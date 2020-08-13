Сотрудники университета МВД задержаны на Ставрополье

13 августа 2020, 16:39

Силовики задержали не менее 14 сотрудников ставропольского филиала Краснодарского университета МВД по подозрению во взяточничестве, сообщили сегодня источники.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование уголовного дела в отношении сотрудников вуза. "Уголовное дело возбуждено по факту получения взяток и организации преступного сообщества", - цитирует ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

В числе задержанных есть начальники кафедр, сообщил другой осведомленный источник. В ходе обыска в университете изъяли ежедневники с фамилиями курсантов, напротив которых указаны "различные суммы, обозначенные маркерами разного цвета", приводит слова источника телеканал "360".

Задержанные доставлены в Пятигорск, сообщил источник в правоохранительных органах. В ходе обыска обнаружены также 3,5 миллиона рублей и незаконно установленные заглушки связи, приводит слова источника "Блокнот Ставрополь".

На сайтах управления Следственного комитета по Ставропольскому краю, прокуратуры Ставропольского края и на сайте филиала Краснодарского университета МВД на 16:35 мск 13 августа нет сообщений о задержании сотрудников вуза. Комментариями задержанных или их представителей "Кавказский узел" пока не располагает.