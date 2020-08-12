Искусство кубачинских ювелиров оказалось под угрозой исчезновения

12 августа 2020, 03:39

Кубачинский художественный комбинат, на котором введена процедура банкротства, не сможет возобновить работу без государственной поддержки. Если предприятие не заработает, то народный промысел, которым издавна славилось дагестанское село Кубачи, исчезнет, уверены местные ювелиры. Сельская молодежь не видит перспектив в занятии ремеслом и уезжает из родных мест.

Руководство Кубачинского художественного комбината в 2012 году подготовило бизнес-план развития предприятия и представило его на дагестанском экономическом форуме для получения льготных условий кредитования, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" директор предприятия Магомед Ахмедов. «Мы предполагали оснастить комбинат новым оборудованием, увеличить выпуск продукции, расширить количество рабочих мест. Весь проект был оценен в 250 миллионов рублей. Государство нам тогда обещало оказать всестороннюю помощь и посодействовать в получении льготного кредита под госгарантии. Проект был представлен на форуме. Однако поддержку для получения всей суммы мы не получили. Нам обещали сначала выдать на льготных условиях кредит на 30 миллионов рублей в Россельхозбанке. Но в итоге нам в госгарантиях отказали и кредит оказался коммерческим», - сказал он.

Село Кубачи известно своими ювелирами. Кубачинские мастера выполняли заказы для высокопоставленных персон и руководителей многих государств. Изделия кубачинских мастеров хранятся в крупнейших музеях России и зарубежных стран: в Эрмитаже, Лувре, музее Виктории и Альберта, в музее Метрополитен. В 1924 году в селе была образована ювелирная артель, в 1960 году ее преобразовали в Кубачинский художественный комбинат, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Кубачи: искусство передается по наследству". В феврале 2014 года в лектории Русского географического общества состоялась презентация документального фильма "Народные промыслы Дагестана", одним из героев которого стал ювелир из Кубачей Юнус Тикаев.

Деньги были потрачены на закупку сырья, чтобы увеличить объемы производства, пояснил директор. "Целевое использование этих средств подтверждено всеми надзорными органами. Но в 2016 году цена на серебро резко возросла, и у нас уже не стало возможности выплачивать проценты. С 2012 по 2020 год, не получив ни рубля из республиканского бюджета, мы выплатили порядка 20 миллионов рублей процентов по кредиту, и еще 28 миллионов рублей на зарплаты работникам комбината", - сказал Ахмедов.

В 2018 году Россельхозбанк взыскал через суд у комбината 50 миллионов рублей долга, а в 2019 году банк подал в Арбитражный суд Дагестана заявление о признании предприятия банкротом. Арбитражный суд Дагестана 5 февраля ввел в отношении предприятия процедуру банкротства и назначил временного управляющего, следует из карточки дела на сайте электронного правосудия.

Когда началась эпидемия коронавируса, комбинат, на котором к этому времени периодически трудились 40 человек, приостановил работу. Запустить производство после снятия ограничений не получится, считает Ахмедов. «Мы в последнее время итак фактически выживали. Мастеров мы привлекали в зависимости от объема заказов, оплата с ними сдельная. Задолженности по зарплате нам удалось ликвидировать. Но у нас нет сырья и средств для его закупки, чтобы обеспечить мастеров работой. Возобновить работу мы не можем», - сказал он.

По словам директора комбината, с 2012 года он обращался к руководству республики с просьбой поддержать предприятие. «Глава республики отнесся с пониманием, выдавал поручения правительству. Но пока конкретных мер на уровне профильного министерства нет», - сказал Ахмедов.

Ситуация на Кубачинском художественном комбинате обсуждалась на совещании в правительстве Дагестана 11 июня. Комбинат был включен в перечень предприятий народных промыслов, поддержка которых осуществляется за счёт федерального бюджета в соответствии с госпрограммой, и он может претендовать на ряд федеральных субсидий, в том числе и на возмещение 30 процентов затрат на потребленные сырьё и материалы, приводит слова министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расула Ибрагимова пресс-служба главы и правительства республики на своем сайте. По предварительной оценке, для того, чтобы погасить долги, приобрести оборудование и сырье, провести ремонтные работы, комбинату необходимо 65,5 миллионов рублей, сказал министр.

Только на закупку сырья для организации полноценного производства на комбинате необходимо порядка 60 миллионов рублей, утверждает Ахмедов. «Нами был повторно разработан бизнес-план на 200 миллионов рублей. На эти средства мы смогли бы не только решить проблемы комбината, модернизировать производство, увеличить рабочие места, но также построить туристический комплекс в Кубачи», - сказал он.

Чтобы получить федеральные субсидии на часть средств, потраченных на сырье, сначала необходимо возобновить производство на предприятии, рассказал Ахмедов. «Кубачинское ювелирное дело – это бренд. Но пока мы не видим, что профильное министерство делает все, чтобы этот бренд сохранился за комбинатом», - пояснил он.

