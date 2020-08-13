13 августа 2020, 16:39
Сотрудники университета МВД задержаны на Ставрополье
Силовики задержали не менее 14 сотрудников ставропольского филиала Краснодарского университета МВД по подозрению во взяточничестве, сообщили сегодня источники.
Сотрудники правоохранительных органов начали расследование уголовного дела в отношении сотрудников вуза. "Уголовное дело возбуждено по факту получения взяток и организации преступного сообщества", - цитирует ТАСС слова источника в правоохранительных органах.
В числе задержанных есть начальники кафедр, сообщил другой осведомленный источник. В ходе обыска в университете изъяли ежедневники с фамилиями курсантов, напротив которых указаны "различные суммы, обозначенные маркерами разного цвета", приводит слова источника телеканал "360".
Задержанные доставлены в Пятигорск, сообщил источник в правоохранительных органах. В ходе обыска обнаружены также 3,5 миллиона рублей и незаконно установленные заглушки связи, приводит слова источника "Блокнот Ставрополь".
На сайтах управления Следственного комитета по Ставропольскому краю, прокуратуры Ставропольского края и на сайте филиала Краснодарского университета МВД на 16:35 мск 13 августа нет сообщений о задержании сотрудников вуза. Комментариями задержанных или их представителей "Кавказский узел" пока не располагает.