля Арбитражный суд признал незаконным решение о переизбрании Грудинина директором совхоза, принятое общим собранием акционеров в марте, информировало РАПСИ. Ранее 10-й арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Грудинина на решение о взыскании с него более 1 миллиарда рублей в пользу предприятия.

"Те кандидаты в президенты, которые выдвигаются в противовес действующей власти, к сожалению, потом подвергаются нападкам, - сказала Татьяна Макарова корреспонденту "Кавказского узла". - Мы раздавали материал, в котором указано, что на Грудинина несколько раз пытались подать конкуренты в суд, но суды он всегда выигрывал. Однако после того, как баллотировался в президенты и получил широкую поддержку народных масс, дело достали из архива, признали Грудинина виновным и присудили штраф в размере 1 миллиарда рублей".

По ее мнению, это "беспрецедентный штраф". "Суды сейчас продолжаются, Грудинин также подал в ЕСПЧ. Люди начали массово поддерживать совхоз, прибыль которого не направляется на предметы роскоши и не переводится в офшоры, а идет на благоустройство жизни людей, трудящихся на этом предприятии. Предприятие выращивает экологически чистую продукцию, дает рабочие места, а на его месте хотят построить многоэтажные дома - это рейдерский захват земель", - заявила активистка.

Пикетчик Александр Пономарев стоял на пересечении улицы Штеменко и проспекта Ленина и держал плакат "Просыпайтесь, города, с нашей родиной беда! Возрождение России - это национализация промышленности и центрального банка, национализация власти. 20 миллионов за чертой бедности - позор власти!", другие плакаты Пономарева были о вывозе золота из России и необходимости подъема уровня жизни населения. "Я выбрал самые злободневные на сегодняшний день вопросы", - сказал Пономарев корреспонденту "Кавказского узла".

Алексей Базаренко провел пикет у Титовского рынка и Еременко. Он стоял с плакатом "Президент, где обещанные 25 миллионов рабочих мест?".

"Вышел [на пикет], потому что ни для одного высококвалифицированного специалиста рабочего места нет, - сказал Алексей Базаренко корреспонденту "Кавказского узла". - Неделю назад президент обещал решить квартирный вопрос - ничего этого не будет, так же, как обещанные восемь лет назад зарплаты. Что ни обещал - ничего не исполнилось, ни одна президентская инициатива. У меня отрицательное отношение к верховной власти".

Депутат гордумы Илья Кравченко пикетировал с 12.30 до 13.00 (11.30-12.00 мск) у остановки "Кинотеатр Юность". У него был плакат "Царь - главный провокатор народных протестов!".

"Когда проходят протесты во многих регионах России и в мире, всегда находятся люди, которые говорят, что акции проплаченные, а катализатором являются внешние силы, - сказал Илья Кравченко корреспонденту "Кавказского узла". - Главный организатор и провокатор народного протеста - это наша власть и власти других регионов, где происходят протесты. Потому что, если власть нормальная, то какие бы провокаторы не были, народ не будет выходить на улицы. Если выходят тысячи и десятки тысяч, значит они реально недовольны чем-то. Власть должна говорить с народом, спрашивать, что не так, и предложить четкую программу действий. Нельзя игнорировать народ и давить его полицией. Власть должна не просто идти на уступки, а выполнять желания народа".

Пикетчик пояснил, что его акция носит "больше информационный характер". "Многие люди не знают, что творится, превратно воспринимают протесты", - сказал он.

Илья Кравченко сообщил, что вечером 14 августа также провел одиночный пикет в поддержку белорусских протестов. "Вчера я выходил по своей инициативе на одиночный пикет с плакатом "Нет бойне на улицах! Да - народу Белоруссии!", потому что выступаю за мирные митинги и волеизъявление народа, - отметил он. - Я солидарен с народом Белоруссии, уверен, что они сделают правильный выбор. Я рад, что народ Белоруссии чувствует какую-то силу в себе. Чтобы у них ни получилось, это хорошо, что народ активный и может выражать свою позицию".

Массовые протесты начались в Белоруссии после того, как избиркомом огласил итоги президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Участники протестов считают эти результаты сфальсифицированными. Акции протеста жестко подавляются силовиками. В осетинском сегменте Facebook поспорили об оценке действий главы МВД Белоруссии, уроженца Северной Осетии Юрия Караева.

Прохожие читали плакаты пикетчиков и задавали вопросы о сути лозунгов. У Татьяны Макаровой брали листовки, изучали плакат, многие заявили, что не в курсе происходящего с совхозом.

"Грудинина знаю, но что совхозу миллиард присудили - первый раз слышу", - сказала проходившая мимо пенсионерка.

Александру Пономареву сигналили проезжавшие мимо машины. Сотрудник полиции сфотографировал его плакат. Прохожие читали плакаты, не вступая в дискуссии.

Некоторые прохожие просили Алексея Базаренко сфотографироваться с ними, пожелав выложить фото с акции в соцсети. Пожилая женщина заявила, что не согласна с пикетчиком, потому что "наш президент самый лучший", а проезжавшие мимо машины сигналили в знак поддержки.

Пожилая женщина вступила в дискуссию с Ильей Кравченко. "Это про Белоруссию что ли? - указала она на плакат. - Я была в Белоруссии в 2008 году, народ там был доволен, чистые улицы, отличные дороги", - сказала она.

Молодой человек, представившийся Владимиром, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживает любой пикет, "так как у нас свободу слова никто не отменял". "Тут, видимо, речь про Белоруссию или Хабаровск - они отличились в последнее время, - сказал он, указав на плакат Кравченко. - В Белоруссии, конечно, жесть творится, людей бьют, унижают. Это недопустимо".

"Ну вот зачем молодежь раздор сеет, - сказал корреспонденту пенсионер Андрей Иванович. - Не надо нам тут ни Белоруссии, ни Хабаровска. Они при войне еще не жили. Мир есть, и Слава Богу".

Студент волгоградского вуза Никита заявил корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживает "любую форму протеста, потому что власть - это народ". "Не могу не согласиться, что все протесты - от отсутствия диалога власти и народа, они живут отдельно друг от друга, каждый своей жизнью, - считает он. - Поэтому и возникла ситуация, когда низы не хотят, а верхи не могут".