Глава Кубачи пожаловался на утрату интереса к ремеслу у молодежи

Кубачинский художественный комбинат является градообразующим предприятием, в советские годы практически все кубачинские изделия создавались работниками комбината, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" писатель, журналист и исполнительный директор общественной организации «Народные художественные промыслы Дагестана» Саид Ниналалов. Он напомнил, что комбинат был создан в 1924 году как народное предприятие при поддержке государства, и жители Кубачей собрали тогда весь имеющийся у них металл и изделия, объединились в артель и запустили производство, а государство поставило оборудование и построило помещения для работы.

"Были у предприятия и взлеты, и падения. Но все эти годы кубачинское искусство определялось комбинатом. В 70-80 годы прошлого столетия вся жизнь района росла вместе с комбинатом. Кубачи стало центром экономической жизни района. В 90-е годы это все разрушили, но комбинат остался символом народного предприятия", - сказал Ниналалов. При разумном подходе и с использованием государственной поддержки его можно вновь поднять и развивать, считает он. "Кубачинцы готовы снова, как без малого сто лет назад, собрать свой металл и изделия, чтобы оживить комбинат", - отметил Ниналалов.

В самые лучшие годы на комбинате работало около 800 человек, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава села Кубачи Абдусалам Куртаев. «После школы вся молодежь собиралась в комбинате. Они садились рядом со своими дедушками, соседями и учились их мастерству. Молодых людей тянуло к этому. Сейчас ювелирное искусство преподают в школе с первого класса, но без практики овладеть полностью навыком невозможно. Поэтому молодежь уже не заинтересована в том, чтобы продолжать традиции. Они уезжают в город, осваивают другие профессии. Если бы предприятие работало, то оттока населения не было», - считает он.

Сохранение комбината важно не только для обеспечения рабочими местами людей, но оно поспособствует и сохранению самого народного промысла, считает Куртаев. «Кубачинское мастерство пока еще остается на плаву благодаря мастерам, работающим на дому. В последние годы рынок кубачинских изделий существует в основном за счет частных мастеров. Доля комбината в нем небольшая. Но есть опасение, что искусство потеряется, потому что этим сейчас в основном занимаются мастера в возрасте, а молодежь идет работать по другим специальностям... Среди мастеров очень мало молодых специалистов, через 10-15 лет окажется, что опытных мастеров уже нет, а новых так и не появилось. Поэтому важно сохранить все специальности. Если мы потеряем хоть одно звено производства изделий, то они уже потеряют свою кубачинскую оригинальность», - сказал глава села.

Ценители ручной работы кубачинского искусства есть, поэтому проблем с реализацией готовой продукции у комбината не возникнет, считает Куртаев. «Нерентабельное предприятие, конечно, проще закрыть. Но это не просто рабочие места для людей, это искусство, история, традиции. Я сам обучался на комбинате и сейчас передаю те знания, которые приобрел там, своим детям", - рассказал глава села.

Комбинат может вызвать интерес у туристов, считает он. «Туристы едут не только посмотреть на природу, но и познакомится с искусством... Туристические компании заинтересованы в том, чтобы комбинат работал, и туда можно было приводить гостей», - сказал Куртаев.

Жители Кубачи опасаются утратить преемственность в ювелирном деле

Комбинат важно сохранить, чтобы не нарушалась преемственность поколений, считает ювелир Алибег Куртаев. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сам работал на предприятии долгие годы, но был вынужден уйти оттуда более 10 лет назад, когда произошел спад производства. «Становление мастеров происходило на комбинате. Через него проходили все жители поселка. Мастерство передавалось от ювелира к ученику в цехах. В них за одним столом работали как мастера, так и молодые люди, которые набирались опыта. Но сейчас молодежь уезжает, они предпочитают заниматься строительством или другими видами работ», - сказал Куртаев. По словам ювелира, его дети уже не хотят заниматься ремеслом.

«Сейчас из-за кризиса спрос на продукцию упал, но это обычное явление... Но есть опасение, что когда спрос все же восстановится, то работать уже будет некому», - отметил Куртаев.

Интерес к народным промыслом теряется, люди предпочитают работать в других сферах, сказал корреспонденту "Кавказского узла" 60-летний мастер Гаджи Машаннаев. Он сказал, что ушел с комбината около 10-15 лет назад.

«Пока кубачинские изделия пользуются спросом, производство, конечно, не прекратится. Но на комбинате работать намного легче, можно делать сложные изделия. Таких мощностей ни у кого из мастеров дома нет. Позволить себе плавильные, прокатные, полировочные цеха частные ювелиры не могут. С оборудованием, которое есть на комбинате, процесс производства облегчается», - рассказал Машаннаев.

Мастерица техники чернения, проработавшая на комбинате около 30 лет, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что когда комбинат работал, была уверенность в завтрашнем дне и стабильный доход. «Я на комбинате трудилась с 16 лет. Работы всегда было много - иногда приходилось работать сверхурочно, выходили по выходным. Но в последние годы заказов мы выполняли все меньше и меньше, а примерно года два назад практически работы не осталось. Там мне уже нечего делать», - сказала она. Мастерица уверена, что если сейчас не передать молодым их опыт, то некоторые техники кубачинского искусства просто исчезнут.