Forbes сообщил о риске затопления "Каспийского монстра" в Дербенте

12 августа 2020, 21:02

Уникальный ракетный корабль-экраноплан "Лунь" решили поместить в военно-патриотический парк Дербента, но до сих пор не вытащили на берег. Корабль пропускает воду, его утрата станет трагедией, говорится в материале американского журнала Forbes.

По данным издания, из экраноплана, который находится недалеко от побережья Каспийского моря в Дербенте, приходится насосами выкачивать воду. "Попытки отбуксировать его на берег, похоже, не увенчались успехом", - говорится в материале Х.И.Саттона, размещенном 11 августа журналом Forbes в разделе "Выбор редактора".

Автор статьи сравнил "Лунь" с выброшенным на берег китом. "На многих фотографиях экраноплан по-прежнему выглядит величественно, но есть намеки на ужасную ситуацию. <...> Будем надеяться, что его удастся спасти, пока не стало слишком поздно", - отмечается в статье (перевод "Кавказского узла").

Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 "Лунь" был спущен на воду в 1986 году. Он входил в 236-й дивизион кораблей-экранопланов Каспийской флотилии. Корабль, внешне похожий на самолет, мог передвигаться со скоростью 463 километра в час и атаковать авианосцы, приближаясь к ним на расстояние ракетного удара. К 2011 году военное ведомство окончательно отказалось от разработки и строительства таких "летающих кораблей" и решило утилизировать "Лунь", со ссылкой на представителя Минобороны России сообщили 21 ноября 2011 года "Известия".

К берегу Дербента 90-тонный "Лунь" транспортировали 30 июля, с помощью резиновых понтонов и нескольких буксиров. Ранее корабль стоял в бухте Каспийска, говорится в публикации на сайте администрации Дербента от 31 июля.

Самый большой в мире ракетоносец-экраноплан передан Каспийской флотилией на баланс города, он должен стать центральным экспонатом создающегося в Дербенте парка "Патриот", где также разобьют палаточный городок и лагерь для детей, устроят столовую, гостиницу, выставку военной техники. Махачкалинские художники собираются изобразить на носовой части экраноплана клыки и глаза, чтобы подчеркнуть прозвище "Каспийский монстр", данное кораблю американской разведкой, указано в публикации на сайте мэрии, сделанной 8 августа.